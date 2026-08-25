Nuevos Apple Mac mini y Mac Studio (2026): chips M6 y M5 Ultra para correr modelos de IA en local y olvidarte de ChatGPT en la nube

Mientras media España sigue de vacaciones, Apple ha dado la sorpresa total con una importantísima e interesantísima renovación no solo de sus Mac de sobremesa, sino también de su gama de chips. Acaban de lanzar los nuevos Mac Mini M6 y M5 Pro, además de los Mac Studio M5 Max y M5 Ultra, cuatro equipos absolutamente renovados en los que como decimos hay además presencia de dos nuevos y prometedores chips: los Apple M6 y los Apple M5 Ultra.

Mucha tela por cortar. Vamos allá, empezando por los pequeñitos de la familia.

Ficha técnica de los Mac mini M6 y Mac mini M5 Pro

MAC MINI M6 MAC MINI M5 PRO FECHA DE LANZAMIENTO 22 de septiembre de 2026 22 de septiembre de 2026 DIMENSIONES Y PESO Alto: 5 cm Ancho: 12,7 cm Fondo: 12,7 cm Peso: 0,67 kg Alto: 5 cm Ancho: 12,7 cm Fondo: 12,7 cm Peso: 0,73 kg PROCESADOR Apple M6 Apple M5 Pro memoria 16 GB / 32 GB 24 GB / 48 GB / 64 GB almacenamiento 512 GB / 1 TB / 2 TB 1 TB / 2 TB / 4 TB puertos Jack de 3,5 mm para auriculares Ethernet de 2,5 Gb/s o 10 Gb/s (configurable) Tres puertos USB-C compatibles con Thunderbolt 4 Dos puertos USB-C en el frontal con USB 3.0 Puerto HDMI Jack de 3,5 mm para auriculares Ethernet de 2,5 Gb/s o 10 Gb/s (configurable) Tres puertos USB-C compatibles con Thunderbolt 5 Dos puertos USB-C en el frontal con USB 3.0 Puerto HDMI conectividad Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 sistema operativo macOS 27 Golden Gate macOS 27 Golden Gate precios Desde 1.069 euros Desde 2.019 euros

Un Mac mini que no quiere que lo apagues jamás

El nuevo Mac mini llega en dos versiones, M6 y M5 Pro. El Mac mini M6 incorpora un SoC con una CPU de 12 núcleos —Apple asegura que el rendimiento single core es el mejor del mercado— una GPU de 12 núcleos con Neural Accelerators (pequeñas unidades dedicadas a la IA dentro de cada núcleo gráfico) y por primera vez en esta máquina un doble Neural Engine de 16 núcleos es decir, 32 en total, lo que duplica el cómputo máximo de la generación anterior.

El diseño no cambia: se sigue apostando por esas dimensiones ultracompactas de 12,7 x 12,7 x 5 centímetros, mientras que el peso se mantiene por debajo del kilogramo.

La memoria parte de los 16 GB estándar hasta los 32 GB configurables, y el ancho de banda de dicha memoria es de 170 GB/s (en los M4 ese ancho de banda es de 120 GB/s). En pruebas internas de Apple, el procesado de prompts en LM Studio, la popular aplicación para poder correr modelos locales, rinde 4,8 veces más rápido que en el Mac mini con el chip M4.

La conectividad también mejora. Tenemos soporte Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 gracias al nuevo chip N1 diseñado por Apple, además de un puerto Ethernet de 2,5 Gbps (con opción de 10 Gpbs), tres puertos Thunderbolt 4 en la versión base (tres TB 5 en la Pro), HDMI e incluso genlock por USB-C para sincronizar pantallas y cámaras, incluida la del iPhone 17 Pro, pensado para quien graba vídeo en casa.

Lo interesante, eso sí, no está en la ficha técnica. Apple posiciona claramente este equipo como una máquina "de computación agéntica siempre activa". Lo que quieren decir es que estos Mac mini pueden trabajar en segundo plano las 24 horas (de forma eficiente y silenciosa) ejecutando todo tipo de aplicaciones.

Un interesante detalle más: el puerto Thunderbolt 5 permite combinar varios Mac mini para ejecutar modelos de IA grandes enteramente en local, pudiendo unirlos para crear clústeres domésticos de computación. Es una gran idea para quienes quieren aprovechar por ejemplo equipos que ya tuvieran y que pueden así aportar esa memoria unificada y capacidad de proceso para mejorar la capacidad de cómputo en este tipo de escenarios.

La joya de la corona: el Mac Studio

Los nuevos Mac Studio también llegan en dos nuevas configuraciones distintas. La primera, la del M5 Max, con CPU de 18 núcleos, GPU de hasta 40 núcleos y hasta 128 GB de memoria unificada. La segunda, el potentísimo M5 Ultra, con CPU de 36 núcleos, GPU de 80 núcleos (ahora con Neural Accelerators por primera vez en la gaa Ultra) y hasta 512 GB de memoria unificada.

Esa memoria unificada llega además con una característica muy especial: un ancho de banda brutal de 1,2 TB/s, un 50% más del que tenían los M3 Ultra, lo que garantiza un rendimiento de inferencia de modelos de IA locales absolutamente extraordinaria. Apple asegura hasta 4,3 veces más rendimiento con IA que la generación anterior. El almacenamiento también da un salto importante, porque tenemos unidades SSD PCIe Gen 6 que llegan a ser hasta dos veces más rápidas que las de la anterior generación.

Estos nuevos equipos cuentan, como sus hermanos menores, con el nuevo chip N1 que proporciona conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, además de Thunderbolt 5 a 120 Gbps y soporte para hasta ocho pantallas (o cuatro Studio Display 5K 120 Hz). El motor de vídeo reforzado permite reproducir hasta 33 flujos de vídeos 8K ProRes a 30 fps en la versión Ultra, algo especialmente llamativo para quienes trabajan profesionalmente con tareas de edición de vídeo.

Los nuevos Mac Studio son pequeños centros de datos de IA. En la imagen, curioso: el modelo Inkling Small (de Thinking Labs, la startup de Mira Murati) corriendo en Open Code. Fuente: Apple.

Como ocurre con los Mac mini, ahora es posible también agrupar varios Studio mediante Thunderbolt 5 y RDMA, lo que permite tener acceso remoto a memoria y crear así ese "centro de datos doméstico" con el que poder procesar cargas de trabajo especialmente pesadas. Eso es muy interesante de nuevo a la hora de trabajar con grandes modelos de IA locales.

Hay que señalar que el rendimiento no crece de forma proporcional: unir cuatro Studio no entrega cuatro veces más rendimiento en inferencia de modelos de IA que uno, sino que en realidad entrega tres veces más. Es una opción sin duda llamativa, pero hay que tener en cuenta que no estamos precisamente ante máquinas asequibles, sobre todo en el caso de los Mac Studio M5 Ultra.

Nuevos chips con un foco claro: IA

En Apple han aprovechado el lanzamiento de los nuevos Mac mini y Mac Studio para presentar además sus dos nuevos y flamantes chips. Ambos tienen sus propias fortalezas, y desde luego llegan con opciones prometedoras.

M6 M5 Ultra PROCESO DE FABRICACIÓN 2 nm (TSMC) 3 nm (TSMC) NÚCLEOS DE CPU 12 núcleos (2 supernúcleos, 4 de rendimiento y 6 de eficiencia) Hasta 36 núcleos NÚCLEOS DE GPU 12 núcleos (con acelerador neural en cada núcleo) Hasta 80 núcleos (con acelerador neural en cada núcleo) NÚCLEOS DE NPU Dual de 16 núcleos 16 núcleos MEMORIA UNIFICADA Hasta 32 GB Hasta 512 GB ANCHO DE BANDA DE MEMORIA Hasta 170 GB/s Hasta 1,2 TB/s

El primer es el Apple M6, el primero según Apple fabricado con proceso de 2 nanómetros de TSMC. Esto hace que de nuevo la empresa de Cupertino sea la que primero estrena este nodo en la industria, y como siempre eso la beneficia porque le pemite disponer de "más por lo mismo": hay más transistores en la misma superficie, lo que se traduce en un mejor rendimiento por vatio o lo que es lo mismo: más rendimiento sin (teóricamente) comprometer la eficiencia.

Estos nuevos chips también cuentan con una CPU con núcleos en tres niveles. Están los "súper nucleos", los más potentes y que se aprovechan en tareas single core que necesitan el máximo rendimiento. Luego los cuatro núcleos de rendimiento intermedio, y por último seis núcleos de eficiencia, lo que permite dividir el trabajo de forma muy específica según la carga de trabajo.

El segundo de estos chips es el Apple M5 Ultra, que cuenta con un cambio estructural importante. Se trata del primer SoC "quad-die" de Apple. Es la combinación de dos chips M5 Max fusionados y estos precisamente eran ya una combinación "dual-die". Gracias a la tecnología UltraFusion de Apple el ancho de banda entre las dies es superior a 4,4 TB/s, lo que hace que las cuatro se comporten virtualmente como un único procesador. Los Ultra anteriores (M1, M2, M3) eran siempre dos mitades, pero este es un nuevo escalón que pemite a Apple mejorar sus chips más potentes sin esperar a un nuevo nodo.

Lo curioso aquí es que el M5 Ultra sigue usando el proceso de fotolitografía de 3 nanómetros, y es el M6 el que presume de proceso más avanzado. Es lo habitual en la estrategia de Apple, que suele sacar primero los chips "básicos" para luego ir lanzando las variantes Pro, Max y en algunos casos Ultra (el M4 no tiene versión Ultra, por ejemplo).

La IA como absoluta protagonista

Tanto los nuevos Mac como los nuevos chips apuntan a lo mismo: Apple está convirtiendo el Mac en una plataforma de inferencia local de IA, y aunque estas máquinas siguen siendo excelentes para edición de vídeo profesional o trabajo con aplicaciones de diseño 3D, es ese ancho de banda de la memoria unificada y los nuevos aceleradores neurales de la GPU lo que marca la diferencia a la hora de lo que nos quiere vender Apple: que corramos aquí nuestros modelos de IA locales y nos olvidemos de la nube.

Son muchas las novedades que contribuyen a este nuevo planteamiento de los Mac: están los chips, está la memoria unificada, y también está la tecnología MLX y esa opción de combinar varios equipos para construir clústeres de IA muy potentes.

Aquí Apple tiene claro que estos equipos pueden trabajar 24 horas y convertirse en una alternativa cada vez más interesante a plataformas y modelos de suscripción a la IA como ChatGPT Plus o Claude Pro: los modelos abiertos de IA son cada vez más capaces, y este tipo de máquina hace perfectamente posible pensar en tener disponibles en nuestros equipos modelos de pesos abiertos gigantescos que no nos costarán más que la factura de la luz. La inversión inicial, eso sí, será muy importante, pero el rendimiento de los modelos puede hacer esta alternativa muy, muy interesante hoy en día.





Correr modelos en local, eso sí, no es como decimos del todo gratis ni equivalente a poder usar Claude Opus 4.8, Fable 5, GPT-5.6 Sol o Grok 4.6 en la nube por poner algunos ejemplos. Los modelos "frontera" siguen por delante en la mayoría de benchmarks en calida y capacidad, y amortizar el hardware puede llevar años. Las configuraciones del Mac Studio con 512 GB de memoria además no llegarán hasta octubre, serán probablemente muy caros y la disponibilidad será también limitada teniendo en cuenta la crisis de la memoria.

Hay otra historia interesante aquí: macOS 27 Golden Gate cuenta con Siri AI integrado, y este asistente será capaz de ayudarnos en muchos ámbitos en el día a día. Hay que tener en cuenta que Siri AI llega como beta solo en inglés este otoño, y su disponibilidad en otros idiomas se producirá más adelante.

Precios y variantes de los nuevos Mac mini y Mac Studio

Aunque la renovación de la gama es llamativa y positiva, hay también una noticia que no por esperada es menos mala: suben los precios. La crisis de las memorias se ha dejado notar, y estamos ante unos equipos que dejan de ser ese "chollo" en el que se había convertido el Mac mini M4.

Los nuevos Mac mini M6 y M5 Pro estarán disponibles a partir del próximo 22 de septiembre —para entonces John Ternus será el nuevo CEO de la compañía—, pero ya puedes reservarlo en el sitio web de Apple. Los precios son los siguientes:

Mac mini M6: desde 1.069 euros

Mac mini M5: desde 2.019 euros

Mac Studio M5 Max: desde 3.029 euros

Mac Studio M5 Ultra: desde 6.649 euros

Por supuesto, todos los modelso son configurables, pudiendo añadirles mayor almacenamiento y memoria, así como configurar el puerto Ethernet o elegir si se quiere disponer de software preinstalado como Final Cut Pro y Logic Pro.

Más información | Apple