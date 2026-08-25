China solo ha tardado diez meses en levantar una isla artificial militar con un millón de toneladas de arena

Hace menos de un año, Antelope Reef era un arrecife sumergido del mar de China Meridional, difícil de distinguir salvo al pasar cerca durante la marea baja. Sin embargo, las últimas imágenes por satélite en agosto mostraron hasta qué punto ha cambiado el paisaje: China ha transformado el arrecife en una isla artificial de unas 607 hectáreas, después de diez meses de dragado prácticamente ininterrumpido.

Donde a finales de 2025 predominaba el mar hay ahora una masa de tierra de unos seis kilómetros de longitud, protegida por diques y recorrida por carreteras interiores.

Más de un millón de toneladas de arena para fabricar una isla. La transformación comenzó cuando una flota china de dragas de succión apareció en la zona a finales del año pasado después de concentrarse en el estuario del río Zhujiang. Según las informaciones disponibles, navegaron hacia Antelope Reef con sus transpondedores AIS apagados y, una vez allí, comenzaron a extraer arena del fondo marino y depositarla sobre el arrecife durante las 24 horas.

En menos de un año habrían desplazado más de un millón de toneladas de arena para ganar al mar esas 607 hectáreas (equivalente a unos 850 campos de fútbol según las medidas de FIFA), una velocidad que muestra cuánto ha avanzado China desde las primeras grandes islas artificiales que construyó en las Spratly hace más de una década, cuyas obras necesitaron varios años.

La pista tiene tamaño para grandes aviones militares. La nueva isla no se limita a ser una enorme acumulación de arena. En su extremo noroeste ya se está preparando el terreno para lo que previsiblemente será una pista de unos 3.000 metros de largo y 55 metros de ancho, dimensiones similares a las de los aeródromos que China construyó en Fiery Cross, Subi, Mischief y Woody Island.

Contaban los analistas de TWZ que todavía no se ha vertido el hormigón y la nivelación estaría aproximadamente a medio camino, pero cerca también se ha excavado el espacio para una estructura de unos 60 por 60 metros cuya huella coincide con la de los grandes hangares existentes en otras bases insulares chinas.

Antelope Reef en agosto de 2025

La Guardia Costera china ya ha estrenado el puerto. En el sur de Antelope Reef se ha construido además un muelle de aproximadamente 680 metros dentro de la laguna, suficientemente grande para recibir tanto barcos civiles como militares, y Reuters ya ha identificado allí una embarcación de la Guardia Costera china. Otra zona de la isla dispone de helipuerto, aparcamientos, zonas verdes y edificios destinados a alojamiento y administración, mientras dos plantas de hormigón alimentan las obras.

Todo apunta, por tanto, a que esta primera fase ha creado la infraestructura básica sobre la que puede levantarse un nuevo gran puesto avanzado chino.

Antelope Reef en agosto de 2026

Antelope Reef en agosto de 2026

Antelope Reef en agosto de 2026

La ubicación explica todo. Antelope Reef forma parte de las islas Paracel, ocupadas por China desde 1974 pero también reclamadas por Vietnam y Taiwán, y se encuentra aproximadamente a 300 kilómetros al sur de Hainan y 370 kilómetros al este de Da Nang, Vietnam.

Al norte está una de las concentraciones militares más importantes de China: en Hainan se encuentran instalaciones navales como Yulin y Longpo, una importante fuerza submarina y dos de los tres portaaviones de la Armada china, el Shandong y el Fujian. Convertir Antelope en base permitiría extender hacia el sur la vigilancia mediante radares y sensores, disponer de otro aeródromo desde el que operar aviones y añadir un puerto avanzado para barcos de la Armada, la Guardia Costera y otras fuerzas chinas.

Pekín dice exactamente lo que dijo de las anteriores. Los medios estatales chinos presentan Antelope como una instalación destinada a usos comerciales y civiles, pero como han recordado muchos analistas, existe un precedente difícil de ignorar. En 2015, Xi Jinping aseguró junto a Obama que China no pretendía militarizar las construcciones que estaba realizando en el mar de China Meridional, y posteriormente, varias de aquellas islas artificiales recibieron pistas, hangares, radares y otras instalaciones militares.

Antelope apunta a incorporarse ahora a esa red de puestos avanzados que permite a Pekín mantener vigilancia permanente, desplegar barcos y aviones y reforzar su capacidad para controlar una de las zonas marítimas más disputadas y estratégicas del planeta.

Imagen | Vantor

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