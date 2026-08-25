Powerplanet y su "Vuelta al cole 2026" piensa en todos los que no van al cole con ofertas en todo tipo de productos

Cuando hablamos de las campañas de "Vuelta al cole", casi siempre solemos centrarnos en los estudiantes. Es lógico, ya que serán ellos los que vuelvan a las aulas para iniciar un nuevo curso escolar. Sin embargo, estos no son los únicos que tienen que volver a su rutina. Profesores, padres y madres, opositores o teletrabajadores son algunos de los grupos que también renuncian a las vacaciones o a la mayor flexibilidad que tienen durante el verano. Por eso, Powerplanet ha querido centrar su "Vuelta al Cole 2026" en todos aquellos que no tienen que ponerse detrás del pupitre.

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Siempre nos centramos en el gasto que tiene el material escolar propiamente dicho, como pueden ser los libros, las mochilas, los ordenadores o tablets, etc. Sin embargo, parece que a veces nos olvidamos de ese otro gasto que muchas veces viene sucedido del final de las vacaciones. Por eso, Powerplanet ha querido centrarse en la vuelta al cole de los que ya no van al cole.

Cinco productos en oferta que sirven de ejemplo de esta "Vuelta al cole"

A continuación os dejamos cinco ejemplos que son perfectos para entender de qué estamos hablando, pero que ahora mismo ya se encuentran en oferta para sobrellevar la vuelta de las vacaciones.

BOOX Note Air5 C eReader

Este eReader es perfecto para teletrabajadores, opositores o cualquiera que tome muchas notas. Gracias a sus diez pulgadas y su tinta electrónica, es un dispositivo que evitará la aparición de fatiga visual, algo que agradeceremos si pasamos muchas horas detrás de una pantalla. Cuenta con el lápiz BOOX Pen3, con el que podremos tomar notas, realizar bocetos o lo que deseemos en cualquier momento, ya que funciona mediante tecnología ERM. Es decir, que no hace falta cargarlo. Ahora mismo podemos conseguirlo por 499,00 euros.

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Cinta de Correr Kingsmith WalkingPad X23

Para todos aquellos que pasamos muchas horas sentados y trabajamos desde casa, tener una cita de correr puede ser algo indispensable para mantenernos sanos. Al contrario que otros modelos, que tan solo permiten andar, este de la marca Kingsmith ofrece la posibilidad de llegar hasta velocidades de 16 km/h. Por tanto, es un compañero ideal para desconectar un rato del trabajo y hacer un poco de ejercicio desde casa. Ahora mismo podemos conseguirla por 769,00 euros.

Cinta de Correr Kingsmith WalkingPad X23 PVP en PowerPlanet — 769,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Xiaomi Buds 5 ANC

Tener unos auriculares inalámbricos es algo indispensable si debemos usar el transporte público para llegar a nuestro trabajo, o si queremos trabajar escuchando un podcast o cualquier otra cosa. Este modelo de Xiaomi no solo cuenta con sonido Hi-Res sin pérdida de audio, sino que además incorpora cancelación de ruido activa híbrida, lo que evitará que perdamos el foco en lo que estamos haciendo. Además, su batería ofrece hasta 30 horas de uso, más que suficiente para varias jornadas. Ahora mismo podemos conseguirlos por 49,99 euros.

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Xiaomi Dual Zone Air Fryer

Volver a la rutina también implica tener que volver a ponerse manos a la obra con la comida. Esta freidora de aire de Xiaomi es perfecta para aquellos que vivan en familia o compartan piso con varias personas, ya que cuenta con una capacidad de 10 litros separada en dos cestas diferentes. Incluye 9 modos predefinidos, pero podemos configurarla a nuestro gusto. Además, podemos controlar ambas cestas de forma individual, capaces de alcanzar temperaturas de hasta 260ºC. Ahora mismo podemos conseguirla por 105,00 euros.

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Xiaomi Vacuum Cleaner G20

Volver a la rutina también implica tener que ponerse manos a la obra con la limpieza de casa. Esta aspiradora inalámbrica es ideal para mantener nuestra casa limpia, gracias a su potencia de succión de hasta 25.000 Pa. Su batería es capaz de ofrecer hasta 60 minutos de uso continuado. Además, incluye 3 cepillos para que los usemos dependiendo de la zona a limpiar. Ahora mismo puede ser nuestra por 159,01 euros.

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Imágenes | Powerplanet, BOOX, Kingshmith, Xiaomi

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