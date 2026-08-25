En Madrid ya hay guarderías de plantas para cuidártelas mientras te vas de vacaciones, y están totalmente saturadas

Sin hijos ni mascotas, Miguel nunca había tenido que preocuparse por buscar un canguro cuando se iba de vacaciones. Sin embargo, lo que sí tiene es una colección de plantas, y esas tampoco iban a sobrevivir solas a uno de los veranos más calurosos de la historia. Su solución este año ha sido llevarlas a una guardería de plantas, porque sí, existen y tienen el aforo completo.

Guarderías de plantas gratis en Madrid. "A mí me ha hecho un favorazo, porque no tenía a nadie a quien dejárselas", nos cuenta Miguel. En su caso, eligió el espacio Infinito Delicias, que le queda cerca de casa. Es una de las dos guarderías de plantas gratuitas que están funcionando este verano en Madrid, la otra está en el Círculo de Bellas Artes. Ambos espacios ofrecen esta opción en el marco de su servicio de refugio climático para el verano. Miguel señala que "está muy chulo llegar a un sitio lleno de plantas, da sensación de frescor y hace un entorno muy bonito".

Cómo funcionan. Su funcionamiento es muy parecido: sólo aceptan plantas de interior (que no requieran luz solar directa), sólo se puede entregar y recoger en días concretos, hay un límite de cinco plantas por persona y las plazas son muy limitadas. Además, hay que comprobar que la planta no tenga ninguna plaga para que no ponga en riesgo al resto y entregarla con su maceta y su plato.

Mucha demanda. Al ofrecer un servicio gratuito, estos dos espacios llevan prácticamente todo el verano saturados. Cuando Miguel contactó con ellos le dijeron que estaba completo, pero que podía acercarse en los días de recogida a ver si se liberaban huecos: "El miércoles a primera hora yo estaba allí y se llevaron unas ocho plantas". Así es como logró dejar las suyas, dos espatifilos o 'cuna de Moisés' que "no son ultradelicadas, pero sabía que si las dejaba solas se iban a morir con este calor". Cuando las entregó, Miguel vio bonsáis y ejemplares mucho más exigentes, colocados en una zona con luz artificial específica para plantas.

Qué pasa si la planta se muere. Cuando dejó sus plantas, Miguel coincidió con una vecina que fue a recoger la suya. Era una esparraguera y, aunque estaba viva, "estaba superpocha. Según que plantas no aguantan el cambio". Como compensación, le regalaron un esqueje de otra planta. En el caso del Círculo de Bellas Artes, en su web señalan que "Aunque las cuidaremos con todo el cariño y la atención posibles" no se hacen responsables de posibles incidencias.

Alternativas de pago. El éxito de estos espacios tiene mucho que ver con que sean gratuitos, pero existen más opciones para cuidar de tus plantas cuando sales de viaje. Hay servicios como Planteka, que ofrecen tanto guardería como canguro de plantas, es decir, una persona que va a tu domicilio y cuida de las plantas. En plataformas como Wallapop o redes sociales como Instagram también se ve cada vez más la figura del plantsitter. Tras la pandemia, ha habido un boom de aficionados al coleccionismo de plantas de interior y podemos afirmar que para muchas personas se han convertido en las nuevas mascotas, por lo que la aparición de este tipo de servicios es el paso natural.

Imagen | Círculo de Bellas Artes, Instagram

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