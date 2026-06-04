iOS 27: todo lo que creemos saber hasta ahora de la próxima versión del sistema operativo móvil de Apple

Vamos a decirte todo lo que creemos saber sobre iOS 27, basándonos en todas las filtraciones y rumores alrededor de la próxima versión del sistema operativo móvil de Apple. Como cada año, los meses precios a la ya inminente presentación de la nueva versión del sistema nos ha dejado toda una colección de rumores y filtraciones que nos disponemos a repasar.

Aquí, lo que debes saber es que todo lo que te vamos a decir está basado en los rumores y filtraciones que han sido lanzados sobre iOS 27. Cuando sea presentado oficialmente actualizaremos el contenido para que puedas saber con ciencia cierta todos los cambios oficiales.

Cuándo esperamos que se lance iOS 27

El nuevo iOS 27 será presentado el 8 de junio de este 2026, durante el esperado WWDC 2026. Este es el evento anual organizado por Apple para anunciar sus próximas novedades de software, donde también se presentarán las nuevas versiones del resto de sus sistemas operativos.

Ese mismo día se espera que se libere la primera beta, aunque de momento será para desarrolladores. Esto es por lo menos lo que Apple suele hacer, aunque habrá que esperar a la confirmación oficial para tenerlo claro.

Después de varias versiones beta para desarrolladores, se espera que a partir de julio empiecen a llegar las betas públicas que cualquier usuario podrá descargar con solo registrarse en el programa de betas.

Lo normal sería que la versión final de iOS 27 llegue en septiembre junto a la presentación de los nuevos iPhone 18. Pero aquí las filtraciones dibujan algunos posibles cambios. Concretamente, cabe la posibilidad de que en septiembre se presenten solo el iPhone 18 Pro y un nuevo iPhone plegable, mientras que los iPhone 18 "normales" podrían no llegar hasta primavera del 2027. Sin embargo, sobre esto tampoco hay confirmaciones, solo rumores.

Qué novedades esperamos de iOS 27

Vamos a decirte cuáles son las novedades rumoreadas de iOS 27. Según los rumores y filtraciones, todo parece indicar que tras haber terminado ya con las novedades estéticas de iOS de los últimos años, ahora le tocará el turno a la estabilidad y rendimiento. Esto es lo que sabemos hasta la fecha.

Más rendimiento y más estabilidad

Tal y como apuntan en Applesfera, las filtraciones del reputado Mark Gurman apuntan a eliminar la "deuda técnica" que se ha ido acumulando tras años de añadir capas de software. Ahora le toca el turno a pulir el sistema por dentro para optimizarlo al máximo.

Esto quiere decir que se espera una reestructuración del código interno para que iOS 27 sea mucho más rápido y fluido, que se eliminen bugs que consuman batería, y que vuele independientemente de la antigüedad del iPhone. No habrá nuevos iconos, no habrá rediseños llamativos, pero sí que se notarán diferencias en la fluidez.

Una Siri aún más inteligente

Llevamos varias versiones de iOS hablando de que Siri sería más inteligente y usaría IA, pero hasta ahora todo se ha ido retrasando. Sin embargo, esperamos que la nueva Siri llegue por fin con iOS 27, y que además este Siri tendrá un modelo de inteligencia artificial basado en Gemini.

El acuerdo entre Apple y Google le da a los de Cupertino acceso completo a Gemini. Con ello, se apunta a que Apple podría intentar destilar Gemini y crear versiones adaptadas más pequeñas que puedan funcionar localmente en tu móvil. Con ello, además de ofrecer mayor privacidad, también tendrán modelos más eficientes y de funcionamiento más rápido. Vamos, privacidad de Apple e inteligencia de Google.

Los renders filtrados de esta nueva Siri muestran fondo oscuro y se integrará dentro de la isla dinámica. Cuando lances a Siri, te dirá que puedes hacer búsquedas o preguntar lo que quieras. La interfaz será diferente a la Siri antigua para que sean inconfundibles.

Siri también tendrá un modo conversacional en directo como el de Gemini, para poder charlar por voz, así como una multitarea que te permita hacer varias cosas al mismo tiempo. También tendrá un control total sobre aplicaciones y configuraciones del iPhone, y posiblemente un nuevo modo en el carrusel de la cámara para usar la inteligencia visual y analizar aquello a lo que apuntes.

La nueva Siri inteligente también tendrá herramientas de escritura avanzada como revisión gramatical a lo Grammarly, generador de fondos de pantalla con IA dentro de Image Playground, u opciones para la cámara de fotos con las que cambiar la perspectiva de una foto ya tomada o expandir las fotos.

También se incluirán atajos con lenguaje natural que hará que ya no tengas que configurar varios pasos, un wallet inteligente para crear pases digitales escaneando el objeto físico, gestión de pestañas inteligente en Safari, y funciones adicionales para la app Salud.

Además, hay filtraciones que indican que Siri en iOS 27 también podría dejarte elegir que una tarea la resuelva Claude, Gemini o ChatGPT en el caso de que sea necesario. Así, la nueva IA de Apple no buscará ser la mejor, sino solucionar tus problemas y servir como puerta de entrada para otros modelos en el iPhone si es necesario.

Por último, si no te gusta nada de esto también se espera que haya un interruptor en ajustes para poder desactivar la nueva Siri con IA. Esta, por cierto, llegaía en estado de Beta.

Otras novedades

Y ahora te dejamos la lista con el resto de novedades que han ido siendo filtradas hasta la fecha. Además de la novedad también te incluiremos una pequeña descripción para que sepas de lo que trata.

Perfeccionando Liquid Glass : Ha habido cambios internos en Apple con la salida del jefe de diseño y el ascenso de todo un veterano a máximo responsable, por lo que es incierto cuánto se va a mejorar el Liquid Glass de Apple. De momento se habla de Liquid Slider, un relugador que te permita elegir la intensidad de la transparencia.

: Ha habido cambios internos en Apple con la salida del jefe de diseño y el ascenso de todo un veterano a máximo responsable, por lo que es incierto cuánto se va a mejorar el Liquid Glass de Apple. De momento se habla de Liquid Slider, un relugador que te permita elegir la intensidad de la transparencia. Deshacer y rehacer al reorganizar widgets o apps : Se ha filtrado la llegada de un sistema que te permita revertir cambios accidentales al organizar las apps y los widgets del escritorio.

: Se ha filtrado la llegada de un sistema que te permita revertir cambios accidentales al organizar las apps y los widgets del escritorio. Cámara configurable : Hay renders que muestran un panel en la cámara con el que podremos personalizar la barra de accesos directos superior, y así poner los controles que más utilicemos.

: Hay renders que muestran un panel en la cámara con el que podremos personalizar la barra de accesos directos superior, y así poner los controles que más utilicemos. 5G vía satélite : Las filtraciones apuntan a un soporte nativo para internet 5G vía satélite, aunque es posible que esta sea una función exclusiva para los futuros iPhone 18 Pro.

: Las filtraciones apuntan a un soporte nativo para internet 5G vía satélite, aunque es posible que esta sea una función exclusiva para los futuros iPhone 18 Pro. Apple Health+ : Esto lo hemos comentado más arriba, puede que haya novedades de salud como un nuevo servicio, posiblemente de suscripción o integrado en Apple One, que actuará como un coach médico. Sin embargo, más recientemente también se ha dicho que esto ha sido cancelado y solo llegarán funciones más básicas integradas en la actual app Salud. Habrá que esperar para confirmar cuál de las dos versiones es cierta.

: Esto lo hemos comentado más arriba, puede que haya novedades de salud como un nuevo servicio, posiblemente de suscripción o integrado en Apple One, que actuará como un coach médico. Sin embargo, más recientemente también se ha dicho que esto ha sido cancelado y solo llegarán funciones más básicas integradas en la actual app Salud. Habrá que esperar para confirmar cuál de las dos versiones es cierta. Soporte para plegables : Como Apple parece estar pensando en lanzar un iPhone plegable, iOS 27 tendrá funciones para adaptarse a él. Esto incluye multitarea avanzada para aprovechar las dos pantallas de forma simultánea, adaptación de apps, nuevos gestos de navegación y un "modo continuidad" para transiciones entre pantalla plegada y desplegada. Sin embargo, posiblemente sean exclusivas de este futuro iPhone y no lleguen a otros.

: Como Apple parece estar pensando en lanzar un iPhone plegable, iOS 27 tendrá funciones para adaptarse a él. Esto incluye multitarea avanzada para aprovechar las dos pantallas de forma simultánea, adaptación de apps, nuevos gestos de navegación y un "modo continuidad" para transiciones entre pantalla plegada y desplegada. Sin embargo, posiblemente sean exclusivas de este futuro iPhone y no lleguen a otros. Fotos y colecciones : El código interno sugiere un nuevo sistema de "Colecciones" en la app Fotos que usará IA para organizar recuerdos sin intervención del usuario.

: El código interno sugiere un nuevo sistema de "Colecciones" en la app Fotos que usará IA para organizar recuerdos sin intervención del usuario. Nuevo emparejamiento de AirPods: Se han encontrado referencias a un nuevo método de vinculación de accesorios, buscando pulir aún más la experiencia actual.

Qué iPhones serán compatibles

Si no hay cambios de última hora y Apple sigue con sus cortes generacionales habituales, el iOS 27 supondría el fin de soporte para el iPhone 11. Sin embargo, hay filtraciones que hablan de que la optimización del sistema podría hacer que estos móviles todavía lo recibieran.

De ser así, estos serían los móviles compatibles:

En Xataka Basics | Las mejores apps para iOS 2026: nuevas, imprescindibles y joyas ocultas