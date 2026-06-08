Estas son todas las novedades de Apple Intelligence y Siri AI que llegan a tu iPhone con iOS 27

Vamos a decirte todas las novedades de Apple Intelligence y Siri AI que llegarán a tu iPhone cuando actualice a iOS 27. Porque la gran protagonista de la próxima versión del sistema operativo móvil de Apple es la inteligencia artificial, impulsada por los modelos de Gemini, y que revolucionará a Siri.

Para que entiendas todo lo que llega, vamos a darte una lista con todas las novedades, describiéndote brevemente cada una de ellas. Y luego, también te daremos las malas noticias sobre su llegada a Europa.

Novedades de Apple Intelligence en iOS 27

Vamos a seguir con la lista de novedades de Apple Intelligence y Siri AI que han sido presentadas por Apple. Te lo vamos a decir de forma resumida para que puedas verlas y entenderlas fácilmente.

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Arquitectura de Apple Intelligence

Modelos fundacionales de Apple : Los nuevos modelos de IA de Apple han sido creados en colaboración con Google. Aprovechan la tecnología detrás de la familia de modelos Gemini adaptándola para usarse en procesamiento local y en servidores.

: Los nuevos modelos de IA de Apple han sido creados en colaboración con Google. Aprovechan la tecnología detrás de la familia de modelos Gemini adaptándola para usarse en procesamiento local y en servidores. Procesamiento híbrido : La nueva IA de Apple va a poder funcionar tanto de forma local en tu dispositivo como en la nube, usando servidores con arquitectura Private Cloud Compute para garantizar que los datos que almacenas no sean accesibles por Apple ni terceros.

: La nueva IA de Apple va a poder funcionar tanto de forma local en tu dispositivo como en la nube, usando servidores con arquitectura Private Cloud Compute para garantizar que los datos que almacenas no sean accesibles por Apple ni terceros. Modelo local avanzado : Habrá una versión secundaria más potente optimizada para utilizarse de forma local en sistemas con los procesadores Apple Silicon más capaces. Esta versión entenderá y generará voz, texto e imágenes con alta precisión.

: Habrá una versión secundaria más potente optimizada para utilizarse de forma local en sistemas con los procesadores Apple Silicon más capaces. Esta versión entenderá y generará voz, texto e imágenes con alta precisión. Multimodal y entiende el contexto : El nuevo Apple Intelligence es multimodal, o sea que entiende texto, imagen y vídeo. También puede coordinar de forma segura las capacidades del sistema a través del contexto personal, acciones en aplicaciones (App Actions) y conciencia de lo que hay en pantalla (On-screen awareness).

: El nuevo Apple Intelligence es multimodal, o sea que entiende texto, imagen y vídeo. También puede coordinar de forma segura las capacidades del sistema a través del contexto personal, acciones en aplicaciones (App Actions) y conciencia de lo que hay en pantalla (On-screen awareness). Indexación Semántica: Integración con Spotlight para buscar contenido antiguo o nuevo instantáneamente de manera local en el dispositivo.

Siri AI

Nueva Siri : Siri pasa a llamarse oficialmente Siri AI. El asistente de Apple se convierte en un asistente de inteligencia artificial, y pasa a estar impulsada por la nueva arquitectura de Apple Intelligence.

: Siri pasa a llamarse oficialmente Siri AI. El asistente de Apple se convierte en un asistente de inteligencia artificial, y pasa a estar impulsada por la nueva arquitectura de Apple Intelligence. Experiencia Conversacional Coherente : Permite mantener conversaciones fluidas con Siri, hablándole y recibiendo respuestas detalladas. Las interacciones se guardan de forma privada y se sincronizan vía iCloud en la nueva app.

: Permite mantener conversaciones fluidas con Siri, hablándole y recibiendo respuestas detalladas. Las interacciones se guardan de forma privada y se sincronizan vía iCloud en la nueva app. Nueva aplicación dedicada de Siri : Siri tiene una nueva aplicación independiente en iOS, iPadOS y macOS) para mejorar la manera en la que interactuamos con ella.

: Siri tiene una nueva aplicación independiente en iOS, iPadOS y macOS) para mejorar la manera en la que interactuamos con ella. Rediseño Visual : Interfaz más fluida que en iOS permite deslizar hacia abajo desde la Dynamic Island para escribirle directamente. En visionOS se presenta como una visualización en 3D que se puede colocar en cualquier parte del espacio espacial y se activa con solo mirarla. En macOS también puedes invocarla desde menús contextuales o Spotlight.

: Interfaz más fluida que en iOS permite deslizar hacia abajo desde la Dynamic Island para escribirle directamente. En visionOS se presenta como una visualización en 3D que se puede colocar en cualquier parte del espacio espacial y se activa con solo mirarla. En macOS también puedes invocarla desde menús contextuales o Spotlight. Dictado del Sistema Mejorado : Gran aumento de la precisión en el teclado, respetando deletreos, puntuación y capitalización gracias al modelo avanzado integrado.

: Gran aumento de la precisión en el teclado, respetando deletreos, puntuación y capitalización gracias al modelo avanzado integrado. Ajustes de personalidad : Siri tiene una nueva voz más natural y conversacional. Pero también vas a poder personalizarla para ajustar su personalidad, velocidad o el tipo de voz.

: Siri tiene una nueva voz más natural y conversacional. Pero también vas a poder personalizarla para ajustar su personalidad, velocidad o el tipo de voz. Integrada en el motor de búsquedas : Siri también se integra en el motor de búsquedas. Cuando escribas una petición, se detectará que es algo para la IA y te responderá Siri AI.

: Siri también se integra en el motor de búsquedas. Cuando escribas una petición, se detectará que es algo para la IA y te responderá Siri AI. Inteligencia Visual: Hay un modo Siri nativo en la app de cámara de iOS. Te permite sacar una foto de lo que tienes delante y obtener información detallada sobre lo que sea, pedir recetas, obtener información nutricional. Incluso puedes escanear una cuenta y dividir el pago.

Herramientas de Escritura y Creatividad

Siri en la escritura : Siri tiene capacidad de generar textos desde cero en cualquier app de tu móvil o Mac, describiendo lo que necesitas en lenguaje natural. En Mail y Messages, adapta el tono imitando cómo te comunicas habitualmente con un contacto específico.

: Siri tiene capacidad de generar textos desde cero en cualquier app de tu móvil o Mac, describiendo lo que necesitas en lenguaje natural. En Mail y Messages, adapta el tono imitando cómo te comunicas habitualmente con un contacto específico. Corrección Automática del Sistema : Apple Intelligence revisa y corrige la redacción de manera automática en segundo plano en casi todas las apps, incluidas las de terceros, sin pasos adicionales. Un corrector integrado.

: Apple Intelligence revisa y corrige la redacción de manera automática en segundo plano en casi todas las apps, incluidas las de terceros, sin pasos adicionales. Un corrector integrado. Evolución de Image Playground: La generación de imágenes mejora en calidad, incluyendo estilos como el fotorrealismo. Lo hace con un modelo en Private Cloud Compute. Permite aplicar estilos a fotos de tu librería y editarlas mediante lenguaje natural o gestos táctiles.

Inteligencia Aplicada a Apps Nativas

Safari : La IA puede clasificar y organizar automáticamente las pestañas abiertas por temáticas o tópicos. También la función de monitorizar páginas web mediante lenguaje natural y avisar si cambia algo. Además, permite crear extensiones personalizadas describiendo en lenguaje natural lo que quieres que haga la herramienta en la web.

: La IA puede clasificar y organizar automáticamente las pestañas abiertas por temáticas o tópicos. También la función de monitorizar páginas web mediante lenguaje natural y avisar si cambia algo. Además, permite crear extensiones personalizadas describiendo en lenguaje natural lo que quieres que haga la herramienta en la web. Contraseñas : Permite actualizar de forma automática cuentas elegibles para ponerles contraseñas seguras con un solo toque. El sistema navega de forma autónoma por la web en cuestión de forma segura para aplicar el cambio. Solo si son compatibles.

: Permite actualizar de forma automática cuentas elegibles para ponerles contraseñas seguras con un solo toque. El sistema navega de forma autónoma por la web en cuestión de forma segura para aplicar el cambio. Solo si son compatibles. Atajos : Se simplifica al máximo la creación de atajos. Ahora solo tienes que describir en lenguaje natural la automatización que deseas y Apple Intelligence reúne todos los pasos y aplicaciones requeridas para construirlo.

: Se simplifica al máximo la creación de atajos. Ahora solo tienes que describir en lenguaje natural la automatización que deseas y Apple Intelligence reúne todos los pasos y aplicaciones requeridas para construirlo. Fotos : Edición avanzada con eliminación de distracciones en escenas complejas con fondos más realistas. También puedes expandir los bordes de una imagen para cambiar la relación de aspecto o enderezar horizontes mediante generación inteligente. Además, puedes cambiar la perspectiva tridimensional de una foto ya tomada mediante modelos espaciales locales, recalculando los ángulos de la escena como si hubieras movido físicamente la cámara hacia los lados o hacia abajo al disparar.

: Edición avanzada con eliminación de distracciones en escenas complejas con fondos más realistas. También puedes expandir los bordes de una imagen para cambiar la relación de aspecto o enderezar horizontes mediante generación inteligente. Además, puedes cambiar la perspectiva tridimensional de una foto ya tomada mediante modelos espaciales locales, recalculando los ángulos de la escena como si hubieras movido físicamente la cámara hacia los lados o hacia abajo al disparar. Integración en Casa: Siri AI también funcionará en Casa, y se integrará con altavoces inteligentes.

Siri AI no llegará a Europa (de momento)

Siri AI y todas las novedades de inteligencia artificial llegarán con iOS 27. Sin embargo, no llegarán a Europa debido a que Apple no consigue satisfacer las legislaciones europeas.

La ley de la UE obliga a Apple a permitir que cualquier asistente de terceros pueda hacer lo mismo que Siri AI, para no hacer que los usuarios solo tengan una opción, y puedan elegir entre otras disponibles.

Apple se escuda en que permitir que otras apps de IA puedan acceder a tus apps, leer tus mensajes, modificar archivos o hacer compras por ti podría ser peligroso, y no sabe cómo abrir ese nivel de acceso en el sistema operativo sin crear un agujero de seguridad. Por lo tanto, su solución es no implementar esta característica en Europa.

Hay una excepción, y es que la nueva Siri AI sí llegará a macOS, WatchOS y VisionOS en Europa. Estos sistemas operativos no son considerados por Europa como plataformas dominantes como sí se considera a iOS, y es por eso que no llegarán al iPhone pero posiblemente sí a los Mac. En cualquier caso, de momento Siri AI solo saldrá en inglés, y todavía no hay fecha para su traducción al español.

En Xataka Basics | Actualización de iOS 27: a qué iPhones llega, cómo prepararte y cómo actualizar