Este controlador te permite usar cualquier dispositivo con la lengua: se conecta por bluetooth y es un trackpad en tu paladar

Manejar el ratón de un ordenador con la lengua puede parecerte algo excéntrico. Pero más de 100 millones de personas con movilidad reducida no tienen tan fácil usar un ratón con sus manos, y es aquí donde entra, dispositivos como MouthPad^. Creado por la empresa estadounidense ^Augmental, se trata de un touchpad bucal para ordenadores, tablets y smartphones.

Se controla desde el paladar usando la lengua. Estamos ante un controlador bucal que te colocas en el paladar, y que pesa alrededor de 10 gramos. De hecho, se diseña a medida para poder tenerlo en la boca de forma cómoda. Una vez ahí, el controlador convierte los movimientos sutiles de la lengua y tu cabeza en movimientos de cursor, clicks, scrolling o movimiento de arrastrar elementos.

Su diseño es el de una férula transparente que se ajusta sobre los dientes superiores. Cuenta con un panel táctil sensible a la presión que se sitúa en el paladar, y unos sensores de movimiento para detectar los giros de la cabeza.

Su funcionamiento es muy sencillo.La lengua se mueve sobre el trackpad del paladar, y este movimiento mueve el cursor. También tiene un modo en el que lo que mueve el cursor son los movimientos de la cabeza. Entonces, igual que los trackpads que usas con la mano, una presión de la lengua equivale a un clic izquierdo, y un gesto de sorber al clic derecho. Todo lo demás es igual que usar un trackpad convencional, Puedes desplazar elementos, arrastrarlos y hacer casi lo mismo que en un panel táctil de un portátil.

Otra de sus características es que se conecta por Bluetooth como un ratón inalámbrico convencional. Esto permite que puedas usarlo en Windows, macOS, GNU/Linux, Android o iOS sin controladores adicionales ni configuraciones raras. Simplemente lo conectas y empiezas a hacer el movimiento con la lengua, es el propio dispositivo el que traduce tus movimientos para que los ordenadores y móviles lo entiendan.

Es igual que un ratón normal, conectar y empezar a usar. Es verdad que tiene aplicaciones oficiales para algunos sistemas que puedes descargar. Pero estas apps no son necesarias, simplemente sirven para configurar aspectos del control como la sensibilidad, velocidad del cursor o fuerza del clic.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

Discreto y con buena autonomía. Otra de las principales características de este dispositivo es que es extremadamente discreto. Te lo colocas dentro de la boca donde no se puede ver, y tiene el mínimo impacto a la hora de hablar. Tiene un espesor de 1 milímetro, y está hecho de resina dental.

El controlador tiene unas dimensiones de aproximadamente 30 × 50 × 80 mm, y se carga mediante un cable USB-C a USB-A. El tiempo de carga completa es de 1,5 horas, y tiene una autonomía de más de 7 horas de uso continuo, con lo que te da casi para una jornada laboral.

No es el único dispositivo de este tipo. Ya en Xataka te hemos hablado de alternativas como el controlador MouthX creado en España, y que también te permite controlar cursores usando tu mandíbula y la lengua. Aquí, la diferencia es que MouthPad replica un trackpad de portátil con controles táctiles, mientras que la alternativa española replica dos joysticks.

De momento solo para Estados Unidos. La mala noticia es que este dispositivo de momento solo puede comprarse en Estados Unidos. La empresa sigue las regulaciones estadounidenses, pero no lo ha adaptado ni a las europeas ni a ningunas otras, por lo que solo hacen los envíos allí.

En cuanto al precio, ^Augmental cuesta 1.400 dólares, pero si compras dos se quedarán en 1.900 dólares por ambos. La clave está en que lo costoso es hacerlo a medida, y tras finalizar la compra la empresa te enviará instrucciones para compartirlas con tu dentista y hacerte un escaneo 3D de la boca que luego usarán para fabricar tu controlador.

En Xataka | Dulce, seis años después: la mirada que se convirtió en voz y guía