La UE acaba de multar a Google con 890 millones por la DMA. La cifra pesa menos que un párrafo casi escondido en el comunicado

La Comisión Europea ha anunciado este jueves dos multas por un total de 890 millones de euros a Google por infringir el Reglamento de Mercados Digitales (DMA). Son 460 millones por autopreferencia en Google Search y 430 millones por bloquear a los desarrolladores de Google Play que quieran ofrecer alternativas de pago fuera de la tienda.

Es la primera sanción firme contra Google bajo la DMA. Llega menos de una semana después de los 550 millones a AliExpress bajo la Ley de Servicios Digitales, la norma hermana que vigila la venta de productos en plataformas.

En detalle. Los dos incumplimientos apuntan al núcleo del negocio de Google.

En Search, coloca sus propios servicios (Shopping, Hotels, Flights, resultados deportivos...) en la parte superior de la página, con formatos visuales enriquecidos, filtros propios y elementos gráficos que los rivales no pueden replicar. Los comparadores externos, como Idealo, Trivago o Skyscanner, aparecen más abajo y en formato de lista simple. En Play, los desarrolladores no podían enlazar libremente a webs propias o tiendas alternativas para completar la compra. Y cuando lo hacían, Google seguía cobrando una comisión sobre esas transacciones externas durante un periodo que la Comisión considera "excesivo".

La Comisión da a Google 60 días para corregir ambas prácticas. Si no lo hace, se expone a multas coercitivas de hasta el 5% de su facturación mundial diaria.

Entre líneas. La cifra impresiona pero es relativa si contamos con que Alphabet facturó más de 350.000 millones de dólares en 2025 y la DMA permite sanciones de hasta el 10% de la facturación global. Es decir, los 890 millones son mucho dinero pero se quedan muy lejos del techo legal: la sanción podría haber llegado a los 35.000 millones.

El párrafo más importante está casi escondido en el comunicado de la Comisión: Google ha entregado propuestas sobre "cómo tiene previsto aplicar los principios de la decisión a los resúmenes y el modo de IA". Es decir, los AI Overviews que ya aparecen sobre los resultados clásicos también tienen que someterse a las reglas de la DMA. Ahí la complejidad técnica se dispara porque un LLM que sintetiza información de decenas de fuentes no separa con la misma limpieza sus servicios propios de los ajenos.

El contexto. Google acumula ya casi 10.000 millones de euros en multas europeas desde 2017.

La diferencia con las sanciones antiguas es de método. Aquellas eran antitrust: llegaban tras años de investigación y castigaban prácticas ya consolidadas. La DMA opera al revés. Fija reglas ex ante para los gatekeepers o "guardianes de acceso" designados (Alphabet lo es desde septiembre de 2023) y sanciona el incumplimiento continuado. La Comisión ya no discute si Google es dominante. Parte de que lo es.

Sí, pero. Kent Walker, presidente de Global Affairs de Google, ha reaccionado con dureza. Ha dicho que cumplir con la DMA obligará a la empresa a "eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian" y a "desmantelar protecciones de seguridad en Google Play". "No es competencia justa, es un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares", ha añadido.

La propia Comisión reconoce, sin embargo, que Google ha hecho avances considerables durante la investigación. Ha empezado a probar cambios en la presentación de Shopping, Hotels y Flights, y el regulador los está examinando. La multa castiga incumplimientos ya consumados. La negociación real es sobre lo que viene.

Y ahora qué. Tres frentes abiertos:

Google puede recurrir ante el Tribunal General de la UE. Dado el historial, es probable que lo haga. Esos recursos se demoran años. Este mes sin ir más lejos se ha zanjado la multa de 2018. Ocho añazos. La adaptación técnica en Search y Play tendrá que verificarse. Los rivales llevan una década denunciando que las soluciones de Google son más cosméticas que otra cosa y que su posición dominante persiste intacta después de cada ronda. El diálogo sobre el Modo IA queda abierto. Es ahí donde se decide cómo se regula la búsqueda del futuro, y donde la Comisión tiene menos precedentes en los que apoyarse.

La próxima ronda no va sobre diez enlaces azules bajo una barra de búsqueda.

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