Europa obliga a Google a abrir Android a ChatGPT y Claude, pero el golpe es que tendrá que ceder los datos de su buscador a la competencia

La Comisión Europea ha ordenado a Google abrir dos de sus mayores ventajas competitivas: el acceso de Android a asistentes de IA rivales y los datos de búsqueda que alimentan a Gemini.

Son dos medidas vinculantes bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA), adoptadas el 16 de julio. Android debe abrirse antes de julio de 2027, los datos de búsqueda antes de enero de 2027, y ningún recurso paraliza esos plazos.

En detalle. La primera medida afecta a cómo un asistente rival puede vivir dentro de Android. Ahora mismo, Gemini tiene privilegios que ningún competidor comparte:

Activación por palabra clave a nivel de sistema operativo, no de aplicación.

Acceso al botón de inicio o al gesto de navegación como puerta de entrada.

Lectura del contenido en pantalla para responder con contexto.

Ejecución de tareas dentro de otras aplicaciones, como enviar un correo o compartir una foto.

Prioridad de acceso al hardware y a los modelos de IA integrados en el dispositivo.

Son 11 puntos en total. A partir de la próxima versión mayor de Android, ChatGPT, Claude o cualquier otro asistente podrán reclamar el mismo trato que hoy solo tiene Gemini.

La segunda medida es la que más pesa para el negocio: los datos de consultas, clics y resultados con los que Google entrena buena parte de sus LLM. Desde enero de 2027, rivales como OpenAI podrán acceder a una versión anonimizada, en condiciones que Bruselas exige que sean justas y no discriminatorias. La línea de flotación de Google.

Entre líneas. Google completó hace unos meses la transición de Google Assistant a Gemini como asistente por defecto de Android, justo antes de que Bruselas abriera el expediente. La orden llegó con Gemini ya instalado como pieza del sistema y no como una aplicación más.

Apple eligió el camino contrario: negoció antes de lanzar, propuso un sistema de permisos vigilado y Bruselas se lo rechazó. Siri AI sigue sin llegar al iPhone en la Unión Europea. Google lanzó Gemini sin pedir permiso y ha discutido las condiciones después, con mejor resultado.

Sí, pero. Google, como ya hiciera Apple, alega motivos de seguridad y privacidad. Su responsable de asuntos globales, Kent Walker, ha explicado que abrir la lectura de pantalla y la ejecución de tareas entre aplicaciones a cualquier servicio externo salta el filtro que hoy aplican los propios fabricantes antes de conceder esos permisos.

Y ahora qué. Google recurrirá, pero el recurso no le da tiempo extra: desde el criterio fijado en el caso de Apple, la obligación se cumple mientras se discute si era legal imponerla.

Reino Unido y Japón, que preparan sus propios marcos de competencia digital, presumiblemente están tomando nota de cómo se define aquí qué es un "acceso justo" a un móvil. Lo que Bruselas fije sobre wake words o precios de datos de búsqueda no se quedará únicamente en Europa.

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