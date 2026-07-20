Galaxy S26 Ultra, consolas, tablets e incluso aspiradores Dyson: Facilitea tiene descuentazos en tecnología

A todos nos gusta estrenar un nuevo dispositivo. Sin embargo, no cualquier momento nos viene bien para comprar un nuevo móvil o una tele, por ejemplo. Lo ideal es hacerlo siempre cuando tenemos las mayores facilidades de compra posibles, ya sea porque es una buena oferta o porque tenemos la opción de financiar lo que compremos. Ambas cosas se juntan en Facilitea, un portal para clientes de CaixaBank que os vamos a detallar justo a continuación.

Enlace: Descubre Facilitea

Qué es Facilitea y cómo acceder a todas sus ofertas

Como decimos más arriba, todos queremos mirar al máximo por nuestra cartera. Imagina que quieres un móvil y tienes en mente uno de gama alta, como es el caso del Galaxy S26 Ultra. Todos tenemos claro que es un teléfono caro, más especialmente al llevar solo unos meses en las tiendas. Por eso mismo, cualquier facilidad que tengamos para hacernos con él, mejor. Y ahí entra Facilitea.

Básicamente y en muy pocas palabras, se trata de un marketplace exclusivo para clientes de CaixaBank. En él vamos a encontrar móviles, tablets, relojes, televisores y mucho más. Todos con precios muy atractivos, pero sumando a la ecuación una financiación a la que podemos acceder a través de la propia CaixaBank.

De esta forma, podemos renovar prácticamente cualquiera de nuestros dispositivos y pagarlo poco a poco para que no se resienta nuestro presupuesto. Todo con un sistema que se conecta directamente con nuestro banco y con transparencia para que tengamos claro desde un primer momento cómo funciona la financiación.

¿Y cómo se accede a Facilitea? Desde la app de CaixaBank, una vez hayamos iniciado sesión, lo único que debemos hacer es buscar en la sección 'Contratar', 'Dentro de Beneficios CaixaBank' y pulsar en 'Facilitea'.

Estas son algunas de las mejores ofertas que hay ahora mismo en Facilitea

Las ofertas de Facilitea van cambiando cada cierto tiempo, pero estas son algunas de las más destacadas que hemos encontrado ahora mismo y que estarán disponibles únicamente hasta el próximo 31 de julio.

Secador Dyson Supersonic Travel

La primera oferta está protagonizada por el Dyson Supersonic Travel, un secador de viaje que es más pequeño y ligero que el modelo convencional, conservando su misma potencia (también te puede ir genial si prefieres un dispositivo más compacto para casa). Además, adapta el voltaje en función de la corriente de nuestro destino y ofrece un gran resultado en muy poco tiempo. En Facilitea lo podemos comprar por 199 euros o 19,90 euros al mes durante 10 meses.

Samsung Galaxy S25 FE

Vamos ahora con un móvil, concretamente el Galaxy S25 FE. Es un dispositivo que cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas y 120 Hz, un procesador Exynos 2400 y una batería que, pese a tener una capacidad de 4.900 mAh, ofrece buena autonomía dado que el teléfono está bien optimizado. Su sistema de cámaras es muy versátil y es un móvil que llegó con siete años de actualizaciones garantizadas (aunque hay que tener en cuenta que salió el año pasado). Lo tenemos disponible por 439 euros o 43,90 euros al mes durante 10 meses.

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Aspirador Dyson V12

¿Necesitas un nuevo aspirador vertical? Uno de los modelos superventas de Dyson, el V12 Detect Slim Absolute tiene una de las ofertas más destacadas de Facilitea ahora mismo. Cuenta con luz verde que se irá proyectando en el suelo para que veamos la suciedad y los pelos de forma más sencilla, ofrece 60 minutos de autonomía por carga y solo pesa 2,2 kg, así que es fácil de manejar. Podemos hacernos con ella por 429 euros o 21,45 euros al mes durante 20 meses.





Galaxy S26 Ultra

El Galaxy S26 Ultra también es ahora mismo una de las ofertas más interesantes de Facilitea. Se trata de uno de los mejores móviles de este 2026, protagonizado por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, una pantalla de 6,9 pulgadas que estrena función de privacidad y un sistema de cámaras versátil que rinde bien en prácticamente cualquier escenario. Tiene también mucha IA, siete años de actualizaciones y está disponible por 999 euros o 10 cuotas de 99,90 euros.

Auriculares Galaxy Buds4 Pro

Y a la vez que el anterior móvil de Samsung también llegaron estos Galaxy Buds4 Pro, unos auriculares con un diseño chulísimo y que es lo mejor que ha lanzado Samsung en cuanto a sonido hasta la fecha. Tienen un sistema de cancelación activa de ruido que funciona a buen nivel, un sonido sobresaliente y una autonomía de unas seis horas con una sola carga (a lo que hay que sumarle la batería del estuche). Disponibles por 180 euros o 18 euros al mes durante 10 meses.

Galaxy Tab A11+

Si estás buscando una tablet con una gran relación calidad-precio, esta Galaxy Tab A11+ te puede encajar muy bien. Es un dispositivo con pantalla de 11 pulgadas con 90 Hz de tasa de refresco y un peso de menos de 500 gramos, por lo que podemos esperar que sea muy manejable. Cuenta con 6 GB de memoria RAM y una batería de 7.040 mAh que Samsung promete que es suficiente para 15 horas de reproducción de streaming. Cuesta 189 euros o 18,90 euros al mes durante 10 cuotas.

Nintendo Switch 2

Para terminar, tenemos Nintendo Switch 2. La consola híbrida de Nintendo ofrece un rendimiento suficiente como para jugar a 4K cuando la conectamos a un televisor, pero sin renunciar a poder cogerla y jugar en modo portátil donde queramos. Además, su catálogo de videojuegos es cada vez mejor, tanto en lo que respecta a los títulos exclusivos como a juegos de terceros. En Facilitea cuesta 459 euros, aunque es una gran opción elegir pagarla 45,90 euros al mes durante 10 cuotas. Así es mucho más cómodo pagarla y, de hecho, es una muy buena oportunidad, puesto que el próximo 1 de septiembre subirá de precio.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xataka, Samsung, Dyson, Nintendo

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