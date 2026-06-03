Tras probarlos, los expertos de Xataka coinciden: estos son los mejores móviles de 2026

Si ya te toca cambiar de móvil o simplemente te apetece renovarlo por uno más nuevo y que te ofrezca mejores prestaciones, es posible que estés abrumado ante la gran cantidad de opciones que ofrece el mercado. Para ayudarte en la tarea de elegir el mejor móvil para ti (porque seamos sinceros, no tiene sentido hablar del mejor móvil a secas), te hemos preparado una completa guía. En cualquier caso, ya te anticipamos que en Xataka si tenemos que quedarnos solo con uno, elegimos el Samsung Galaxy S26 Ultra.

El Samsung Galaxy S26 Ultra es sin duda uno de los grandes aspirantes a mejor móvil Android de 2026.

Lo tiene prácticamente todo: va sobrado de potencia, cuenta con una pantalla sobresaliente (sobre todo para quienes prefieren las pantallas grandes), un juego de cámaras excelente, una batería que ofrece una buena autonomía y una carga rápida de 60 W, y viene con el S-Pen un complemento fundamental para quienes buscan un móvil para productividad.

Todo lo anterior, gestionado por un sistema operativo OneUI 8.5 sobre Android 16 que va como la seda.

Además, incorpora interesantes herramientas de inteligencia artificial para editar y crear imágenes, para traducir llamadas telefónicas en tiempo real y para editar textos, entre otras funciones. Y lo que nos parece la joya de la corona, la pantalla de privacidad, una novedad que no tardarán en copiar otros fabricantes.

En el debe hay que anotar principalmente que el brillo y el PWM de la pantalla son mejorables, y que las cámaras pecan de falta de ambición. ¡Nadie es perfecto!

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Samsung Galaxy S26 Ultra Si buscas un móvil potente, con una cámara sobresaliente, una gran pantalla, lo último en tecnología y no tienes limitaciones de presupuesto. Viene con el S-Pen. Además, la nueva pantalla de privacidad es una novedad interesantísima. El brillo y el PWM son mejorables. 1.499 € Vivo X300 Pro Si priorizas la experiencia fotográfica con respecto a otros aspectos. Su cámara destaca por su versatilidad y, además, si le añades el kit fotográfico, la puedes transformar en una cámara con teleobjetivo. Su precio se va por encima de los 1.200 euros. 1.399 € OnePlus 15 Si priorizas la batería, y no quieres renunciar a un rendimiento de gama alta y a un diseño prémium. Su batería de silicio-carbono de 7.300 mAh con carga rápida de 120 W e inalámbrica de 50 W. Sus cámaras son notables, pero quedan un poco por debajo de lo que ofrecen otros gama alta prémium. 862 € iPhone 17 Pro Si quieres disfrutar de la mejor experiencia iOS y de todo el ecosistema de Apple. Con el chip Apple A19 Pro, el iPhone 17 Pro vuela en cualquier tarea. Además, su juego de cámaras es una auténtica locura. Su precio supera los 1.500 euros y su carcasa de aluminio es propensa a sufrir microarañazos. 1.539 € realme GT 7 Pro Si buscas un móvil de gama alta bueno, bonito y barato, y priorizas rendimiento y autonomía. Su excelente relación calidad-precio y su gran autonomía. El software es su gran asignatura pendiente. 649 € Samsung Galaxy Z Fold7 Si quieres un móvil plegable o quieres un móvil para trabajar. Su diseño es una auténtica maravilla. Ya no soporta el S-Pen. Además, se calienta más de lo deseable. 1.393 €

Por qué destacan

Si quieres acertar con el móvil que mejor se ajusta a tus necesidades y sacarle el máximo partido a tu dinero, te conviene conocer cuáles son las características más importantes de estos dispositivos. Te los explicamos a continuación.

Pantalla. Actualmente, los paneles OLED y AMOLED son los que dominan en los modelos de gamas más altas, ya que son los que ofrecen una mejor calidad de imagen.

En lo que respecta a la resolución, como mínimo debería ser Full HD+, si bien en la gama media ya es posible encontrar teléfonos con pantallas con resolución 1,5K. La frecuencia de actualización no debería bajar de 90 Hz, pero mucho mejor si es de 120 Hz o incluso 144 Hz si quieres el móvil para jugar. El salto en fluidez es considerable.

Por último, tienes que tener en cuenta el brillo que es un aspecto que tiene una gran incidencia en la experiencia de uso en condiciones de luz solar directa. Un buen punto de partida para el valor del brillo máximo podría estar en torno a 1.000 nits o incluso 1.200 nits.

Procesador (SoC). Además de en el rendimiento general del móvil, el procesador también influye en cuestiones como la duración de la batería y el procesado de las imágenes tomadas por las cámaras. Por eso, es fundamental que sea un chip de última generación o a lo sumo penúltima generación, ya que, entre otras cosas, los chips más actuales son los más eficientes energéticamente.

A modo de referencia, actualmente, los chips más potentes que podemos encontrar en los móviles Android son los Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm y los Dimensity 9500 de MediaTek. En el caso de Apple, su chip más potente es el Apple A19 Pro con el que puedes disfrutar de un rendimiento gráfico realmente alto para ser un smartphone.

Si buscas un móvil para jugar a videojuegos o para ejecutar aplicaciones de IA en local y si te lo puedes permitir, nuestro consejo es que elijas uno que integre alguno de los procesadores más potentes de cualquiera de estos fabricantes.

De todos modos, de cara a valorar las posibles prestaciones que puede llegar a ofrecer un procesador, tienes que tener en cuenta las siguientes cuestiones: la frecuencia del procesador, medida en GHz, que da una idea de su velocidad de procesamiento, por lo que lógicamente te conviene que sea lo más alta posible; el número de núcleos de los que dispone el procesador, así como cuántos de estos núcleos son de rendimiento y cuántos de eficiencia; y la litografía en nm que en este caso te conviene que sea lo más baja posible.

Memoria RAM. A día de hoy, y a pesar de que se ha disparado el precio de las memorias RAM, actualmente, lo mínimo recomendable para disfrutar de una experiencia de uso fluida son 6 GB de RAM. De todos modos, es mucho mejor apostar por un móvil con al menos 8 GB.

A partir de ahí, a un móvil de gama alta como mínimo le tienes que pedir 12 GB de RAM, si bien actualmente es fácil encontrar muchos modelos con 16 GB e incluso alguno con 24 GB de RAM.

Estos valores permiten ejecutar aplicaciones de IA directamente en el dispositivo sin tener que recurrir a la nube. De hecho, se considera que 12 GB es el valor mínimo para poder ejecutar de forma fluida modelos de IA locales como Gemini Nano o Apple Intelligence.

Además, un valor de RAM mayor te asegura que el móvil envejecerá mejor y que no se te quedará obsoleto tan pronto.

Software. Básicamente, tienes tres opciones: Android, iOS y HarmonyOS. En el primer caso, te conviene valorar las capas de personalización que ofrece cada fabricante.

Hay marcas, como Google y Nothing, que comercializan sus dispositivos con versiones de Android muy limpias. En el extremo contrario, tenemos fabricantes, como Xiaomi, cuyas capas de personalización vienen muy cargadas de bloatware y de publicidad.

En particular, dentro de los móviles Android, si hay un fabricante que últimamente ha dado en la tecla con su software, ese es Samsung con One UI.

Por otra parte, una clara prueba de que las virtudes de iOS 26 son especialmente valoradas por los usuarios y por la industria es que se está dando el fenómeno de que muchos fabricantes están copiando el nuevo lenguaje de diseño de Apple, Liquid Glass.

HarmonyOS 7 la apuesta de Huawei para competir Android e iOS destaca por su diseño minimalista, fluidez y facilidad de uso. Sin embargo, cuenta con el handicap de la ya conocida ausencia nativa de los servicios de Google y de la tienda Google Play.

En cualquier caso, más allá de la interfaz, a la hora de elegir un móvil y de valorar las virtudes de su software, hay otra cuestión que resulta fundamental, la política de actualizaciones de la marca. En ese sentido, afortunadamente, cada vez más fabricantes están empezando a garantizar actualizaciones para incluso hasta siete años.

Cámaras. No hay mejor forma de probar las cámaras fotográficas de un móvil que haciendo fotos con él. Si, como es lógico, no puedes probar la cámara de todos los móviles que te interesan, siempre puedes consultar nuestros análisis de los móviles con mejor cámara para ver la calidad de las fotografías que hemos tomado con ellos.

De todos modos, si quieres valorar las características técnicas o especificaciones de las cámaras de un teléfono móvil, es importante que lo hagas de una forma integral y que no te fijes en solo una de las características.

Te conviene valorar las siguientes especificaciones: la apertura del diafragma (un valor bajo de la apertura normalmente permite conseguir mejores fotos cuando la luminosidad es baja), el tamaño del sensor (en general, cuanto mayor sea, mucho mejor) y, por supuesto, los famosos megapíxeles (si bien no te dejes deslumbrar por valores muy altos).

Asimismo, conviene comprobar si incluye estabilización óptica de imagen (OIS), qué tipo de lentes tiene (la inclusión del teleobjetivo puede marcar una gran diferencia) y quién fabrica las lentes.

En cualquier caso, es importante recordar que en la calidad de las fotografías que podemos tomar con un móvil también influyen cuestiones que podemos denominar como "invisibles". Entre ellas, quizá las dos más importantes sean el procesador de imagen y el software de procesamiento de imagen. Sobre estos aspectos y otros te hablamos en la sección de cámaras de nuestros análisis de los móviles recomendados.

Batería. Uno de los mayores dolores de cabeza de tener un teléfono móvil es tener que estar cargándolo constantemente. De hecho, hoy en día, quedarnos sin batería, especialmente cuando estamos de viaje, puede resultar bastante problemático.

Actualmente, salvo casos muy concretos, el estándar mínimo de capacidad suele estar en torno a los 5.000 mAh. No obstante, gracias a las nuevas baterías de silicio-carbono, cada vez resulta más habitual encontrar móviles con 6.000 mAh o más. Un buen ejemplo de ello es el OnePlus 15 y su batería de 7.300 mAh.

En cualquier caso, hay que aclarar que la autonomía de la batería del móvil depende también de otros factores. Entre ellos, los más importantes son la eficiencia energética del procesador (los chips de última generación suelen ser más eficientes), el grado de optimización del sistema operativo del smartphone, el brillo de la pantalla, etc.

Nuestro consejo es que de cara a elegir un móvil, te asegures de que el fabricante garantice al menos seis horas de autonomía con la pantalla activa.

Sin embargo, no solo tienes que fijarte en la autonomía de la batería, sino también en su sistema de carga rápida, ya que esta es una característica que puede sacarnos de más de un apuro. Si bien a partir de 30 W ya se suele considerar carga rápida, lo ideal es que al menos sea de 45 W e idealmente superior a los 60 W.

Por último, te conviene comprobar si es compatible con carga inalámbrica y carga inversa.

Otras opciones a considerar

Vivo X300 Pro. Si lo que priorizas es un móvil con una buena cámara, el Vivo X300 Pro es una muy buena alternativa al Samsung Galaxy S26 Ultra. De su cámara, hay que destacar su versatilidad y el que, combinada con el kit fotográfico, prácticamente borra la frontera entre un móvil y una cámara de fotos.

Con un procesador MediaTek Dimensity 9500 y 16 GB de RAM, no se queda muy lejos del Samsung Galaxy S26 Ultra en cuanto a rendimiento. Aun así, para productividad, el flagship de la marca coreana es una mejor opción. A cambio, el Vivo X300 Pro sale ganando en autonomía y carga rápida (90 W).

Eso sí, su precio con el kit fotográfico ronda los 1.400 euros, por lo que no está al alcance de todos los bolsillos.

OnePlus 15. Casi por la mitad del precio que el Samsung Galaxy S26 Ultra, tenemos el OnePlus 15, un móvil cuyo principal punto fuerte está en su excelente batería de silicio-carbono de 7.300 mAh con carga rápida de 120 W.

¿Tienes dudas sobre este producto? ¿Te gustaría consultar algo al redactor que lo ha probado?



Únete a Xtra y pregunta directamente a nuestros expertos.

Por tanto, es una excelente alternativa si priorizas una mayor autonomía (puede llegar hasta tres o cuatro días de uso), y no quieres renunciar a un rendimiento de gama alta y a un diseño prémium.

Eso sí, su pantalla OLED de 6,78 pulgadas solo alcanza resoluciones de FHD+ (2772 x 1272 píxeles), si bien con una tasa de refresco de hasta 165 Hz. Además, las prestaciones de su juego de cámaras quedan un poco por debajo de las del Samsung Galaxy S26 Ultra.

iPhone 17 Pro. Si quieres disfrutar de la mejor experiencia iOS, nuestra propuesta es el iPhone 17 Pro, un móvil considerablemente compacto y que gracias al chip Apple A19 Pro vuela en prácticamente cualquier tarea. Además, su nuevo diseño incorpora una cámara de vapor soldada por láser al chasis, que opera como un sistema de disipación avanzada.

A nivel fotográfico, con un juego de cámaras que no es exagerado definir como el mejor de la historia, sigue siendo la auténtica referencia del mercado.

E integra una pantalla OLED LTPO Super Retina XDR de 6,3 pulgadas (es bastante más pequeña que la del Samsung) con una tasa de refresco de 120 Hz. Un panel que ahora alcanza hasta los 3.000 nits de brillo máximo en exteriores.

Por desgracia, su precio no está al alcance de todos los bolsillos y parece ser que su carcasa de aluminio es propensa a sufrir microarañazos. En fin, nadie es perfecto, ni siquiera el iPhone 17 Pro.

Realme GT7 Pro. Con el Realme GT7 Pro, te aseguras un móvil de gama alta a un precio realmente ajustado (cuesta menos de la mitad que el Samsung Galaxy S26 Ultra). Es una excelente opción si priorizas un buen rendimiento y una gran autonomía, aspecto este último en el que supera con creces al S26 Ultra. No en vano, cuenta con una batería de 6.500 mAh con carga rápida de 120 W.

A nivel fotográfico, si bien ha mejorado considerablemente con respecto a las generaciones anteriores, sus cámaras aún siguen pecando de falta de ambición, por lo que queda un poco por debajo de lo que ofrece el Samsung Galaxy S26 Ultra, cuya cámara cuenta con un mejor zoom y una estabilización mejor para grabar vídeo.

Del mismo modo, el móvil de la marca coreana también le supera en funciones prémium, e integra una pantalla más grande y que mejora ligeramente en prestaciones a la del Realme GT7 Pro.

En cualquier caso, el Realme GT7 Pro es una apuesta segura si quieres sacarle el máximo partido a tu dinero. Especialmente, si no quieres el móvil para productividad y no priorizas la cámara, ya que en el uso diario las diferencias de rendimiento son mínimas, tiene una mayor autonomía y su pantalla es igualmente excelente.

Samsung Galaxy Z Fold7. Una alternativa dentro del catálogo de la marca coreana es el Samsung Galaxy Z Fold7. Si bien ya no soporta el S-Pen, lo cierto es que es una excelente opción si buscas un móvil para productividad o para consumir contenido multimedia con su gran pantalla.

En cuanto a su diseño, es una auténtica maravilla, especialmente porque es muy delgado. Además, viene con One UI 8 y Android 16 de serie y sus cámaras han subido de nivel, por lo que ya están a la altura de lo que se puede esperar de un móvil de su gama de precios.

Eso sí, a pesar de que su precio es ligeramente inferior al del Galaxy S26 Ultra, no es un móvil especialmente barato. Además, se calienta más de lo que sería deseable.

Configuraciones y extras

Además de los que ya hemos mencionado anteriormente, otros aspectos que te conviene valorar a la hora de elegir un móvil son:

Capacidad de almacenamiento. Si eres de los que instalan pocas aplicaciones y hacen un uso poco intensivo de la cámara, te puede valer con 128 GB. De lo contrario, el valor mínimo que deberías considerar es de 256 GB.

Si tienes pensado tomar muchas fotografías, grabar vídeos en alta definición o jugar juegos de última generación, entonces te conviene subir hasta los 512 GB.

Accesorios. De entre los distintos accesorios que los fabricantes pueden ofrecer junto al teléfono móvil, el primero que deberías comprobar si va incluido es el cargador. Por desgracia, algo que hasta hace unos años era norma ha dejado de serlo y son muchos los fabricantes que optan por venderlo por separado. Además, te conviene comprobar que sea compatible con la máxima carga rápida que admite el teléfono.

Lo que sí que no deberían faltar son el cable de carga USB-C y la herramienta para extraer la SIM.

Algunos fabricantes (principalmente las marcas asiáticas) también suelen incluir una práctica funda de silicona transparente o semitransparente de regalo. Si tienes suerte y das con alguna promoción, es posible que el paquete también incluya unos auriculares o algún otro complemento de regalo.

Por último, en casos excepcionales, como el Samsung Galaxy S26 Ultra, el móvil puede venir acompañado de un lápiz óptico, con el que, entre otras cosas, puedes tomar notas como si escribieras en un cuaderno.

Preguntas frecuentes sobre el mejor teléfono móvil

¿Qué tiene que cumplir un móvil para ser de gama alta?

Para que un móvil pueda ser considerado de gama alta, debe incorporar los últimos avances tecnológicos y estar fabricado con materiales de gran calidad, como aluminio, titanio o cristal. A nivel de hardware, debe contar con un procesador potente y de última generación, más de 8 GB de memoria RAM, y una pantalla OLED o AMOLED con una alta tasa de refresco y una resolución Quad HD o superior.

Todo ello debe ir acompañado de un apartado fotográfico a la altura, con sensores principales de alta resolución, tecnologías avanzadas de estabilización e incluso teleobjetivo con zoom óptico.

¿Qué funciones de IA tienen los móviles de gama alta?

En los móviles de gama alta actuales, principalmente podemos encontrar funciones de IA centradas en la edición fotográfica (como el popular borrador mágico o la función para ampliar los fondos), en la traducción de llamadas en tiempo real, en la optimización de la batería y en la búsqueda visual (como la función que permite buscar elementos rodeándolos en la pantalla).

Además, podemos encontrar asistentes conversacionales con inteligencia artificial (como Gemini) y funciones de inteligencia artificial centradas en productividad.

¿Merece la pena comprar un móvil de gama alta del año pasado?

Los móviles de gama alta de generaciones anteriores suelen bajar mucho de precio cuando salen los nuevos modelos, lo que los convierte en una excelente oportunidad de compra.

Dado que siguen ofreciendo unas excelentes prestaciones (superiores a muchos de los modelos de gama media actuales) y que actualmente muchos fabricantes ofrecen muchos años de soporte, son una excelente opción si quieres asegurarte un smartphone con un rendimiento top y una muy buena relación calidad-precio.

¿Más megapíxeles significan mejores fotos?

No, más megapíxeles no significa necesariamente mejores fotos, ya que la calidad de una fotografía depende también de otros factores, como la apertura del sensor, la apertura del objetivo, el procesador de imagen y la estabilización óptica.

Sin embargo, sí que es cierto que una cámara que permita capturar fotografías con más megapíxeles ofrece ventajas como poder imprimir imágenes en formatos gigantes o realizar recortes profundos sin que se perciban los píxeles.

¿Qué ventajas tiene una pantalla de 120 Hz?

Una pantalla de 120 Hz tiene importantes ventajas. A mayor tasa de refresco, mayor fluidez visual y táctil, lo que redunda en transiciones más suaves en las páginas web, ventajas competitivas en videojuegos, menor fatiga visual y en una respuesta más ágil de la interfaz de usuario, entre otros beneficios.

¿Merece la pena adquirir un móvil con Wi-Fi 7?

La tecnología Wi-Fi 7 ofrece algunas interesantes ventajas. Entre ellas, destacan especialmente que permite conexiones mucho más rápidas, reduce los cortes y el lag al mínimo.

Sin embargo, si en tu casa u oficina no cuentas con un router Wi-Fi 7, no podrás aprovechar las ventajas de esta tecnología. Aun así, de cara al futuro es una buena idea disponer de un móvil con Wi-Fi 7, ya que con el tiempo acabará convirtiéndose en el nuevo estándar.

Recomendación final

De entre todos los móviles disponibles actualmente en el mercado, en Xataka apostamos por el Samsung Galaxy S26 Ultra, un gama alta prémium ideal para productividad, jugar a videojuegos y consumir contenido multimedia. Además, cuenta con un muy buen juego de cámaras, por lo que es igualmente una muy buena opción si también quieres el móvil para tomar fotografías.

Por todo lo anterior, no es aventurado afirmar que el Samsung Galaxy S26 Ultra es sin duda uno de los mejores móviles Android del mercado. Sin embargo, es posible que no sea lo que necesitas o lo que estás buscando.

Así, si lo que priorizas es la experiencia fotográfica, te puede convenir más optar por el Vivo X300 Pro y su kit fotográfico. Del mismo modo, si lo que quieres es disfrutar de la mejor experiencia iOS, nuestra propuesta es el iPhone 17 Pro, un móvil que te asegura un rendimiento excepcional y una experiencia fotográfica de gran nivel.

Si lo que quieres es una gran autonomía sin tener que renunciar a una experiencia de gama alta, el OnePlus 15 es nuestro favorito. Es cierto que sus prestaciones son inferiores a las del Samsung Galaxy S26 Ultra, pero es que su precio es poco más de la mitad del que tiene el móvil de la marca coreana.

Si quieres un móvil aún más barato, el realme GT 7 Pro, es un excelente representante de los móviles con mejor relación calidad-precio.

Y, por último, si quieres un plegable para disfrutar de una pantalla más grande con las ventajas que eso supone para productividad y consumir contenido multimedia, nuestra recomendación es el Samsung Galaxy Z Fold7.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Amazon y Xataka

En Xataka | Portátiles gaming baratos. Guía de compra de ordenadores para jugar en 2024 con mejores recomendaciones por menos de mil euros

En Xataka | Mejores auriculares gaming. Cuál comprar y 12 modelos recomendados desde 50 euros