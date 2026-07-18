"Elegimos la tecnología equivocada": Jensen Huang vuelve a Japón para reconocer su deuda con Sega 30 años después

Con una capitalización de mercado superior a 5 billones de dólares, hoy Nvidia es la empresa más valiosa del mundo, pero huelga decir que no siempre fue así. De hecho y como pasa en las mejores casas, los inicios son difíciles y si no que se lo digan a Microsoft. Nvidia también estuvo al borde del precipicio apenas un par de años después de comenzar su andadura, pero tuvo una suerte de "ángel salvador" que les dio oxígeno para seis meses: Sega.

Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos y Jensen Huang ha viajado esta semana a Japón y allí, en un encuentro con fans para celebrar los 30 años de colaboración entre ambas empresas,, ha dedicado unas cariñosas palabras de agradecimiento a Irimajiri Shōichirō, el antiguo presidente de Sega y su salvador. Asimismo, Huang agradeció a Yu Suzuki, creador de Virtua Fighter, por su trabajo pionero en 3D como base fundamental para el desarrollo posterior de los gráficos de PC.

Qué pasó en 1995. "En 1995, Nvidia estaba al borde de la quiebra. Habíamos elegido la tecnología equivocada y aquí estamos hoy, la empresa más grande del mundo" contaba Huang en el evento de esta semana. Por aquel entonces Nvidia había lanzado su primer chip, el NV1. El renderizado de este procesador se basaba en superficies curvas en lugar de triángulos. Buena idea, mal momento: la todopoderosa Microsoft convirtió el método basado en triángulos en el estándar de la industria para gráficos en PC con DirectX.

El NV1 cayó en la irrelevancia. De hecho, Nvidia tenía otro encargo de Sega para desarrollar su siguiente chip para su consola Dreamcast, pero finalmente el pedido se canceló y en su lugar apostó por el chip PowerVR de NEC, como recoge TechSpot.

La decisión de Sega. A Nvidia le quedaba dinero para sobrevivir 30 días, según Tom's Hardware. Así que Jensen Huang viajó a Japón con una idea kamikaze: le pidió a Sega que convirtiera el pago pendiente en una inversión de capital. Y fue honesto: le reconoció que si invertían ese dinero en Nvidia, probablemente lo perderían, pero si no lo hacían, quebrarían y no tendrían ninguna posibilidad.

Irimajiri, que sentía aprecio por ese joven fundador, lo apoyó y convenció a la junta directiva de aportar esos 5 millones de dólares de la época Y así lo ha reconocido Huang 30 años después: "Si no fuera por lo que Sega hizo por NVIDIA, NVIDIA no estaría aquí".

Qué pasó después. Con ese dinero, Nvidia tuvo medio año de margen para reconducir su futuro y vaya si acertó de pleno: construyó el RIVA 128, un chip triangular que se lanzó en 1997 y vendió un millón de unidades en cuatro meses. Poco después llegaría otro éxito, la GPU GeForce 256. Nvidia salió a bolsa en 1999 y Sega vendió sus acciones poco después por 15 millones de dólares, triplicando su inversión.

En ese momento parecía una decisión razonable, pero visto con perspectiva la cosa cambia. Según recoge VGC, citando declaraciones previas de Huang de hace unos meses: "si hubiera mantenido esa inversión de 5 millones de dólares, hoy probablemente valdría cerca de un billón de dólares porque en el momento en que salimos a bolsa, la vendieron (en ese momento Nvidia valía 300 millones de dólares).









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