Jensen Huang, CEO de Nvidia: "La gente habla de la IA eliminando trabajos. Es una completa tontería"

¿Eres ingeniero de software y tienes miedo a que te despidan por culpa de la IA? Pues no lo tengas. Al menos, esa es la postura de una parte muy interesada de la conversación alrededor de la inteligencia artificial. A estas alturas, el nombre de Jensen Huang no te resultará ajeno. Se trata del CEO de Nvidia, una compañía que ha pasado de liderar durante dos décadas el segmento de las GPU para jugar a videojuegos a abandonar ese mercado para centrarse en las plataformas de IA.

No podemos decir que les esté yendo mal, desde luego, y dentro de la estrategia tenemos a un Jensen que se ha convertido en uno de los ‘evangelistas’ más importantes del segmento de la inteligencia artificial. En el marco de la feria Computex 2026 celebrada en Taipéi y en la que los fabricantes de PC muestran sus novedades, Jensen ha comentado que es una tontería tener miedo a que una IA nos sustituya en el trabajo.

La lógica es que esa IA va a generar más puestos de trabajo, pero hay una pregunta sobrevolando ese argumento: qué tipo de puestos de trabajo. Porque, si el optimismo de todas las empresas centradas en el desarrollo y popularización de la IA es una de las caras de la moneda, la otra es la de los jóvenes que no pueden acceder a puestos de trabajo.

Y la de las propias empresas despidiendo empleados para sustituirlos por… una IA.

Jensen Huang tiene una misión

En el Computex, Huang se siente como en casa. Taiwán es el hogar de algunas de las empresas tecnológicas más importantes del mundo no tanto por sus productos. Ahí tenemos gigantes como Asus, BenQ, Foxconn o Acer (entre muchas otras conocidas por los jugadores). Pero, sobre todo, tenemos a TSMC.

TSMC es el motor de la industria de los chips y Nvidia su actual mejor cliente tras adelantar a Apple, y Huang, además, es una rockstar en Taiwán. En su paso por la feria, Huang ha presentado su nueva plataforma RTX Spark Superchip y un nuevo chip para rivalizar contra Intel y AMD en el terreno de las CPU, pero también ha aprovechado el altavoz para volver a manifestar su opinión sobre el futuro de la IA y el trabajo.

El CEO considera que la IA es algo positivo tanto para el PIB como para las ganancias de todos, pero además apuntó que es una “tontería” pensar que la inteligencia artificial esté propiciando que se eche gente en las empresas en el perfil de ingenieros de software.

"En realidad, el número de ingenieros de software está aumentando. La gente habla de la reducción de los empleos por la IA, pero es una completa tontería: está generando que se contraten más ingenieros de software" - Jensen Huang

Huang es muy vocal en este tema y lleva un 2026 aprovechando cualquier entrevista, podcast o visita a universidades y eventos para pregonar sobre las bondades de la IA y la relación positiva entre la tecnología y el empleo. Ha llegado a decir que “la IA crea empleos” y que es la mejor oportunidad de Estados Unidos para reindustrializarse, apuntando que culpar a la IA por los numerosísimos despidos de industrias como la tecnológica y los videojuegos es una práctica “demasiado perezosa”.

Ahora bien, como en cada historia, hay parte de verdad y parte que no lo es tanto. Por un lado, a Huang le interesa muchísimo la narrativa de que la IA es un generador de empleo. Como decimos, es una de las partes más interesadas en que la tecnología siga avanzando porque ya estamos viendo que es un sector que mueve mucho (muchísimo) dinero y Nvidia es una de las que está sacando tajada gracias tanto a sus productos como a su visión comercial.

Por otro lado, el discurso de reindustrialización es el correcto. Estados Unidos está buscando esa reindustrialización, ese florecimiento del tejido empresarial basado en las tecnológicas y, para ello, está buscando no sólo que parte de sus empresas muevan la industria de Asia a EEUU, sino atraer a gigantes como las surcoreanas Samsung y SK Hynix… y a la codiciadísima TSMC.

¿Dato mata relato?

El argumento de Huang tiene sentido. La IA crea empleo. Lo que no dice tan a viva voz es qué tipo de empleo. Porque los ingenieros o quienes tengan carreras relacionadas con el desarrollo de la IA sí tienen “fácil” entrar en puestos de trabajo relacionados con la IA, pero el resto, y los perfiles sin tanta experiencia, lo tienen cada vez más complicado.

Las tecnológicas están prescindiendo de juniors, que son sustituidos por IA mientras esos puestos de trabajo los copan con desarrolladores. Y se están abriendo puestos de trabajo con cifras récord de más de 67.000 ofertas en ingeniería y 7.300 en producto, pero la letra pequeña es que es casi imposible que los jóvenes recién graduados opten a uno de estos puestos debido al alto grado de especialización que demandan las empresas.

Y no son sólo los requisitos, sino las propias tecnológicas que están citando la eficiencia de la IA como motor para despedir a su fuerza laboral humana. Amazon con 16.000 empleados y Microsoft con 15.000 son dos ejemplos. Pesos pesados como Dario Amodei (CEO de Anthropic) apuntan que la IA podría eliminar aproximadamente la mitad de los empleos de nivel inicial y hay estudios que vinculan la IA con casi 55.000 despidos en EEUU sólo en 2025.

Para Huang, todo esto es “ridículo” porque no será la IA la que nos hará perder el trabajo: será porque habrá alguien que use la IA mejor que tú. Además, según él, la IA ha creado 500.000 trabajos estos últimos dos años.

Y, de fondo, tenemos dos corrientes. Por un lado, los optimistas de la IA. Por otro, una generación Z que se está resistiendo de forma activa a adoptar la inteligencia artificial en su día a día y, sobre todo, en el trabajo.

Porque, frente a los que piensan que la IA es una red positiva para la humanidad porque da oportunidades que favorecen a los jóvenes, están unos jóvenes que no encuentran trabajo una vez se gradúan, que son lanzados a un escenario laboral desconcertante y que están protagonizando una curiosa banda sonora estas últimas semanas.

La de los abucheos a los evangelistas de la IA en las universidades.

En Xataka | Las empresas están reemplazando a los trabajadores juniors con IA. Ahora toca pagar las consecuencias