Wallapop creía haber conquistado el mercado de la segunda mano en España. Hasta que apareció Vinted

Vinted nació como el tenderete online de una estudiante lituana que se mudaba de piso y necesitaba vaciar el armario. Wallapop, como un mercadillo digital barcelonés pensado para quedadas en el metro. En 2025 una factura once veces más que la otra, y ambas siguen creciendo. Q<uizás la pregunta que podemos hacernos no es cuál va ganando en este conflicto entre dos colosos de la segunda mano, sino qué les ha llevado a hacer cosas distintas con artículos muy similares.

Wallapop, antes conocido como Fleapster. Wallapop se fundó el 23 de mayo de 2013 en Barcelona con ese nombre que hacía alusión a los famosos "mercados de pulgas". Sus impulsores, Agustín Gómez, Gerard Olivé y Miguel Vicente, arrancaron con el respaldo de la aceleradora Antai Venture Builder y un catálogo inicial que habían conseguido yendo de compras por mercadillos. La app estaba diseñada para quedar con alguien cerca y hacer el intercambio en persona, así que la geolocalización era esencial para esta primera versión.

El equipo entendió un par de ideas que le dieron un impulso definitivo a la app: mandar un sofá desde Sevilla a Vigo es un rollo, y la confianza entre compradores y vendedores crece cuando el vendedor está a tres calles de distancia. Para darse a conocer le cedieron parte de la empresa a Atresmedia a cambio de espacio publicitario televisivo. El resultado fue una campaña que convirtió "¡Walla!" en una muletilla reconocible antes de que nadie supiera muy bien qué significaba.

Vinted, el poder de la mudanza. Vinted tiene cinco años más de historia. Milda Mitkute la fundó en 2008 en Vilna, Lituania, cuando tenía 22 años y necesitaba deshacerse de más de cien prendas antes de una mudanza. En una fiesta coincidió con Justas Janauskas, un ingeniero informático que construyó la primera versión del sitio en diez días. El nombre original era manodrabuziai.l ("ropa de segunda mano" en lituano) y en la primera versión olvidaron incluir un botón de compra. La plataforma se expandió a Alemania al año siguiente, bajo el nombre Kleiderkreisel, y no llegó a España hasta muchos años después, cuando Wallapop ya dominaba el mercado local.

Diferencias de uso. La diferencia más visible entre ambas plataformas, y la que más influye en el comportamiento de sus usuarios, es quién asume los costes de la transacción. En Vinted el vendedor no paga comisión. Publica, vende y recibe el precio íntegro en su monedero. El comprador asume una tarifa de protección de 0,70 euros fijos más el 5% del precio del artículo, que cubre gestión de incidencias y retención del pago hasta confirmación de recepción. Vinted eliminó las tarifas al vendedor en 2023.

En Wallapop, las ventas en persona no tienen comisión, lo que para artículos voluminosos o de alto precio resulta más rentable para el vendedor. Cuando se usa Wallapop Envíos (el servicio logístico integrado en la app, que generó 74 millones de euros en 2024) la plataforma aplica un gasto de gestión de alrededor del 10% sobre el precio de venta. Hay además una segunda vía de monetización para la plataforma, y que ah crecido con fuerza: los servicios de visibilidad que dan más relevancia a un anuncio generaron 22 millones de euros en 2024, un 27,6% más que en 2023. Un importante ingreso para Wallapop, ya que supone dinero para la plataforma independientemente de si la venta se cierra.

Las cifras. Veamos algunas cifras de 2024 y 2025 que permiten trazar el estado real de cada empresa. Vinted cerró 2024 con 813 millones de euros en ingresos, un 36% más que el año anterior, y un beneficio neto de 76,7 millones, lo que supone un aumento del 330% respecto a 2023, su primer año en positivo. En 2025, los ingresos subieron hasta los 1.100 millones (+38%). El beneficio neto, sin embargo, bajó un 19% ese año hasta los 62 millones debido al gasto en la expansión de Vinted Go a España y Portugal y el lanzamiento de Vinted Pay.

Wallapop, por su parte, cerró 2024 con 101 millones en ingresos (+13%), pérdidas consolidadas de 25 millones y el primer break-even operativo en el mercado español desde su fundación. En un año promedio, los usuarios de la plataforma generan ventas por entre 2.000 y 2.500 millones de euros, según la propia compañía. Desde 2013 acumula más de 120 millones de euros en pérdidas, aunque la tendencia es de reducción sostenida de esos números rojos.

Entra Corea. Este mismo año, Naver, la mayor tecnológica de Corea del Sur, completó en enero de 2026 la adquisición del 100% de la compañía en una operación valorada en 600 millones de euros. La transacción convierte a Wallapop en la punta de lanza europea de Naver en el mercado del recommerce, sumándose a Poshmark, que ya hace esas funciones en EE.UU y que el grupo coreano compró en 2023. El CEO de Naver Europe, Seokjoo Han, declaró en Barcelona que el grupo pretende usar la ciudad como base para expandirse por más ciudades europeas, apoyándose en las capacidades de la matriz en inteligencia artificial y búsqueda.

Sur de Europa: aquí estamos. Lo que ocurre ahora mismo en España es el reflejo más nítido de la evolución del sector. El comercio de artículos reutilizados en España alcanzó en 2025 un volumen de 13.800 millones de euros anuales, equivalente al 0,86% del PIB nacional. Es un mercado que lleva años creciendo a ritmo superior al del consumo general, impulsado por la inflación desde 2021. Vinted ha respondido a esa situación con el lanzamiento de Vinted Go en 2025. La empresa opera ya esta red en cinco mercados (Bélgica, Francia, Países Bajos, Portugal y España), siguiendo el salto que Wallapop dio hace tiempo pasando de ser una app de segunda mano a tener infraestructura de reparto (aunque Vinted tiene su operador logístico propio y Wallapop trabaja con InPost).

Wallapop, mientras tanto, lleva años ensanchando su catálogo más allá de los objetos domésticos. El motor es una de las categorías donde mantiene el liderazgo en España. Y la entrada de Naver introduce la posibilidad de mejoras tecnológicas en búsqueda y personalización que hasta ahora estaban fuera de su alcance. Ambas están acercándose a su rival según pasa el tiempo: Vinted cada vez está menos especializada en ropa, Wallapop cada vez es más tecnológica.

Una apreciación final y personal. Sin que esto suponga decantar la balanza hacia una de las dos apps (que no es el propósito de este artículo), sí me gustaría plasmar mi experiencia personal, vinculada a mi larga trayectoria vendiendo artículos sobre todo vinculados al ocio (libros, cómics, películas, videojuegos). Desde hace tiempo he notado cómo Vinted, que hace apenas un par de años no permitía comprar mucho más allá de ropa, ha dado un salto muy notable hacia el coleccionismo: su presencia en más mercados de Europa hace que para comprar, por ejemplo, DVDs y Blu-Rays de importación, sea más completa que Wallapop.

Vinted también resulta, en muchos aspectos, más económico que su competidora, sobre todo por las tarifas de seguros y comisiones que se lleva Wallapop, y que en Vinted, de nuevo debido a su veteranía y músculo financiero, no son tan elevadas. Y aunque ahí ya entramos en apreciaciones muy personales y, posiblemente, parciales, los filtros de búsqueda y traducción están mucho mejor trabajados en Vinted. De momento, el conflicto continúa, y como siempre, si te interesa el mercado de segunda mano, lo mejor es tener cuenta en ambas apps y optar por una u otra según la naturaleza del artículo que vayas a vender.

En Xataka | Soy vendedor con cinco estrellas en Wallapop. Así sobrevivo en esta jungla de segunda mano