Que Irán derribara un F-15 de EEUU era algo insólito. El problema es que han abierto el misil... y todo apunta a China

En 1960, cuando un avión espía estadounidense U-2 fue derribado sobre la Unión Soviética, Washington creyó inicialmente que se enfrentaba a un problema militar. Acabó descubriendo que el incidente tenía consecuencias diplomáticas mucho mayores y dinamitó una cumbre entre las dos superpotencias. Porque, a veces, un único avión derribado revela una historia mucho más grande que la batalla en la que cayó.

El derribo que cambió la conversación. El derribo de un F-15E estadounidense sobre Irán el mes pasado fue, por sí solo, un acontecimiento extraordinario. Hacía décadas que un caza de Estados Unidos no era abatido por fuego enemigo, y la operación peliculera de rescate posterior, con uno de los tripulantes oculto durante dos días en las montañas Zagros, subrayó la gravedad del episodio.

Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones, el incidente está dejando de ser una historia sobre las capacidades militares iraníes para convertirse en otra cosa: una historia sobre China. Según fuentes citadas por NBC News la sospecha de que el avión fue alcanzado por un misil portátil antiaéreo (MANPADS) de fabricación china ha desplazado el foco desde el campo de batalla hacia una cuestión mucho más incómoda para Washington: hasta qué punto Pekín está contribuyendo a sostener la capacidad militar de Teherán.

Más importante que el misil. Desde el punto de vista militar, un misil portátil antiaéreo no es un arma revolucionaria. Su atractivo reside precisamente en lo contrario: es relativamente barato, fácil de desplegar y capaz de amenazar incluso a plataformas extremadamente sofisticadas si las circunstancias son favorables. De ahí que lo que ha despertado el interés estadounidense no es tanto el tipo de arma utilizada como su posible origen.

Si las sospechas son correctas, el derribo demostraría que tecnología china ha terminado participando, de forma directa o indirecta, en uno de los golpes más simbólicos sufridos por la aviación estadounidense en años. Desde esa perspectiva, la discusión deja entonces de girar en torno a cómo Irán consiguió derribar un F-15 y pasa a centrarse en qué papel desempeñó China para hacerlo posible.

La sombra de un apoyo más amplio. Porque las sospechas no se limitan al misil. Fuentes estadounidenses también apuntan a que China pudo haber proporcionado a Irán sistemas de radar capaces de detectar aeronaves furtivas y acceso a capacidades espaciales que facilitarían la localización de objetivos.

Hasta el momento ninguna de estas acusaciones ha sido demostrada públicamente de forma concluyente y Pekín las rechaza de manera categórica, pero juntas dibujan una imagen que preocupa en Washington: la de una red de apoyo tecnológico que, sin implicar una participación militar directa, podría aumentar significativamente la capacidad iraní para desafiar a Estados Unidos y sus aliados. En ese contexto, el F-15 derribado se convierte en una prueba tangible de un fenómeno más amplio que los responsables estadounidenses llevan tiempo denunciando.

La contradicción de la diplomacia estadounidense. La situación resulta especialmente delicada porque Estados Unidos necesita simultáneamente contener a Irán y mantener abiertos los canales con China. Pekín es el principal comprador del petróleo iraní y uno de los pocos actores con influencia suficiente para presionar económicamente a Teherán. Durante las negociaciones para alcanzar un alto el fuego, la administración Trump buscó precisamente esa colaboración.

Pero cada nueva acusación sobre misiles, radares o satélites chinos utilizados por Irán complica ese equilibrio. Washington se encuentra así en una posición incómoda: necesita que China contribuya a estabilizar la región mientras la acusa de facilitar herramientas que fortalecen a uno de sus principales adversarios en Oriente Medio.

El verdadero mensaje. Por eso el derribo del F-15 tiene una relevancia que va mucho más allá de la pérdida de un avión. Lo que está en juego no es únicamente la eficacia de las defensas iraníes, sino la percepción estadounidense de que cada vez más conflictos regionales están conectados con la competición estratégica global contra China. La investigación sobre el misil busca determinar cómo cayó el caza, pero también quién estaba detrás de la tecnología que lo hizo posible.

En cierto sentido, Washington ha abierto el misil para examinarlo pieza por pieza y, al hacerlo, ha descubierto que las preguntas más importantes ya no apuntan únicamente a Teherán. Apuntan cada vez más hacia Pekín, donde Estados Unidos cree que se encuentra una parte creciente de la infraestructura económica, tecnológica y militar que permite a sus rivales desafiar su poder en distintos rincones del mundo.

Imagen | US Force

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