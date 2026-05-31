China ha resucitado el concepto más extraño de la Guerra Fría: un avión, un barco y un lanzamisiles en una sola máquina

En plena Guerra Fría, satélites espía estadounidenses detectaron en el mar Caspio una máquina soviética tan enorme y extraña que los analistas de la CIA pensaron durante meses que podía tratarse de un error fotográfico. Aquella criatura experimental, bautizada después como “Caspian Sea Monster”, acabó convirtiéndose en uno de los proyectos militares más desconcertantes jamás vistos sobre el agua.

El regreso del monstruo. Durante décadas, los ekranoplanos soviéticos parecieron una extravagancia tecnológica imposible de repetir: máquinas gigantescas que mezclaban conceptos de avión, barco y plataforma de misiles en un híbrido absurdo incluso para los estándares de la Guerra Fría. Volaban rozando el mar a enorme velocidad, escapando parcialmente del radar y aprovechando el llamado “efecto suelo” para desplazarse como si estuvieran suspendidos sobre el agua.

El más famoso, como decíamos, fue el Caspian Sea Monster, una criatura militar nacida en los años sesenta que parecía salida de una novela de ciencia ficción soviética y que acabó convirtiéndose en uno de los experimentos militares más extraños jamás construidos. Ahora China está resucitando aquella idea con el llamado “Bohai Sea Monster”, una aeronave que combina rasgos de hidroavión, vehículo anfibio, transporte militar y posible lanzamisiles, recuperando un concepto que parecía enterrado junto al final de la URSS.

China y una obsesión. Las nuevas imágenes del Bohai Sea Monster muestran que Pekín no está trabajando en un simple aparato experimental o de rescate marítimo. Bajo las alas aparecen soportes compatibles con armamento, posiblemente torpedos o misiles antibuque, mientras la configuración del aparato confirma que se trata de un vehículo diseñado específicamente para operar a muy baja altura sobre el agua.

El detalle es importante porque cambia completamente la percepción inicial del proyecto: deja de parecer un hidroavión raro para convertirse en una potencial plataforma ofensiva. En esencia, China está intentando unir varias capacidades en una sola máquina: la movilidad de un avión, la persistencia marítima de un barco y la capacidad de ataque de una aeronave militar. El resultado es exactamente el tipo de concepto híbrido que fascinó a soviéticos y estadounidenses durante décadas y que ahora vuelve a emerger en pleno siglo XXI.

Pensada para el Pacífico. El interés chino por este tipo de vehículos tiene mucho sentido dentro de un hipotético conflicto en el Pacífico. Los ekranoplanos pueden desplazarse rápidamente entre archipiélagos, bases avanzadas y costas sin depender de pistas de aterrizaje tradicionales, algo especialmente útil en el mar de China Meridional o en un escenario alrededor de Taiwán. Al volar apenas unos metros sobre el agua, quedan parcialmente ocultos bajo el horizonte radar y son mucho más difíciles de detectar que un avión convencional.

Además, pueden transportar carga, tropas, sensores o armas mientras operan en zonas donde un barco sería lento y vulnerable y donde un avión necesitaría infraestructura. China parece estar explorando precisamente ese espacio intermedio: una máquina capaz de reabastecer islas artificiales, apoyar desembarcos anfibios, lanzar drones o atacar barcos enemigos sin comportarse del todo ni como un buque ni como una aeronave convencional.

Lun Class

La sombra soviética. Todo el programa recuerda inevitablemente a los grandes ekranoplanos soviéticos de la Guerra Fría, especialmente al Lun-class, que llevaba misiles antibuque sobre el fuselaje y fue concebido como una plataforma de ataque naval ultrarrápida. La URSS dedicó enormes recursos a estos vehículos porque ofrecían ventajas muy concretas frente a la OTAN: velocidad superior a la de los barcos, menor visibilidad radar y capacidad de operar sobre enormes distancias marítimas.

El problema era que también eran aparatos complejos, vulnerables al mal tiempo y difíciles de mantener. Tras el colapso soviético, casi todos esos proyectos desaparecieron y el concepto quedó reducido a una curiosidad histórica. Sin embargo, China parece haber llegado a la conclusión de que la tecnología actual (mejores sensores, materiales, navegación digital y drones) puede convertir aquella vieja idea en algo mucho más viable de lo que fue hace medio siglo.

Mucho más que un simple prototipo. Otra de las claves del Bohai Sea Monster es que probablemente no sea el modelo definitivo, sino una "demo" tecnológica más pequeña destinada a validar el concepto antes de construir versiones mucho mayores. Las imágenes muestran un aparato relativamente compacto, pero varios analistas creen que el objetivo final podría ser una plataforma de tamaño muy superior, posiblemente equipada con motores más potentes, mayor autonomía y una carga militar considerable.

Eso encajaría con la estrategia habitual china de revelar prototipos ambiguos que parecen experimentales hasta que, años después, terminan convertidos en sistemas plenamente operativos. El hecho de que el proyecto aparezca precisamente cuando Estados Unidos canceló el Liberty Lifter de DARPA también resulta revelador: mientras Washington abandonaba su intento moderno de crear un ekranoplano logístico, Pekín parece decidido a explorar exactamente ese camino.

La nueva lógica militar. El Bohai Sea Monster también encaja dentro de una transformación mucho más amplia de las fuerzas armadas chinas. Pekín lleva años desarrollando plataformas que mezclan categorías tradicionales y rompen las divisiones clásicas entre barco, avión, misil y dron. Sus nuevas doctrinas militares buscan saturar el Pacífico con sistemas baratos, rápidos, difíciles de detectar y capaces de operar desde múltiples dominios al mismo tiempo.

En ese contexto, un ekranoplano armado deja de parecer una rareza y empieza a tener sentido como pieza de una estrategia más amplia basada en movilidad extrema, guerra distribuida y control de espacios marítimos disputados. Lo fascinante es que China no solo está recuperando una tecnología olvidada de la Guerra Fría: está intentando adaptarla a un escenario donde los sensores, los misiles y los drones han cambiado completamente la forma de combatir sobre el mar.

Imagen | X, Vyacheslav Bukharov

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