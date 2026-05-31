Canadá va a estrenar el rascacielos residencial con más pisos de todo Norteamérica: tiene 12 lados y 351 metros de altura

Aunque en los últimos tiempos Asia y Oriente Medio se han destapado como las nuevas ubicaciones de los rascacielos (de hecho, China es el lugar del mundo donde hay más edificios que acarician el cielo), el lugar por antonomasia de los rascacielos siempre ha sido Norteamérica. Ciudades como Nueva York o Chicago y edificios míticos como el Empire State, el One World Trade Center o el Central Park Tower marcaron el ritmo de una competición que un día parecía reservada a urbes estadounidenses.

Pero Norteamérica no es solo Estados Unidos y las construcciones de Torres Obispado en Monterrey o la inminente Torre Rise evidencian que sus vecinos también saben construir muy bien rascacielos. En ese contexto llega el Pinnacle SkyTower de Toronto, un rascacielos que si bien no es el más alto en metros ni tiene la silueta más espectacular, va a marcar un hito: ser el edificio residencial con más pisos de toda Norteamérica, además del rascacielos más alto de Canadá.

El rascacielos de 12 caras. El Pinnacle SkyTower que está construyéndose en Toronto alcanza una altura total de 351,85 metros en sus 106 plantas. Albergará 958 viviendas de lujo, el nuevo hotel Le Méridien Toronto, unos 7.400 metros cuadrados de zonas comunes y coronándolo todo, un restaurante con vistas panorámicas en la última planta, como explica el estudio proyectista Hariri Pontarini Architects. La previsión apunta a que los futuros residentes podrán entrar a vivir a partir de otoño de 2026, si bien la entrega completa del conjunto será en 2027.

Uno de los aspectos que más llama la atención es su forma de dodecágono. Como detalla Jodi Buck, socia del estudio de arquitectura, esta geometría busca el equilibrio entre arquitectura y funcionalidad, esto es, permite construir una estructura más esbelta, abre vistas en varias direcciones y algo esencial en edificaciones de esta envergadura: reparte mejor la carga del viento en la fachada. Las plantas superiores van reduciéndose progresivamente hasta rematar la torre en una corona acabada en punta llamativa, lo que convierte al SkyTower en una silueta inconfundible en el skyline de Toronto.

Por qué es importante. Para empezar, porque el SkyTower bate récords: será el edificio con mayor número de plantas en un edificio residencial de Norteamérica. Pero tiene truco: no es el más alto en metros, ese título lo sigue manteniendo el Central Park Tower de Nueva York, pero sí el que más pisos acumula. Esto implica una decisión de diseño: favorecer la construcción de más viviendas en una apuesta por una mayor densidad residencial por metro construido.

En el plano urbanístico, con esta edificación Canadá se pone en el mapa como país capaz de competir en este segmento de rascacielos de categoría superalta, históricamente dominada por ciudades estadounidenses y asiáticas. De hecho y como señala New Atlas, es uno de los primeros rascacielos canadienses que supera los 300 metros de altura real de edificación. Curiosamente, lo de establecer el récord no estaba inicialmente en el proyecto: con la construcción ya iniciada, Pinnacle International lo hizo posible porque presentó una solicitud para aumentar la altura de los techos en algunas plantas y convertir espacio mecánico en habitable.

Proyección del nuevo y exclusivo desarrollo urbanístico de Toronto. One Yonge Toronto

Contexto. El SkyTower es la joya de la corona del Pinnacle One Yonge, un plan de desarrollo de uso mixto que está transformando los terrenos del antiguo edificio del Toronto Star en uno de los complejos urbanos más grandes de la ciudad, conectando así la torre con un futuro parque público al lado del lago Ontario y el distrito financiero.

El conjunto completo está formado por seis torres de entre 22 y 106 plantas que albergarán 2.500 viviendas, 93.000 metros cuadrados de oficinas, 7.400 metros cuadrados comerciales, un centro comunitario de 4.600 metros cuadrados con piscina y gimnasio y un parque público de una hectárea. La primera torre del complejo fue el Prestige: tiene 65 plantas y se terminó en 2022. El Pinnacle SkyTower es una muestra más de la tendencia de torres superaltas que combinan viviendas con hoteles, un modelo extendido en Asia que Norteamérica está adoptando frente a la necesidad habitacional y la escasez de suelo en zonas céntricas. Sin ir más lejos, Toronto tiene varios proyectos similares en construcción.

Sí, pero. Como mencionábamos más arriba, SkyTower no gana en metros sino en plantas: el Central Park Tower de Nueva York lo supera en altura absoluta gracias a sus techos internos más elevados y contamos con la antena, el First Canadian Place de Toronto lo iguala (si bien es cierto que eso no cuenta en rankings oficiales).

Por otro lado y aunque evidentemente aumenta las viviendas disponibles en la ciudad canadiense, estamos hablando de un edificio de 958 viviendas de lujo con precios desde 800.000 dólares canadienses y un hotel de cinco estrellas. Con ese presupuesto precisamente está difícil que resuelva el problema de acceso a la vivienda de su ciudadanía. Es vivienda nueva, sí, pero con precios al alcance de pocos.

En Xataka | México toca el cielo con un nuevo y elegante rascacielos de 484 metros y 99 plantas: será el más alto de todo América Latina

En Xataka | Si la pregunta es si se puede borrar un rascacielos sin demolerlo, París tiene la respuesta: sí, a cambio de una fortuna

Portada | Dillan Payne y JK Liu



