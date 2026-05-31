La gran desindustrialización de Europa, en un mapa que parte el continente en dos

Europa es un continente y muchas realidades diferentes y la economía no es una excepción. Lo vemos en el tejido industrial, en el PIB, en los salarios y en el mapa que ves sobre estas líneas: el peso de la industria en el empleo, o lo que es lo mismo, qué población que trabaja lo hace en una fábrica. Aunque lo vamos a ver en grande y con la leyenda, a simple vista algo llama la atención: mientras que hay estados que tienen en la industria como fuente principal de empleo, en otros lo que manda son los servicios.

El peso de la industria en el empleo en Europa. Más concretamente, el mapa representa el porcentaje que supone el empleo en fábricas sobre el empleo total en cada región europea en una horquilla que va del 3% (las zonas más claras) al 34% (las zonas en rojo oscuro). El mapa en cuestión es obra del cartógrafo de Milos Popovic y para su elaboración toma los datos correspondientes a 2023 de Eurostat, la oficina estadística oficial de la UE, que publica estas series de forma sistemática para los estados miembros, lo que permite compararlos.

Por qué es importante. Porque más allá de ofrecer empleo empleo directo, la industria es el sector que más contribuye al crecimiento de la productividad en toda la economía, según datos de Eurostat y el análisis del European Centre for Austrian Economics Foundation.

Cuando no hay industria (o la hay en pequeñas dosis), los servicios que la sustituyen tienden a concentrarse en actividades de menor productividad y menor salario. Por otro lado, perder industria implica dependencia frente a terceros: lo vimos en la pandemia a la hora de comprar mascarillas y lo sufrimos continuamente en productos estratégicos como los semiconductores. Y también pasa factura a la exportación y deteriora la capacidad de I+D.

Qué porcentaje del empleo total ocupa la industria. Eurostat vía Milos Popovic

Las dos Europas: la de industria y la de servicios. A grandes rasgos, Europa está partida en dos bloques: el centro, el este y algunas excepciones en el norte de la península Ibérica concentran entre el 24 y el 35% de su empleo en la manufactura. En el otro lado de la moneda, Irlanda, los países nórdicos, Grecia o el sur de España están por debajo del 13%. Esta división obedece a varios momentos pero las razones son idénticas.

Europa Central es la fábrica del viejo continente y buena parte de culpa la tiene la ampliación de la UE en 2004, momento en el que las multinacionales europeas y globales relocalizaron su producción hacia esas economías aprovechando los bajos costes laborales, la existencia de mano de obra y obviamente, ese nuevo escenario de acceso al mercado común.

Alemania, la excepción y el ancla industrial de Europa. Alemania es sencillamente una anomalía en Europa. Mientras Francia, el Reino Unido o los países nórdicos llevan décadas reduciendo su peso industrial, Alemania ha sabido mantener una manufactura robusta: representa en torno al 19,7% del valor añadido bruto del país frente a la media europea del 15,6% gracias a un tejido industrial conformado por empresas medianas especializadas en maquinaria, automoción, química y bienes de equipo.

Pero no está siendo nada fácil: la energía está cara, la competencia (especialmente china) es feroz en industrias como la automovilística y la caída de la demanda están obligando al país centroeuropeo a una reestructuración profunda. Y a despidos: sin ir más lejos, ThyssenKrupp Steel anunció en 2024 un recorte de plantilla de 27.000 a 16.000 trabajadores, un ejemplo que sintetiza lo que está pasando en toda la industria pesada teutona.

La desindustrialización de Occidente. La pérdida de peso industrial en Europa occidental no es nueva y no se detiene: según el GMK Center con datos del Banco Mundial, la cuota de la UE en el valor añadido industrial mundial cayó del 20,8% en 2000 al 16,3% en 2023 y solo entre 2018 y 2024 en el viejo continente se perdieron 700.000 empleos en la industria.

Francia es un magnífico ejemplo porque es el caso más ilustrativo: la industria apenas representa el 10,6% de su valor añadido bruto, casi la mitad que en Alemania. España se sitúa en el 11,7% aunque tiene diferencias abismales entre el norte más industrial (La Rioja y Navarra) y el turístico sur.





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