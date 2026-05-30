En 2026 todavía hay gente lanzando al mar mensajes en una botella. Un hombre no para de encontrarlas en el Caribe

Para que nos hagamos una idea, hace más de medio siglo, en 1959, Guinness lanzó 150.000 botellas al Atlántico para celebrar su bicentenario. Muchas décadas después, en plena era de las redes y los algoritmos, algunas siguen apareciendo en playas de lugares tan distintos como el Caribe, Canadá o el Ártico.

La gente sigue lanzando los mensajes. La historia la recordaba el New Yorker hace unos días. En plena era de WhatsApp, TikTok y mensajes instantáneos, hay personas que siguen haciendo algo que parece salido de una novela del siglo XIX: escribir unas líneas, meterlas en una botella y lanzarlas al océano esperando que alguien, en algún lugar del mundo, las encuentre. Lo sorprendente es que ocurre mucho más de lo que parece.

El oceanógrafo Curtis Ebbesmeyer calcula que desde mediados del siglo XX se han arrojado millones de mensajes en botella al mar, y algunos continúan apareciendo décadas después en playas remotas. Es más, en el Caribe, un hombre llamado Clint Buffington lleva casi veinte años obsesionado con encontrarlos. Lo que empezó como una casualidad acabó convirtiéndose en una especie de arqueología emocional del océano: mensajes escritos por desconocidos, parejas que rompieron, memoriales improvisados, bromas, despedidas y pequeñas cápsulas de humanidad arrastradas por corrientes marinas imposibles.

El cazador de botellas. Buffington vive en Utah, lejos del mar, pero pasa buena parte de su vida estudiando mapas oceánicos, mareas y corrientes para localizar playas donde puedan terminar acumulándose objetos flotantes. Recorre kilómetros bajo un calor brutal en Bahamas o Islas Turcas y Caico buscando algo extremadamente improbable: una botella con un mensaje todavía legible. Por supuesto, la mayoría de las veces no encuentra nada.

O peor: encuentra basura, botellas vacías o papeles destruidos por el agua salada. Pero de vez en cuando aparece algo extraordinario. Ha recuperado mensajes enviados desde cargueros, cartas de amor, confesiones escritas bajo los efectos del alcohol, recuerdos de vacaciones y hasta homenajes a embarazos perdidos. Para el hombre, cada botella es una especie de rastro humano flotando entre continentes. No busca tesoros materiales, “busco historias”, explicaba en el reportaje.

Internet antes de Internet. Parte de la fascinación está en que las botellas funcionan como una especie de versión analógica y lentísima de las redes sociales modernas. Un desconocido escribe algo para alguien que no conoce, lo lanza al vacío y espera respuesta. La diferencia es que aquí el algoritmo son las corrientes oceánicas.

Por ejemplo, una mujer japonesa encontró una botella enviada años antes por un marinero francés y acabó reconstruyendo su identidad gracias a una cadena humana absurda que implicó turistas, peluquerías y vecinos en distintas partes del mundo. Otra botella lanzada desde un faro estadounidense durante la pandemia apareció seis años después en Bahamas, tras probablemente recorrer miles de kilómetros por el Atlántico. El océano se convierte así en una especie de red postal caótica donde cualquier objeto puede desaparecer para siempre o reaparecer en el lugar más improbable del planeta.

El mar como archivo emocional. Recordaba el NY que lo más llamativo es que muchos de estos mensajes no contienen información práctica ni peticiones reales de auxilio. Son simplemente impulsos profundamente humanos: dejar una huella, hablar con alguien desconocido, demostrar que uno existió en un momento concreto. Algunos autores escriben reflexiones filosóficas, otros dejan dinero, cigarrillos o pequeños objetos dentro de la botella.

Hay mensajes escritos por marineros cruzando estrechos por superstición, turistas aburridos, personas solitarias o parejas en crisis. Incluso existen historias reales de matrimonios surgidos gracias a una botella encontrada en otra costa décadas atrás. Para Buffington, ahí está el verdadero significado de todo esto: la necesidad humana de conectar con alguien, aunque sea de la forma más improbable imaginable.

El océano sigue repartiendo mensajes. Si se quiere también, la historia tiene algo melancólico. Muchos cazadores de botellas creen que el fenómeno está desapareciendo porque los móviles y las redes sociales han destruido parte de la paciencia y el romanticismo necesarios para este tipo de comunicación lenta. Sin embargo, las botellas siguen apareciendo. Algunas fueron lanzadas hace pocos años, otras llevan décadas viajando entre corrientes, tormentas y arrecifes.

Buffington incluso ha encontrado restos de aquella lejana campaña promocional de Guinness de 1959 que todavía emerge en playas remotas. El océano conserva esos objetos como si fueran cápsulas del tiempo erráticas, golpeadas por el sol y la sal durante años. Y cada vez que alguien encuentra una botella intacta y logra leer lo que hay dentro, ocurre algo extrañamente poderoso: dos personas separadas por miles de kilómetros y varios años de distancia consiguen conectar gracias a una corriente marina y un pedazo de vidrio flotando en el Atlántico.

Imagen | Snapwire

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