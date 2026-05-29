En 2022, OpenAI parecía predestinada a imponer un monopolio sobre la IA. Hoy Anthropic ya es más valiosa

Anthropic deja de ser la eterna segundona. La empresa que siempre estuvo a la sombra de OpenAI se ha convertido en los últimos meses en la gran protagonista de este segmento. Su crecimiento es tan espectacular que en su última ronda de financiación ha logrado superar la valoración de OpenAI. Es un hito extraordinario, sobre todo por una cuestión: ambas esperan salir a bolsa antes de que acabe el año, y aquí Anthropic lleva (de nuevo) las de ganar.

Adelantamiento por la derecha. La empresa fundada por los hermanos Amodei ha levantado una colosal ronda de financiación de 65.000 millones de dólares, y con ella la valoración de Anthropic pasa a ser de 965.000 millones post money. Es un logro financiero que fulmina de golpe y porrazo la valoración de OpenAI, que de momento está estancada en los 730.000 millones de dólares. Esta última ronda se produce tan solo tres meses después de que Anthropic levantara 30.000 millones de dólare, cccadasdasdsas en un acuerdo que situaba su valoración en 350.000 millones de dólares. El crecimiento es sencillamente alucinante.

Anthropic es la empresa que más mola. La valoración refleja una realidad contundente: Anthropic está (mucho) más de moda que OpenAI. La empresa ha aprovechado muy bien recientes polémicas para aumentar su popularidad, y su imagen de marca ha salido muy reforzada porque es la empresa de la que todos hablan. Lo que pasó con el Pentágono primero y lo que ha pasado con la encíclica Magnifica Humanitas del Papa después lo demuestran.

Y la que mejores modelos (parece) tener. OpenAI parecía llevar la delantera en la carrera de la IA con modelos que marcaban el paso. Eso cambió con la llegada de Claude Code y de Claude Opus 4.5. Desde entonces los avances de Anthropic han sido llamativos, y aunque las diferencias son pequeñas, la percepción popular es que ahora Claude Opus es el modelo que lidera en prestaciones. Eso se acaba de confirmar en benchmarks con el reciente lanzamiento de Claude Opus 4.8, pero sobre todo con Claude Mythos Preview, el modelo que ha puesto el mundo de la ciberseguridad patas arriba.

Ya ganan dinero. Hace unos días se filtraba una noticia sorprendente: Anthropic podría cerrar el segundo trimestre del año con un beneficio operativo de 559 millones de dólares. Ganaría dinero cuando el resto de sus rivales lo pierden a raudales. La facturación anual proyectada ha logrado superar los 47.000 millones de dólares este mes, cinco veces más que la cantidad que se estimaba a principios de año. La razón: el éxito arrollador de los modelos de Anthropic en las empresas. Ahí es donde está la pasta, y la empresa lo ha sabido 1) detectar y 2) aprovechar antes que nadie.

Los fabricantes de memorias entran en la ronda. La ronda de financiación está liderada por firmas de capital riesgo como Greenoaks, Sequoia, Altimeter y Dragoneer, pero en esta ocasión hay otros protagonistas. Se trata de las firmas de semiconductores Samsung, Micron y SK Hynix, que han participado también y que han aprovechado su actual posición de privilegio para apostar también por el éxito de Anthropic. Es un win-win: ellas apuestan por el actual caballo ganador, y Anthropic logra fortalecer relaciones con las empresas que ahora mismo controlan uno de los grandes cuellos de botella de la industria de la IA: los chips de memoria.

La salida a bolsa es inminente. Este sorpasso meteórico intensifica la presión sobre OpenAI y anima aún más (si es que eso era posible) esa otra carrera, que es la de la salida a bolsa tanto de estas dos empresas como de SpaceX. Estamos en un año que va a ser recordado por tres salidas a bolsa estratosféricas, pero estos últimos logros de Anthropic han hecho que la empresa liderada por Dario Amodei sea ahora la gran protagonista del segmento tecnológico.

Imagen | Fortune Brainstorm Tech

En Xataka | La sorpresa del nuevo Claude Opus 4.8 no es que sea (un poco) mejor. La sorpresa es el "solo sé que no sé nada"



