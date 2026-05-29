Ni misiles, ni fusiles, ni bombas. Los drones ucranianos están llevando un tipo de carga inédita en la guerra: ancianos

Durante el bloqueo soviético de Berlín en 1948, un piloto estadounidense comenzó a lanzar chocolatinas atadas a pequeños paracaídas de tela sobre los niños que observaban los aviones desde el aeropuerto de Tempelhof. Aquella iniciativa improvisada acabó convirtiéndose en la famosa “Operation Little Vittles”, una de las imágenes más inesperadas de la Guerra Fría: aeronaves militares utilizadas para llevar esperanza en lugar de armamento. Décadas después, Ucrania está encontrando usos igual de insólitos para sus máquinas de guerra.

Robots salvavidas. Durante años, los vehículos no tripulados se asociaron a una idea muy concreta: transportar armas, munición o explosivos allí donde el riesgo para los soldados era demasiado elevado. La guerra de Ucrania está ampliando esa definición con una imagen que habría parecido impensable hace apenas unos años.

En algunos de los sectores más peligrosos del frente, los mismos drones terrestres que forman parte de la maquinaria bélica están siendo utilizados para evacuar a personas mayores atrapadas entre bombardeos, minas y fuego de artillería. En una contienda marcada por la automatización del combate, una de las cargas más inesperadas que transportan estos vehículos no son proyectiles ni suministros, sino ancianos que ya no tienen forma segura de abandonar sus hogares.

Rescate a través de tierra de nadie. La última operación conocida tuvo lugar cerca de Limán, en la región de Donetsk. Mientras realizaba una misión logística, una unidad de drones terrestres del grupo Kraken fue abordada por una mujer que pidió ayuda para abandonar la zona junto a otras tres personas, una de ellas herida por metralla.

Tras coordinar durante días el procedimiento, los operadores enviaron un vehículo Zmiy Logistic, una especie de buggy de cuatro ruedas controlado a distancia capaz de transportar hasta unos 500 kilos de carga. El dron recorrió cerca de 16 kilómetros hasta el punto acordado, recogió a los cuatro evacuados y emprendió el viaje de regreso hasta un cruce fluvial donde soldados ucranianos completaron el rescate y trasladaron a los heridos a un hospital.

La vida imposible en la zona gris. Estos rescates muestran una realidad menos visible de la guerra. A pesar de años de combates, todavía existen civiles viviendo en la denominada "zona gris", una franja de tierra disputada entre ambos ejércitos que puede alcanzar entre 16 y 20 kilómetros de ancho. Allí prácticamente no quedan servicios públicos, comercios, escuelas ni hospitales.

Los cortes eléctricos son habituales y los bombardeos forman parte de la rutina diaria. Sin embargo, muchas personas mayores continúan resistiendo en esos lugares porque no quieren abandonar las casas donde han vivido toda su vida, porque cuidan de familiares enfermos o porque mantienen la esperanza de que la guerra termine antes de verse obligados a marcharse definitivamente.

Soldados de hierro en una nueva misión. No es un caso aislado. Recordaban en Insider que a comienzos de abril, otra mujer ucraniana de 77 años fue evacuada de la misma zona mediante un dron terrestre operado por la 60.ª Brigada Mecanizada. Las imágenes dieron la vuelta al mundo porque los soldados se acercaron a ella con una manta en la que podía leerse un mensaje tan sencillo como revelador: “Abuela, súbase”.

La escena resume hasta qué punto estos sistemas están evolucionando. Diseñados originalmente para transportar suministros, colocar explosivos o incluso montar armamento remoto, los llamados "soldados de hierro" están empezando a asumir tareas de rescate que antes habrían obligado a exponer a soldados o voluntarios a un peligro extremo.

La automatización total. Detrás de estas historias existe una transformación mucho más profunda. Ucrania y Rusia están acelerando la incorporación de vehículos terrestres no tripulados para realizar misiones que resultan demasiado arriesgadas para las personas. Algunos transportan munición, otros suministros médicos y otros incorporan armas controladas a distancia.

El objetivo ucraniano es especialmente ambicioso: el ministro de Transformación Digital, Mykhailo Fedorov, ha anunciado la compra de 25.000 drones terrestres durante la primera mitad de 2026 y aspira a que toda la logística de primera línea dependa algún día de estos sistemas. Solo durante el primer trimestre del año, los vehículos no tripulados realizaron más de 21.500 misiones.

Consecuencias inesperadas. Puede que la imagen habitual de la innovación militar suela estar asociada a sistemas cada vez más destructivos, pero la experiencia ucraniana está mostrando una consecuencia inesperada de esa revolución tecnológica. Los mismos robots que nacieron para mantener a los soldados lejos del peligro están siendo utilizados para sacar a civiles vulnerables de algunos de los lugares más peligrosos de Europa.

Mientras los ejércitos compiten por automatizar el combate, los drones terrestres están demostrando que la tecnología militar también puede desempeñar un papel completamente distinto: convertirse en el último vehículo de escape para quienes han quedado atrapados entre las ruinas de una guerra interminable.

Imagen | ArmyInform

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