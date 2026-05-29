Los incendios han crecido ya un 218% en lo que va de año y aún no ha llegado el verano

Mientras anunciaba "el mayor despliegue del Estado", el Gobierno de España ha dado un dato inquietante: el número de incendios se ha disparado el 218% en lo que llevamos de año. Y sí, aún no ha acabado mayo.

La letra pequeña, no obstante, es interesante. El dato, como digo, se refiere a número de incendios notificados, pero no se corresponde directamente con la superficie quemada. De hecho, pese al enorme 'boom' de focos de incendios, la tierra quemada está aún por debajo de la media de la última década.

En este sentido, lo verdaderamente interesante es la paradoja de que con los embalses en máximos históricos y sin signos que presagien una próxima sequía, el riesgo de incendio no se ha frenado. De hecho, se ha disparado.

Aclarando el dato del boom de los incendios. Efectivamente, entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 se notificaron 127 incendios, frente a los 40 del mismo periodo de 2025. Eso es un crecimiento del 218%. Y es verdad que "triplicar" los incendios suena a mucho: pero de esos 127 incendios solo tres fueron grandes incendios forestales y solo seis requirieron una intervención importante.

El dato clave, como podemos ver, no es nada de eso. Es que durante el trimestre han ardido 12.946,66 hectáreas; es decir, 2,2 veces más que en el mismo periodo de 2025 (5.822,12). Pero sigue siendo un 29,6 menos que la media de la década.

El dato clave es que hemos mejorado mucho en la preparación y en el sofoco de los incendios, pero este año la situación está muy complicada. Las tres formas que tenemos de contar los incendios (Protección civil, MITECO y EFFIS/Copernicus) dicen que el año se está complicando a marchas forzadas.

Sobre todo, porque 2025 fue un año muy malo: se quemaron el triple de hectáreas que la media.

¿Dónde está realmente el problema? En la concentración del daño. Según Greenpeace, menos del 1% de los incendios concentran ya el 86 % de la superficie quemada y el tamaño medio del gran incendio ha pasado de 1.500 ha a más de 6.000. En este contexto, tener más focos es tener más probabilidades de uno de ellos se convierta en un superincendio.

Y la cuenta atrás ya ha empezado: la temporada de incendios está a las puertas y, pese a las grandilocuentes declaraciones de las administraciones, no estmaos preparados.

Imagen | Marcus Kauffman

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