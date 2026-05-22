El satélite que detecta incendios antes que los bomberos tiene un problema: tiene que esquivar basura espacial y está dejando puntos ciegos en el mapa

Imagina que existiera un satélite capaz de detectar los incendios poco después del primer chispazo. Incluso antes de que comiencen las llamadas a los servicios de emergencia. Imagina ahora que los mapas dibujados gracias a ese satélite empiezan de repente a tener vacíos inesperados. Puntos ciegos en los que los incendios pueden campar a sus anchas. Sería trágico, ¿verdad? Sin duda, aunque lo cierto es que no lo sería. Lo es. Esta historia es totalmente cierta y lo peor es que la razón por la que existen esos puntos ciegos es que el satélite tiene que moverse una y otra vez para esquivar la basura espacial de la que tanto tiempo nos llevan advirtiendo los expertos.

Los daños colaterales de las maniobras antiescombros. El satélite Aqua, de la NASA, cuenta con un instrumento llamado MODIS, que tiene la capacidad de detectar puntos de calor y humo mediante la medición de las radiaciones infrarrojas. Esos puntos de calor y humo son mínimos, por lo que se usa para detectar incendios desde sus etapas más tempranas.

La NASA lleva desde su lanzamiento, en 2002, usándolo para elaborar mapas de incendios que permiten a los sistemas de emergencia desplazarse de manera más rápida y concisa a los lugares en los que se encuentra el fuego. Ni siquiera es su función; ya que, como su propio nombre indica, es un satélite centrado en el agua. No obstante, este efecto secundario ha ayudado a salvar muchas vidas y muchas hectáreas de terreno. Desgraciadamente, cada vez que se mueve para esquivar escombros espaciales que se dirigen hasta él debe descuidar su guardia, con consecuencias bastante preocupantes.

Uno de tres. Aqua es uno de los tres satélites que componen el Sistema de Observación de la Tierra (EOS) de la NASA. Los otros dos son Terra y Aura. Sus nombres ya nos dan una pista de cuál es su función. Básicamente, hacen una revisión exhaustiva de la Tierra por tierra, agua y aire. Primero se lanzó Terra en 1999. Este se encarga de analizar las interacciones entre la atmósfera, la tierra, la nieve, el hielo y los océanos. Puede, por ejemplo, detectar los avances de la deforestación.

Después, en 2002, se lanzó Aqua. Sus funciones son el análisis de la evaporación de los océanos, el vapor de agua atmosférico, las nubes, las precipitaciones, la humedad del suelo, el hielo y la nieve. De hecho, su instrumento MODIS se ideó para analizar datos relacionados con el ciclo del agua, pero resultó ser un detector de incendios ideal. Finalmente, en 2004 se lanzó Aura, que analiza la química de la atmósfera, el estado de la capa de ozono y la calidad del aire.

El problema llega en 2005. La basura espacial ha ido creciendo en abundancia muchísimo en los últimos 20 años. Sobre todo hay muchísimos escombros en la órbita terrestre baja, ya que allí hay una mayor influencia gravitatoria y estos quedan retenidos. Tanto Aqua, como Terra y Aura se encuentran en esa misma órbita, para poder realizar su trabajo cerca de sus objetivos. Por eso, cada vez corren más riesgo de ser impactados por basura espacial. De hecho, desde 2005 se calcula que han tenido que desviarse al menos 32 veces para evitar estos impactos.

Las consecuencias. Esos desvíos impiden que puedan llevar a cabo adecuadamente sus funciones, pero también suponen un gran gasto de combustible extra. Todos estos satélites están teniendo una vida útil más larga de la esperada. Sin embargo, precisamente por estas maniobras están gastando más combustible del esperado, de modo que posiblemente dejen de funcionar el año que viene o el siguiente.

Más satélites. Por suerte, hay más satélites en el espacio dedicados a detectar incendios. La propia NASA cuenta con varios. No obstante, Aqua es uno de los que han dado mejores resultados. Además, ahora se ha hecho un llamamiento sobre el riesgo que corren los tres satélites de EOS, pero son muchos más, de muchas agencias y empresas espaciales, los que están en peligro a causa de la basura espacial. Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar.

La Agencia Espacial Europea (ESA) está haciendo seguimiento de más de 50.000 restos de basura espacial en órbita, pero posiblemente haya muchos más. De hecho, si miramos objetos más pequeños, de entre 1 centímetro y 10 centímetros, la cifra asciende a 1,2 millones de objetos detectados. En 2005 se estaban siguiendo 16.000 objetos, por lo que las cifras han aumentado muchísimo.

Síndrome de Kessler. Uno de los mayores riesgos de la basura espacial es el síndrome de Kessler. Este es un fenómeno que se daría cuando los fragmentos de basura espacial impacten contra satélites, rompiéndolos y liberando más piezas que a su vez se convierten en más basura espacial y siguen impactando otros satélites. Es algo así como un efecto dominó. Si esto ocurre, las consecuencias pueden ser muchas y ninguna buena.

Puede que cueste un poco que seamos conscientes de la magnitud del problema. Por eso, el ejemplo de los cazadores de incendios es muy ilustrativo. Sin ellos, el planeta corre serio peligro. Las consecuencias de un impacto en el espacio, o incluso de las maniobras para evitarlo, también impactan de lleno aquí en la Tierra. Hay que hacer todo lo posible para evitarlo.

Imágenes | NASA/MAtt Palmer (Unsplash)

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