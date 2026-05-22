La caja de mi PC hace que lo de dentro sea un horno. Quiero una con un buen airflow y esta es la que tengo en el radar

Monté mi PC por piezas allá por 2021. Han pasado ya cinco años y, desde entonces, he ido poco a poco cambiando alguna que otra pieza. Primero fue la tarjeta gráfica y más tarde vino el cambio de golpe: salté al DDR5 con placa base, procesador, nuevo disipador por aire y memoria RAM (sí, antes de que los precios se dispararan). La caja es la misma y eso últimamente está siendo un problema: mi PC es un horno a lo poco que le exija un poquito.

El airflow (es decir, el flujo de aire) de la misma no es lo suficientemente bueno para la configuración que tengo ahora mismo y creo que toca cambiar. Por varias razones que explicaré un poco más abajo, la que tengo en el carrito desde hace unas horas es esta Corsair Air 5400 RS-R ARGB: cuesta 156,50 euros. Que su PVP es de casi 280 euros es una de estas razones, pero no la única.

CORSAIR Air 5400 RS-R ARGB Caja para PC semitorre panorámica de Triple cámara – 3 Ventiladores RS120-R ARGB Reverse-Rotor preinstalados – conductos de Alto Flujo y bajo Ruido – Negro Hoy en Amazon — 156,50 € PcComponentes — 274,90 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una caja con buen airflow y sistema de gestión de cables

Vayamos por partes. La primera razón de que me guste esta caja no es la más importante, pero su diseño me encanta. Tanto la parte frontal como la parte lateral son de cristal templado, lo que te permite ver el interior en todo momento. De hecho, son dos paneles independientes que se conectan y que se pueden abrir ambos. Esto te permite tener mucho más espacio y margen de maniobra para sacar los componentes o para limpiar su interior (algo que tengo que hacer continuamente por tener dos gatas en casa).

Lo anterior se une a un sistema de gestión de cables que no solo es bastante ordenado y fácil de colocar, sino que queda oculto. Ya que tienes una caja con un diseño muy chulo y que te permite ver lo que hay dentro, mejor si es con el menor número de cables a la vista.

Sin embargo, de lo mejor que tiene esta caja es que tiene un diseño de triple cámara. ¿Qué significa esto? Que está diseñada para que las piezas que generan más calor (como la tarjeta gráfica, la fuente de alimentación o el procesador) tengan un flujo de aire independiente que les permita estar bien refrigeradas.

Cabe mencionar que la caja incluye tres ventiladores de entrada de aire de 120 milímetros, aunque cuenta con espacio suficiente para colocar tres de estos más, tanto en la parte delantera como en la parte superior. Todo ello unido a que se encuentra ahora mismo a precio mínimo histórico hace que sea una caja que me parece una de las mejores opciones que hay ahora mismo.

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