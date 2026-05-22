Me he tirado dos semanas tomando notas y traduciendo con IA desde unos auriculares: casi me han convencido del todo

Llevo un buen tiempo utilizando a diario los nuevos Liberty 5 Pro Max de Soundcore (la marca de audio de Anker) y, lo curioso de todo, y que nunca me imaginé que diría si me preguntan hace unos años, es que les he sacado más partido a sus funciones extra de IA que a escuchar música (aunque tampoco me he quedado corto en esto). Desde tomar notas con el estuche, a traducir conversaciones en tiempo real, lo cierto es que he disfrutado mucho de las herramientas que traen estos auriculares de serie.

La IA se abre paso en el terreno de los auriculares, y muchos fabricantes la están metiendo a calzador. Sin embargo, aterriza en un tipo de dispositivo que quizás tiene más sentido del que creemos. Y es que sin destripar mi experiencia en estos primeros párrafos, lo cierto es que casi me han convencido. Casi.

Su diseño alargado y forma hacen que sean realmente cómodos al oído

Los Liberty 5 Pro Max forman parte de la nueva serie que Soundcore ha presentado durante su Anker Day. La compañía asegura que son los primeros auriculares del mundo con pantalla inteligente y tomador de notas con IA integrados en el propio estuche. No son los primeros con pantalla (de hecho ahí tenemos los más que completos JBL Tour Pro 3), pero sí los que aúnan esta particularidad con diversas funciones de IA orientadas a situaciones no necesariamente audiófilas.

Cuestan 249,99 euros, vienen en color oro-titanio y negro y, sobre el papel, prometen muchas cosas: hasta el doble de profundidad de cancelación de ruido que la generación anterior, llamadas que la propia marca afirma que son las más nítidas del mundo según un récord Guinness, y un chip de IA propio llamado Anker Thus que se encarga de todo el procesamiento inteligente.

Después de probarlos a fondo, hay luces y sombras. Y en este artículo me he propuesto a desengranar todas esas promesas. Además, Anker se ha colocado en medio de toda la conversación respecto a la IA en auriculares, por lo que resulta aún más interesante conocer qué intenciones tiene la marca y qué podemos esperar de ello en un futuro. Y para orientarnos en esto último nos ha ayudado Faraz Mehdi, Managing Director de Reino Unido, Irlanda, España, Italia y Portugal en Anker Innovations, a quien he tenido el placer de entrevistar. ¡Vamos al lío!

Un estuche con alma de smartwatch

Lo primero que llama la atención no son los auriculares, sino el estuche. Y eso ya dice mucho. Los Liberty 5 Pro Max incorporan una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas en la parte frontal de la funda, la cual podemos controlar como si fuese un pequeño teléfono móvil o reloj inteligente. No se abre como una almeja, como casi todos los estuches del mercado, sino que se desliza hacia arriba para sacar los auriculares. Es un detalle estético, sí, pero funciona y la verdad es que le da cierta elegancia.

La pantalla, por su parte, da bastante juego. Puedes controlar la reproducción, ajustar la cancelación de ruido, disparar la cámara del móvil a distancia, lanzar el tomador de notas con IA o iniciar la traducción cara a cara. Muchas de sus funciones (sino todas) las puedes acabar usando desde la app del móvil, pero que te den la opción de depender menos del móvil siempre está bien (sí lo sé, es sustituir una pantalla por otra, no te rías), y la pantalla es útil cuando quieres acceder a funciones avanzadas de audio que son algo más enrevesadas de configurar por medio de los gestos táctiles de cada auricular. También hay un caso de uso en el que la pantalla del estuche brilla, y es cuando la otra persona necesita un micrófono para la traducción para que puedas entender lo que dice desde los auriculares. Y es que sí, el estuche incorpora micrófonos, y ahí sí tiene sentido tener una segunda interfaz física.

La funda cuenta con una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas y se abre deslizándose hacia arriba

El precio que pagas es un estuche bastante grande. Tiene espacio para una buena batería (hasta 28 horas en total con la cancelación de ruido activa habilitada y hasta 40 horas sin ANC, según la marca). En nuestras pruebas lo cierto es que la autonomía ha cumplido con creces, pero sí que es cierto que tienes que estar pendiente más que nunca de que la funda no se quede sin batería, ya que eso significa perder el resto de funciones extra y lo que te puede llegar a aportar la pantalla (que depende de tus hábitos, puede ser mucho o cero). Eso sí, dadas sus dimensiones olvídate de meterlo en el bolsillo pequeño de tus vaqueros. No es que no quepa en un bolsillo estándar de pantalón, pero el estuche pide bolsillo de chaqueta o de bolso.

Un magnífico sonido que se une a un uso irregular de sus funciones extra

Antes de meternos en el jardín de la IA, hablemos de lo importante: cómo suenan. Y lo cierto es que suenan muy bien. La ecualización por defecto está bastante equilibrada, tienen pegada sin pasarse de la raya, con una gran claridad en las frecuencias medias y altas y, en definitiva, un sonido muy a la altura de lo esperado teniendo en cuenta el desembolso que estás realizando por unos auriculares inalámbricos. Además, la cancelación activa de ruido funciona realmente bien. Va por niveles, hasta cinco, lo que es de agradecer porque permite encontrar el punto entre aislarte por completo y dejar pasar algo del entorno.

HearID 5.0 nos crea un perfil personalizado de ecualización en base a una prueba auditiva

Soundcore presume de un Adaptive ANC 4.0 que utiliza ocho micrófonos y procesa datos de audio hasta 384.000 veces por segundo. Más allá del número, lo que sí puedo decir es que se nota. Frecuencias graves como el zumbido del metro o el ronroneo del aire acondicionado de la oficina desaparecen o se medio ocultan sin esfuerzo. En frecuencias más agudas, como el típico teclado mecánico de oficina, el rendimiento es algo más discreto, pero está dentro de lo esperable. Muy poco que objetar en este sentido y fácilmente se puede colocar entre los auriculares inalámbricos con mejor cancelación de ruido activa del momento, fíjate.

Por otro lado, cabe destacar que el audio de las llamadas es, sin lugar a dudas, excelente. La calidad de tu voz cuando pasa del micrófono de estos auriculares al teléfono de otra persona es sobresaliente, teniendo en cuenta que estamos tratando con el micro de unos auriculares inalámbricos. Aquí el chip de IA cumple con creces su función filtrando el ruido y transfiriendo una señal nítida y sin cortes. Nada que objetar por esta parte.

Existen múltiples opciones de configuración a través de la app

Hay otras tecnologías que merecen una mención más escéptica. Una de ellas es HearID 5.0, que crea un perfil de ecualización personalizado a partir de una pequeña prueba auditiva. Suena bien en la teoría, ya que te hace una serie de preguntas en base a lo que estás oyendo en el momento y luego pasa a realizar una prueba auditiva mediante tonos en distintas frecuencias para medir tu respuesta. En la práctica, a mí me sacó un perfil que no me acabó convenciendo mucho, con muy poca pegada en graves y los medios y agudos sobreelevados. Acabé volviendo a la ecu de “Signature” que es la que viene por defecto y la que más me ha gustado realmente. Sin embargo, es un sistema que al final depende de la prueba de cada uno y puede que en otros intentos acabes obteniendo una ecu personalizada que te guste. Sino siempre puedes tirar de modificar la ecualización manualmente.

Otra tecnología que cabe mencionar es el sistema de mejora de sonido por IA, que según la marca reconstruye hasta un 65% de la calidad perdida por la compresión Bluetooth. Lo mismo, sobre el papel es fascinante. En la práctica, todo dependerá de la calidad del audio original, pero no me sorprendería si alguien me dijese que la diferencia es ínfima o imperceptible. Pero bueno, hay que decir que en este caso todo suma.

La mejora de IA utiliza la potencia del chip interno para escalar un audio en baja resolución

Lo del audio espacial y la compatibilidad con Dolby Audio es otro de esos reclamos que aporta más bien poco. Quiero decir que, para escuchar música, girar la cabeza y que el sonido te siga aporta más bien poco. En videollamadas e incluso jugando a videojuegos tiene algo más de sentido, pero no me imagino a mucha gente que juegue a videojuegos optar por este producto en cuestión.

A por lo que vine: tomar notas y traducir desde los auriculares

Aquí es donde los Liberty 5 Pro Max se ponen interesantes y donde realmente me he pasado las dos semanas trasteando.

Por un lado, lo de tomar notas realmente en la práctica es sencillo: pulsas dos veces el botón trasero del estuche y empieza a grabar. Puedes hacerlo en una reunión presencial, una llamada, una clase, lo que quieras. Cuando paras, la app de Soundcore se encarga de subir automáticamente el audio a tu teléfono para que luego puedas generar una transcripción del audio a texto, identificando a los interlocutores e incluso extrayendo las tareas o conclusiones que han salido en la conversación. Según la propia app, las transcripciones se procesan en la nube usando modelos como GPT 4.1 y GPT 5.2 de OpenAI.

¿Funciona? Sí, y bastante bien. La transcripción es precisa en español (al menos en condiciones normales de ruido), el resumen es útil y la identificación de interlocutores es decente, aunque tiende a confundir voces parecidas. Para reuniones de trabajo improvisadas o para alguna entrevista que no te apetece transcribir a mano, es una herramienta genuinamente cómoda. No te voy a engañar, la verdad es que es una función que en este oficio me resulta muy útil, y de hecho la he estado usando en la entrevista con Mehdi para comprobar su eficacia.

La traducción en tiempo real, por su parte, está disponible tanto a través de los auriculares como del propio estuche, y también funciona razonablemente bien para conversaciones básicas. Hay una latencia perceptible (un par de segundos, lo normal en este tipo de soluciones), pero la conversación es seguible. Le pasa lo mismo que a la mayoría de auriculares traductores actuales, brillando en frases cortas pero perdiendo cierta solidez cuando la conversación acelera mucho, mete jerga o usa expresiones idiomáticas. Aún así, la verdad es que el rendimiento de ambas funciones es realmente bueno para un dispositivo que engloba tantas cosas.

La traducción cara a cara puede realizarse con los auriculares, con el móvil y hasta con la propia funda

Hay dos peros importantes, no obstante. El primero es que todas estas funciones necesitan conexión a Internet. No hay procesamiento local. Si te quedas sin conexión, te quedas sin traducción y sin transcripción (al menos puedes transferir el audio al teléfono automáticamente sin Internet). Esto contrasta directamente con la propuesta que ha empezado a popularizar Apple, ya que en los AirPods Pro 3 (y también en los Pro 2 y los AirPods 4 con ANC), la traducción en tiempo real corre directamente sobre el iPhone, una vez descargados los modelos de idioma, manteniendo los datos en el dispositivo. Es un enfoque más limitado en idiomas pero más coherente con la idea de privacidad y de no depender de la nube.

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Una vez la grabación desde el estuche haya finalizado, el audio se transfiere automáticamente al teléfono, desde donde podremos transcribirlo a texto

Curiosamente, cuando le pregunté a Mehdi qué producto le recomendaría a alguien que nunca ha oído hablar de Anker, él mismo apuntaba precisamente a estos auriculares por su componente de inteligencia artificial: "tener IA en el dispositivo, computación en memoria, supone reimaginar todo lo que un consumidor ha visto hasta ahora en unos TWS", contaba durante la entrevista. Lo que comparte es interesante, pero también conviene remarcar que el chip Anker Thus se ocupa principalmente del procesamiento de audio (cancelación de ruido, mejora de llamadas, ecualización), no de los modelos de lenguaje que permiten la transcripción y la traducción. Esos siguen ejecutándose en la nube, por lo que estas funciones no disponen de procesamiento local.

El segundo pero es la suscripción. Anker te regala créditos cada día para usar las funciones de IA, e incluso te permite ganar más realizando determinadas acciones dentro de la app. Pero la idea de fondo es que, si usas estas funciones con cierta intensidad, vas a acabar pagando una cuota mensual. La transcripción larga, las horas de traducción y la conversación con el chatbot de IA que la app incluye están sujetos a este modelo. Es una decisión que tiene sentido teniendo en cuenta lo caros que están los tokens últimamente, pero conviene saberlo.

App móvil con funciones útiles, pero experiencia muy mejorable

Aquí toca abrir el melón de todo lo que no son los auriculares. Para acceder al tomador de notas, a la traducción o al chatbot necesitas la app de Soundcore. Y para usar la app a fondo necesitas crear una cuenta de Soundcore. No es raro, pero conviene tener claro que estás entrando a un ecosistema, no comprando solo unos auriculares.

A esto se suma un detalle menos obvio: que aquí sí importa más si el estuche se queda sin batería. Si se agota, se apaga, y con él pierdes la pantalla, el botón físico y parte del flujo de uso de las funciones de IA, sobre todo las que se inician desde la funda. Por suerte, casi todas estas funciones son alcanzables también desde la app del móvil, pero aquí el estuche pasa de ser un accesorio cargador a ser una parte funcional del producto.

El software aún tiene margen de mejora, y cuenta con pestañas que más bien son relleno

Otro detalle que me parece llamativo: al conectar los Liberty 5 Pro Max por Bluetooth, tienes que emparejar tanto los auriculares como el estuche por separado. Al final son dos dispositivos que necesitan conexión Bluetooth. Funciona, pero rompe ligeramente la magia del conectar los auriculares rápidamente y utilizarlos.

Por otro lado, la app tiene buenas funciones, pero también incluye una capa de gamificación muy al estilo de las apps de comercio electrónico chinas, con créditos que se ganan, secciones de "descubrir" o "soundspace" que parecen más relleno que herramientas reales, etc. No es nada grave, y la experiencia siempre es algo que pueden mejorar a base de actualizaciones, pero le quita seriedad a un producto que, por precio y funciones, aspira al segmento premium.

La IA aterriza a los auriculares de cada fabricante

Los Liberty 5 Pro Max llegan en un momento de inflexión para los auriculares inalámbricos. Por un lado tenemos a Apple y la ya mencionada función de traducción de sus AirPods con Apple Intelligence. Lo mismo Samsung con sus Galaxy Buds 4 Pro y Galaxy AI, encerrándonos de nuevo en otro ecosistema. Y luego está Google, que también lleva tiempo trabajando en una línea similar con los Pixel Buds y Gemini. Mires donde mires, la IA es la nueva gran batalla.

Lo que diferencia a Soundcore es que no depende de un ecosistema de móvil concreto. Sí, te obligan a usar su ecosistema con una cuenta, pero cabe decir que funcionan igual con un iPhone que con un Android, y traen su propio chip y su propia infraestructura, por lo que el único precio a pagar en materia de ecosistema es que utilices su aplicación. Eso es una ventaja para quien no quiere casarse con ninguna marca. La desventaja es que, al no haber procesamiento local, todo pasa por la nube y por una suscripción.

Por otra parte, que Anker se pueda permitir desarrollar su propio chip de IA y no depender de soluciones de terceros tiene sentido, sobre todo cuando Mehdi me contó durante la entrevista que de los aproximadamente 7.000 empleados que tiene Anker Innovations a nivel global, entre 3.000 y 4.000 son ingenieros, es decir, más de la mitad de la plantilla. Esto ayuda a entender por qué la marca se está atreviendo a entrar de lleno en este terreno con desarrollos propios, en lugar de limitarse a integrar tecnologías de terceros (que ojo, en ciertos aspectos, como en el de integrar LLMs para sus funciones de traducción y transcripción por medio de los modelos de OpenAI, no tienen más remedio).

Los Liberty 5 Pro Max se atreven con la IA de formas que pocos fabricantes aún han hecho en unos TWS. La pantalla y el botón físico convierten la funda en un controlador independiente, algo que ninguno de los grandes ha hecho todavía a este nivel. No creo que sea un cambio revolucionario, pero sí es un pequeño pasito hacia auriculares con funciones cada vez más completas y con la IA como protagonista, tanto para bien como para mal.

Después de dos semanas con ellos, no puedo evitar pensar que los auriculares encajan muy bien con la IA generativa. Dándole una vuelta al tema, los gadgets dedicados a IA, esos que han aparecido con la promesa de sustituir al móvil, se han estrellado casi todos. El Humane AI Pin, el Rabbit R1… son productos que pedían al usuario que cambiara sus hábitos y comprara un dispositivo nuevo solo para hablar con una IA. La gente, sencillamente, no quiere.

Los auriculares parten de otra premisa. No te piden cambiar nada. Ya los llevas puestos. Ya los usas para escuchar música, hacer llamadas y aislarte del mundo. Añadir un asistente conversacional, una traducción en tiempo real o un grabador inteligente no es pedirte que adoptes un nuevo dispositivo, sino darte más razones para usar el que ya tienes. Y a diferencia del móvil, puedes escoger no ver ninguna pantalla. Y es que la IA generativa es, fundamentalmente, conversacional. Y los auriculares son, por definición, el dispositivo más apto para conversar. Hablar y escuchar es exactamente lo que hacen.

Por supuesto, hay límites, sobre todo en materia de privacidad. Y es que a nadie le gusta enviar sus conversaciones a la nube o depender de conexión a Internet en dispositivos que utilizan micrófonos para grabar nuestra voz. De ahí que el procesamiento en local sea una de las metas que me gustaría que más fabricantes alcanzaran si se quieren tomar en serio esto de usar la IA para funciones básicas. Luego, si quieres conversar con un chatbot conectado a la nube, ahí ya escoges por tu cuenta.

Soundcore Liberty 5 Pro Max, la opinión de Xataka

¿Recomendaría los Soundcore Liberty 5 Pro Max? Para alguien que ya esté usando habitualmente herramientas de transcripción y traducción y que quiera tenerlas a un par de toques de distancia, sí, sin dudarlo. ¿Para alguien que busca un gran sonido en unos auriculares inalámbricos? Desde luego. Suenan francamente bien, y además la cancelación de ruido cumple sobradamente. También son cómodos, y tienen funciones muy interesantes que la competencia todavía no ofrece de forma tan atrevida. Además, a diferencia de la propuesta de Apple o Samsung, no te encierran del todo en ningún ecosistema. Son, en sí mismos, unos auriculares todoterreno y el primer acercamiento real de la marca al segmento premium.

Por otra parte, ten en cuenta que para usar buena parte de las funciones más interesantes de estos auriculares vas a depender de internet, y vas a convivir con una app cargada de gamificación y de una experiencia más que mejorable. Y, sobre todo, vas a tener que decidir si suscribirte a los planes que le sacan todo el jugo a la transcripción de audio y traducción en tiempo real.

Como ya he mencionado antes, casi me han convencido del todo. Pero también me han dejado claro que el siguiente gran salto en los auriculares inalámbricos no va a venir por el lado del sonido. Va a venir por el lado de la inteligencia que les pongamos dentro.

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de HP. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

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