Los móviles de Google bajan de precio, los auriculares (casi) más top de Sony en oferta, descuentos en consolas y más. Cazando Gangas

Si habías estado esperando el viernes como agua de mayo, hoy en Xataka volvemos con un nuevo Cazando Gangas cargadito de ofertas, sobre todo porque El Corte Inglés ahora mismo se encuentra celebrando su Ahórrate el IVA. ¿Quieres comprar un móvil o una consola? Pues quédate que hay muy buenos precios.

Google Pixel 9a por 348 euros, un móvil pequeño y con un buen apartado fotográfico.

por 348 euros, un móvil pequeño y con un buen apartado fotográfico. Sony WH-1000XM5 por 198,99 euros, unos excelentes auriculares de Sony con una de las mejores cancelaciones de ruido que hemos probado.

por 198,99 euros, unos excelentes auriculares de Sony con una de las mejores cancelaciones de ruido que hemos probado. Google Pixel 10 Pro XL por 928 euros, el móvil más top de Google con uno de sus mejores precios hasta la fecha.

por 928 euros, el móvil más top de Google con uno de sus mejores precios hasta la fecha. Nintendo Switch 2 por 489 euros, un pack con la consola, un videojuego y un llavero.

por 489 euros, un pack con la consola, un videojuego y un llavero. Panasonic SC-HTB250EGK por 82,63 euros, una barra de sonido compacta y con subwoofer inalámbrico.

Google Pixel 9a

No es de los móviles más recientes que ha lanzado la marca, pero el Google Pixel 9a sigue estando disponible en muchas tiendas y... vaya precios. El Corte Inglés lo tiene ahora mismo por 348 euros durante su campaña Ahórrate el IVA, un precio bastante ajustado para un smartphone de su talla. Es bastante pequeño al montar una pantalla de 6,3 pulgadas, su tasa de refresco alcanza los 120 Hz, el software estará actualizado hasta el 2032 y su apartado fotográfico ofrece resultados muy buenos.

Sony WH-1000XM5

Lo mismo ocurre con los Sony WH-1000XM5. No será la generación más reciente, pero sí es la que suele contar con mejores descuentos en campañas como la de El Corte Inglés, ya que la tienda los tiene ahora mismo por 198,99 euros. Estos auriculares destacan principalmente porque cuentan con una de las mejores cancelaciones de ruido que hemos probado, son bastante cómodos incluso si los utilizamos durante horas y su autonomía es bastante buena.

Google Pixel 10 Pro XL

Si el anterior móvil se te queda corto y buscas un modelo mucho más completo y actual, El Google Pixel 10 Pro XL también ha bajado de precio hasta los 928 euros. Se trata del móvil más completo y más grande de Google con una pantalla de 6,8 pulgadas y panel LTPO de 1 a 120 Hz. Incorpora el procesador Google Tensor G5 junto con 16 GB de RAM y su apartado fotográfico ofrece muy buenos resultados tanto por sus sensores como por el software.

Nintendo Switch 2

Una semana más volvemos con un nuevo pack de la Nintendo Switch 2. MediaMarkt suele lanzar packs no oficiales cada semana o dos semanas y esta vez ha reunido la consola de Nintendo junto con el videojuego 'Pokémon Pokopia' y un llavero de 'Mario Kart World'. Todo ello por 489 euros. Es decir, teniendo en cuenta que la consola cuesta 469 euros, el videojuego y el llavero nos saldría por 20 euros. Es un buen pack, sobre todo teniendo en cuenta que la consola pronto subirá de precio.

Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia + llavero PVP en MediaMarkt — 489,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Panasonic SC-HTB250EGK

Tener una barra de sonido en casa como acompañante para el televisor no tiene por qué salir por una fortuna. El Corte Inglés, por ejemplo, ahora mismo tiene la Panasonic SC-HTB250EGK por un precio de 82,63 euros. Incluye su propio subwoofer inalámbrico, ofrece una potencia total de 120W a 2.1 canales y es compatible con Dolby Digital. Además, permite conectar dispositivos externos a través de Bluetooth o HDMI.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Google, Sony, Nintendo, Panasonic

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 99 euros

En Xataka | Los mejores móviles (2026), los hemos probado y aquí están sus análisis