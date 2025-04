Google Pixel 9a, análisis: el móvil que me ha recordado por qué me gusta tanto Android

De la amplia cantidad de opciones que encontramos en la gama media de Android, faltaba la guinda de Google para 2025. Ya lo tenemos y, como cada año, emerge como un candidato a monarca de esta gama. El Pixel 9a quiere ser el nuevo rey de la gama media y, por ambicioso que resulte el deseo, lo cierto es que tiene buenos alicientes para lograrlo.

En Xataka hemos podido exprimir a fondo el nuevo Pixel 9a. Se trata de un terminal con unas cuantas especificaciones propias de la gama más alta que encabezan los Pixel 9, Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro XL, pero que cuenta también con evidentes recortes que le permiten ser más económico. La respuesta de la corte a su candidatura a la coronación, la obtendrás en este análisis.

Ficha técnica del Google Pixel 9a



GOOGLE PIXEL 9A DIMENSIONES Y PESO 154,7 x 73,3 x 8,9 mm 185,9 gramos PANTALLA pOLED de 6,3 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.424 x 2.424p 422 píxeles por pulgada Refresco de hasta 120 Hz Brillo de hasta 1.800 nits en HDR Brillo máximo de hasta 2.700 nits en exteriores Corning Gorilla Glass 3 PROCESADOR Google Tensor G4 Coprocesador de seguridad Titan M2 MEMORIA 8 GB ALMACENAMIENTO 128 GB / 256 GB BATERÍA 5.100 mAh CÁMARAS TRASERAS 13 MP con apertura de f/2,2 y ampo de visión de 96,1º CÁMARA FRONTAL Principal: 48 MP con apertura de f/1,2 y campo de visión de 82º Gran angular: 13 MP con apertura de f/2,2 y ampo de visión de 120º Sistema operativo Android 15 SONIDO Doble altavoz estéreo Dos micrófonos CONECTIVIDAD Wi-Fi 6E 5G sub 6 GHz Dual SIM (nanoSIM + eSIM) Bluetooth 5.3 NFC USB-C (USB 2.0) OTROS Certificación IP68 Lector de huellas en pantalla PRECIO Desde 549 euros

Diseño: un nuevo "viejo" conocido

El Pixel 9a pierde un elemento ya icónico en su diseño, como es la banda que durante tres generaciones recorría su parte trasera para dar cabida al módulo de cámaras. En su lugar se apuesta por un diseño que sigue siendo muy fácil de identificar y asociar a la firma de Mountain View.

En esta generación, el módulo de doble cámara se mantiene en idéntica posición, pero ya sin esa citada banda que sobresalía antaño. La doble cámara permanece ahora dentro del cuerpo del dispositivo sin sobresalir apenas, dando la sensación de que es una pegatina con un ligero relieve y evitando así que al colocarlo sobre una superficie plana, como una mesa, el cuerpo "baile" al quedar desequilibrado.

El módulo de cámaras apenas sobresale unos pocos milímetros (casi inapreciables) del cuerpo del terminal

Otro cambio de diseño, pero que este sí comparte con sus hermanos mayores, es que Google ha apostado por bordes rectos con esquinas redondeadas. Aquí los gustos son variopintos y, pese a que en lo personal no es el diseño que más me agrada, sí debo reconocer que se siente un diseño compacto y seguro.

Sin ser estrictamente un móvil pequeño, el Pixel 9a es uno de los últimos reductos para los fans de los compactos

El Pixel 9a no resbala. Da igual que lo llevemos con funda que al desnudo. Tiene muy buen agarre y gracias a sus 15 centímetros y medio de alto y, sobre todo, a sus 7,3 centímetros de ancho, se siente un móvil muy manejable, incluso con una sola mano. A ello también ayuda que pese 186 gramos (35 menos que el Pixel 9).

Laterales planos con esquinas curvadas y con los botones de volumen y bloqueo en un mismo lado, el derecho

No es el teléfono más liviano de la historia y ni siquiera de la propia Google, pero con los móviles compactos en peligro de extinción, ver que aún sobreviven especies como estas es de agradecer. Si te gustan los móviles medianos tirando a pequeños, claro. Si prefieres mayores tamaños de pantalla, el 9a no es para ti, salvo que decidas "sacrificar" este apartado en favor de otros.

En cuanto a materiales se refiere, el Pixel 9a viene construido en aluminio y plástico, con versiones de color negro, crema, rosa y lila. En nuestra unidad de color lila hemos podido percibir que no atrae demasiado la suciedad. Ni siquiera la de la grasilla típica que tenemos en los dedos de forma natural, ni polvo u otros elementos como pelusas que habitan en nuestros bolsos y bolsillos.

Pantalla y sonido: el mejor combo posible

Hace años que la pantalla de los Pixel de gama 'a' no es un problema y, aunque queda claro que no es un gama alta con solo ver sus biseles, algo exagerados ya estando en 2025, realmente no se echa en falta nada importante más allá de lo estético. La resolución es muy buena y también los ángulos de visión, proporcionando un color muy equilibrado, destacando los intensos negros que proporciona su panel OLED.

El refresco, que fue la asignatura pendiente durante años, hace ya un par de generaciones que mejoró, pasando a los 90 Hz en el Pixel 7a y a los 120 Hz en el Pixel 8a. Esos 120 Hz se mantienen en este Pixel 9a, garantizando una sensación de plena fluidez al movernos por el sistema, pero también a la hora de ejecutar videojuegos que así lo exigen. Eso sí, de serie vienen 60 Hz, así que hay que activar a propósito los 120 Hz en los ajustes.

Ver la pantalla con el sol encima ya no es un problema gracias al buen brillo en exteriores del Pixel 9a

Quizás la pega en el refresco sea que, al no tener un panel LTPO, la tasa mínima es de 60 Hz en lugar de 1 Hz, que suele ser lo habitual en teléfonos de mayor envergadura y que garantiza una mejor eficiencia energética. En cualquier caso, no es algo problemático. De hecho, ya te adelantamos que la autonomía no ha sido un problema en este móvil.

Aunque pegue fuerte el sol en la calle, el brillo de la pantalla nos permite ver el contenido sin dificultad

En cuanto a brillo, ha habido una mejora, alcanzando los 1.800 nits consumiendo HDR y con picos de hasta 2.700 nits en exteriores y con la luz del sol pegándole directamente al panel. Si bien ese brillo máximo no es sostenido en el tiempo por cuestiones de eficiencia, sí se mantiene lo suficiente como para realizar una acción puntual que, por la razón que fuere, no puede esperar y nos exige usar el móvil a pleno sol.

El apartado de sonido tampoco decepciona y viene a aportar la guinda al terreno multimedia. El doble altavoz estéreo que posee arroja una muy buena calidad incluso con el máximo volumen, punto en el que se nota una ligerísima distorsión, pero que no es ni mucho menos un problema. En general, entrega un audio equilibrado, aunque si queremos sacar una pega, son los graves, los cuales son su punto más débil sin que ello tampoco implique un mal desempeño.

Rendimiento: el calor no es buen amigo del Tensor G4

Si contamos que el Tensor G4 que hace de cerebro del Pixel 9a es también el SoC que monta el Pixel 9 Pro XL, el de más alta gama de la serie, debemos decir que este 9a lleva un chip de gama alta. Sin embargo, es cierto e incierto a partes iguales. Por un lado, sí nos encontramos ante el microprocesador más evolucionado de la familia Tensor, pero queda lejos de los últimos chips de Qualcomm para la gama más alta. Tanto en pruebas de rendimiento objetivas, como en experiencia de uso.

Ahora bien, no podemos tampoco sacar una gran pega al rendimiento del Tensor G4 en usos habituales. Menos aún considerando que, en este caso, el terminal del que hablamos tiene un precio de 529 euros. Cualquier proceso cotidiano se ejecuta con fluidez, ya sea abrir una app, tener varias en multitarea e incluso hacer usos algo más exigentes como videojuegos.

La gestión del calor es uno de los principales 'peros' del Pixel 9a

Jugando a títulos tipo 'Genshin Impact' percibimos un buen desempeño. Ha habido alguna caída puntual de frames, pero nada destacable que empañe la experiencia del juego. Sí es cierto que debemos sacrificar la configuración más alta de gráficos, limitándonos a 60 fotogramas por segundo. También que ya en esos casos será mejor centrarse en los juegos y no pretender que de fondo se ejecuten otros procesos como renderización de una foto o vídeo, ya que ahí, tanto el SoC como sus 8 GB de memoria RAM, sufren.

Ahora bien, sí debemos advertir que este terminal se sobrecalienta con facilidad al ejecutar procesos pesados como el del citado videojuego. Según apps como CPU-Z, capaces de medir la temperatura interna de componentes como la batería, con apenas cinco minutos de juego, el terminal alcanzó temperaturas de casi 39ºC. Por suerte, no es algo que se convierta en un problema en el uso de apps poco exigentes, que suelen ser la mayoría, pero es algo a tener en cuenta para quien juegue a menudo en móvil o edite vídeo.



GOOGLE PIXEL 9A GOOGLE PIXEL 9 GOOGLE PIXEL 8A NOTHINH PHONE( 3A) pro REALME 14 PRO+ PROCESADOR Google Tensor G4 Google Tensor G4 Google Tensor G3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 RAM 8 GB 12 GB 8 GB 8 GB 12 GB GEEKBENCH 6.0 (SINGLE/MULTI) 1.701 / 4.424 1.561 / 3.438 1.324 / 3.345 1.163 / 3.182 1.176 / 3.171 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) 9.559 9.281 8.421 - 4.181 PCMARK WORK 3.0 13.000 13.332 10.290 13.942 16.319

Biometría: como siempre, mejor la huella

El Pixel 9a monta un sensor de huellas bajo la pantalla situado en una muy buena posición para llegar de forma cómoda con el dedo, ya sea uno de los pulgares o cualquiera de los índices. Si bien es cierto que es algo inferior al del resto de Pixel 9, al ser óptico en lugar de ultrasónico, la realidad es que cumple a la perfección con su cometido. No ha fallado nunca y el reconocimiento es rápido.

Menos alegrías nos deja su errático reconocimiento facial. La ausencia de sensores 3D dedicados a la tarea lo hacen no solamente más inseguro, sino también más impreciso. Esto es algo que se nota especialmente de noche si no tenemos el brillo lo suficientemente alto como para iluminarnos el rostro. No obstante, en condiciones de buena luz suele reconocernos sin problema, aunque de vez en cuando arroja fallos y en cualquiera de los casos resulta más lento que el sensor de huellas.

Software: la confirmación de la IA

El Pixel 9a viene con Android 15 de serie y no se dentendrá en ella. Este terminal viene con el sello de siete años de actualizaciones, por lo que seguirá teniendo soporte hasta 2032. Otra cosa será cómo de limitado pueda estar ese año para soportar las novedades más ambiciosas del Android 22 que se estile en esa época, sobre todo viendo que nace con un SoC que, pese a su buen desempeño en algunas tareas, no podemos obviar que es inferior al de algunos competidores.

Sea como fuere, si nos centramos en el presente, no podemos hacer otra cosa que apreciar cómo Android 15 le viene como anillo al dedo. Obvio por otro lado, teniendo en cuenta que es la propia Google la que lo diseña, al igual que el compendio de funciones de inteligencia artificial que inundan a decenas de fabricantes y que, como no podía ser de otra forma, también llegan al Pixel 9a.

El borrador mágico para fotos y Gemini son de lo mejorcito de la IA de Google

Gemini es la estrella en materia de inteligencia artificial, pudiendo ser el asistente predeterminado del dispositivo en sustitución del cada vez más denostado Google Assistant. Aunque, por supuesto, este asistente no es lo único de IA que trae el Pixel 9a, ya que recoge las mejores funciones que Google ha ido trayendo en estos últimos años.

'Rodea para buscar', es la herramienta que, estando en cualquier app, nos permite buscar información sobre algo que tengamos en pantalla, ya sea un texto o especialmente una imagen. También tenemos 'Inclúyeme' para esas extrañas, aunque útiles, fotografías grupales en las que de serie no salimos todos y gracias a la IA podemos incluir al que toma la foto sin que apenas se note. También tenemos 'Pixel Studio' para crear imágenes y stickers, aunque con un tono más divertido que otra cosa, ya que no es una herramienta focalizada en crear imágenes hiperrealistas.

Los siete años de soporte suenan bien, pero habrá que ver qué tal rinde en este hardware allá por 2032

En el aire quedan dos preguntas sobre esta IA. La primera es si, con los siete años de soporte garantizados, el hardware liderado por el Tensor G4 será capaz de resistir a los avances y permitir ejecución en local de las novedades que esté por presentar Google en estos próximos años. A día de hoy, es una incógnita.

La otra cuestión que, quizás, muchos se planteen es la de hasta qué punto es útil esta IA. La respuesta es que depende. En general, son pequeñas funciones que, aunque no son de uso continuo, pueden ser útiles y prácticas en momentos determinados. En mi experiencia y opinión, debo decir que Gemini es de lo mejor, dado que supone un paso de gigante respecto a Assistant y aglutina en el Pixel todos sus modelos, incluyendo el modo conversacional (Gemini Live) que, en mi opinión, resulta mucho más natural que el modo conversacional de ChatGPT. Aunque, eso sí, creo que a efectos de conocimientos y precisión, la IA de OpenAI sigue por delante de la de Google.

Autonomía: sobrado para día y medio de uso

Ya lo adelantábamos en un anterior punto y es que, pese a no tener el SoC más eficiente y tampoco elementos de pantalla que ayuden a ello, el Pixel 9a ofrece muy buena autonomía. La mejor prueba es que hemos podido pasar un fin de semana sin acordarnos del cargador.

Con refresco a 120 Hz y un uso continuado de aplicaciones de GPS, compartiendo datos a un ordenador, vídeo en streaming, cámara e incluso alguna partida a videojuegos, el Pixel 9a nos ha permitido disfrutar de casi siete horas de pantalla. Un dato que se traduce en una sensación: despreocupación. Y es que si tenemos el temor de pasar un día fuera habiéndonos olvidado el cargador, el Pixel 9a no nos dejará tirados.

La principal pega en términos de batería la encontramos en lo que a tiempo de carga se refiere. Y es que apenas tiene una carga "rápida" de 23 W. Esto hace que el proceso de carga del 0 al 100% se produzca en alrededor de hora y media. No es un problema para quien acostumbre a cargarlo por la noche, pero sí para aquel que en un momento determinado tenga que salir de casa y necesite un chute rápido de energía.

Cámara: la sorpresa está en el gran angular

Los megapíxeles no lo son todo en la cámara de un móvil, sino que hay otros datos a tener en cuenta a la hora de saber qué tal es a nivel técnico el apartado fotográfico de un smartphone como el Pixel 9a. Sobre el papel, estos son los datos que nos trae Google:

Cámara delantera: sensor de 13 megapíxeles, con apertura focal de 2,2 y campo de visión de 96,1º.

sensor de 13 megapíxeles, con apertura focal de 2,2 y campo de visión de 96,1º. Cámara principal trasera: sensor de 48 megapíxeles, con tamaño de 1/2", apertura focal de 1,7, campo de visión de 82º, zoom digital de ocho aumentos y estabilización óptica y electrónica de imagen.

sensor de 48 megapíxeles, con tamaño de 1/2", apertura focal de 1,7, campo de visión de 82º, zoom digital de ocho aumentos y estabilización óptica y electrónica de imagen. Cámara gran angular trasera: sensor de 13 megapíxeles, con tamaño 1/31", apertura focal de 2,2 y campo de visión de 120º.

Cabe decir que, comparándolos con el Pixel 8a, los cambios que se aprecian son mínimos. Una mejora leve en el campo de visión del sensor principal, así como un tamaño ligeramente superior del sensor, aunque a costa de perder resolución (pasa de 64 MP a 48 MP). En cualquier caso, como lo importante es la experiencia, hemos puesto a prueba estas cámaras y ya te adelantamos que con bastante solvencia en líneas generales, aunque no todo es perfecto.

App de cámara

La Pixel Camera sigue siendo uno de los mayores alicientes de los teléfonos de Google, dado que trae una interfaz simple, intuitiva y llena de opciones para tomar las mejores fotos. En ella encontramos las habituales modalidades de foto y vídeo, incluyendo las panorámicas o las de larga exposición. Gracias a la IA, también modos como 'Inclúyeme'.

Ahora bien, carece del modo manual que no solamente encontramos en aplicaciones de terceros, sino que sin salirnos de la gama Pixel también lo vemos. Sin ir más lejos, ese modo sí está presente en los Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro XL. Nos resulta inexplicable que no se añada en esta serie 'a', al igual que en el Pixel 9, por muy buen procesado que hagan estos terminales en automático.

Cámara frontal

Cámara frontal en modo normal (izda.) y en modo retrato (dcha.)

Sabiendo que la cámara selfie es la más floja de un smartphone y especialmente de esta gama, no podíamos esperar milagros. Es una cámara correcta. Sin más. Ofrece una buena interpretación de color para elementos naturales como árboles o cielos, aunque suspende en el tono de la piel. Servidor estaba algo acatarrado el día que se tomó aquellas fotos, aunque aseguro que no hasta el punto de tener esa palidez.

Hay puntos positivos en este sensor en tanto en cuanto no aplica un procesado agresivo a las texturas de la piel. No añade un modo belleza o algo similar, algo de agradecer respecto a otros fabricantes. También aprueba con nota el retrato, el cual, como es habitual, admite la edición posterior para añadir mayor o menor desenfoque al fondo. El recorte del sujeto lo clava en la mayoría de ocasiones si la luz es buena.

Cámara principal trasera

Cámara principal trasera (sin zoom)

La cámara principal trasera es, de lejos, la más destacada en cuanto a resultados, destacando su buen rango dinámico, logrando captar buen nivel de detalle tanto en zonas iluminadas como en sombras y destacando su interpretación de elementos como el cielo o las nubes, sin saturarlos excesivamente y aportando un procesado natural que suma puntos positivos a la fotografía gracias a un balance de blancos equilibrado. Es algo que, en ausencia del citado modo manual en la app nativa, se agradece.

También arroja una buena nitidez en toda la imagen e incluso cuando ampliamos el zoom a las zonas más lejanas y/o peor iluminadas. Las texturas pierden algo de calidad, pero no es una cosa exagerada.

Cámara principal trasera con zoom digital al máximo (8x)

Si apreciamos esta toma realizada con el máximo de zoom y la comparamos con el recorte obtenido de la principal, nos encontramos con que no es exactamente un recorte al uso, sino que lleva algo de procesado. No es exagerado, pero sí el suficiente como para no perder detalles de las texturas, aunque evidentemente la ausencia de un teleobjetivo hace que sea una modalidad más anecdótica que otra cosa.

Modo retrato con la cámara trasera

El modo retrato no defrauda, siendo una opción idónea y funcional tanto en personas como con mascotas (y muy a pesar de la dificultad que entraña que el modelo canino de la anterior foto se esté quieto). Hace un muy buen recorte y exagera el desenfoque tanto como configuremos al momento de hacer la foto o como le añadamos en la edición posterior.

Cámara principal trasera con modo noche

Aunque la calidad de la fotografía se resienta y perdamos mucha resolución en el detalle por la noche, lo cierto es que el resultado general de la cámara en la noche es aceptable. Es lo justo como para iluminar una escena lo suficiente y que, junto a un procesado adicional, se vea bien iluminada. Eso sí, añade una tonalidad en el cielo poco natural y lejana a la realidad, aunque esto al final será cuestión de gustos.

Cámara gran angular trasera

Cámara gran angular trasera

Aunque quede lejos del sensor principal, algo previsible siempre y más sabiendo de sus especificaciones técnicas, debo decir que el gran angular es la gran sorpresa en el apartado fotográfico. Por su resolución, arroja un evidente menor nivel de detalle, pero aprueba en casi todo lo demás.

Existe distorsión en los laterales, claro, pero nada exagerado. A efectos de procesado, arroja un resultado general bastante similar al sensor principal, con una prácticamente idéntica interpretación de color.

Cámara gran angular trasera con modo noche

A diferencia del modo nocturno en la cámara principal, el gran angular se queda más cerca del suspenso que del aprobado en escenas con poca luz. Cuesta captar fotografías nítidas en esta modalidad y el nivel de detalle en las texturas brilla por su ausencia, además de volverse un poco loca con focos de luz artificial como el de las farolas.

Grabación de vídeo

El apartado fotográfico del Pixel 9a nos deja más luces que sombras

Google sabe plasmar su sello en el apartado fotográfico de sus móviles y es algo que volvemos a celebrar con el Pixel 9a. Se trata de un móvil más que correcto en el apartado de cámara principal, destacando un procesado nada exagerado de las escenas, con un gran angular más cumplidor de lo esperable. Eso sí, con una asignatura pendiente en lo que a interpretación de color de la piel en el selfie se refiere.

Galería de fotos completa del Google Pixel 9a

Google Pixel 9a, la opinión y nota de Xataka

Como respuesta de la corte xatakera a la solicitud del Pixel 9a, debo decir que, efectivamente, puede convertirse en rey de la gama media sin esfuerzo. No es un móvil perfecto (ninguno lo es), pero no posee ningún gran defecto que me aleje de recomendarlo. No es el 'a' más disruptivo de la historia, pero sigue siendo tan conveniente como siempre.

No es tampoco un móvil económico, soy consciente, pero creo que merece mucho la pena y si alguien me preguntase qué móvil comprar con un presupuesto de 500 euros, no dudaría en recomendarle ensancharlo un poco más y comprarlo. Eso o esperar, dado que no será complicado encontrar ofertas por él en próximos meses.

El Pixel 9a es la confirmación de hasta dónde puede llegar Google sin sacrificar lo esencial. Diseño compacto, buena pantalla, buen juego de cámaras traseras y gran autonomía para su tamaño. Su gestión de temperatura en tareas pesadas deja ciertas y evidentes dudas que Google deberá resolver en próximas generaciones, pero a bote pronto, no me parece un motivo de peso para no recomendarlo y más sabiendo de su buen desempeño en todo lo demás.

8,1 Diseño 7,5 Pantalla 8 Rendimiento 7,5 Cámara 8,25 Software 9,25 Batería 8,25 A favor Pese a haber engordado, el peso sigue siendo una delicia para quien todavía busque móviles compactos.

El procesado de la cámara trasera es exquisito, incluso en el gran angular.

Excelente brillo en la pantalla para visualizar el contenido en exteriores. En contra Se sobrecalienta con demasiada facilidad en tareas exigentes como juegos con gráficos altos.

Escasa carga rápida y sin cargador incluido.

Los biseles en la pantalla siguen siendo demasiado pronunciados, incluso para un gama media.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Google. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

En Xataka | Los móviles de gama media con mejor cámara de 2025