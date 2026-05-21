Google ha encontrado la clave para que Android deje de tener puntos débiles: mirar a Apple por el rabillo del ojo

2026 será un gran año para Android. Con Google dando las últimas pinceladas para la versión final de Android 17, el sistema se va dibujando como uno en el que todas esas pequeñas debilidades que antaño arrastraba, se vayan diluyendo. La última de ellas es "Continue On", una función que separaba –por mucho– a iOS de Android, y que deja bastante claro que Google ha querido mirar de reojo a Apple para hacer de su sistema lo que siempre quiso.

Qué es esto. Una de las razones de peso para apostar por iOS y no por Android, históricamente, ha tenido que ver con lo del "ecosistema". Y es cierto: si usas iPhone y Mac, es una auténtica delicia tener un portapapeles universal. Las tareas que iniciamos en un dispositivo se pueden continuar en el otro y, en definitiva, sientes que estás usando un solo producto.

A través de su web para desarrolladores, Google ha anunciado discretamente Continue On. Es una función que permite a los usuarios de Android iniciar una aplicación en un dispositivo Android y continuar la actividad en otro Android.

Para qué. En su primera fase de desarrollo, esta función está principalmente pensada para que podamos utilizar una aplicación en nuestro móvil Android y continuar usándola en una tablet. Por supuesto, será necesario tener la app instalada en ambos dispositivos con nuestra cuenta sincronizada.

En el caso de no tener la app instalada, es posible abrir la tarea en el navegador web. Al ser una API, la función en su etapa inicial funcionará principalmente con apps de Google, y los desarrolladores decidirán si implementarla o no en sus apps.

El año de la iOSización. Todos los sistemas operativos beben de otros. No hay más que ver cómo las bondades de personalización de las que presume iOS llevaban años en Android. No obstante, 2026 es un año en el que Google parece haber querido fijarse uno por uno en esos aspectos que preocupaban a los usuarios de Android y que podían hacerles decantarse por el sistema rival.

Portapapeles universal

Función de continuidad

Acuerdo con Meta para, por fin, acabar con la mala calidad de las subidas a Instagram

Compatibilidad universal con Android

Menor control sobre instalación de aplicaciones externas (APK) para mejorar la seguridad.

Efectos de transparencia como lenguaje de diseño

Medidas adicionales de seguridad

Buenos tiempos. Android ha llegado a un punto de madurez en el que prácticamente solo le faltaba refinar algunos de los puntos que Google ha tocado con Android 17. El problema de la fragmentación sigue pareciendo irresoluble, pero cada vez tenemos razones más claras para pensar que es un sistema redondo.

La versión final aún está por llegar, y es más que probable que haya pequeños cambios bajo la recámara que aún no conocemos. Se espera que la versión final aterrice a partir del mes de junio en los Pixel. Y de ahí, tocará esperar.

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