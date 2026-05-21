Hubo una época en que Nvidia era una empresa de gaming. Ese negocio es ahora calderilla para la dueña y señora de la IA

En 1993, Nvidia se fundó con el objetivo de crear chips gráficos para videojuegos. Durante casi tres décadas Nvidia ha sido básicamente eso: una empresa de semiconductores para gaming que eso sí, tenía ambición en el terreno de la computación profesional. Pero las cosas cambian: el negocio gaming de Nvidia ha generado 6.400 millones de dólares el primer trimestre fiscal de 2027, y aunque es un negocio saludable, para Nvidia ya es otra cosa: es casi calderilla.

El gaming ya (casi) no importa. En cualquier otra empresa del sector esos ingresos (un 29% más que el año pasado) ya serían extraordinarios, pero en Nvidia son casi una nota a pie de página, porque el gaming representa menos del 8% de los ingresos totales de la compañía. Los otros 75.200 millones de dólares vinieron del negocio de los centros de datos, que creció un 92% respecto al año anterior. La IA ha convertido el negocio original de Nvidia en algo casi irrelevante en términos relativos.

Números estratosféricos. Nvidia ha ingresado 81.600 millones de dólares en el primer trimestre fiscal de 2027. Es una cifra absolutamente colosal que conviene poner en perspectiva: es tan grande como el PIB de Croacia, Panamá o Uruguay. La compañía dirigida por Jensen Huang ha logrado crecer un 85% en ingresos desde hace un año, casi el doble. Lo sorprendente es que además lo ha hecho cuando cada vez parece más difícil crecer a este ritmo.

El gráfico muestra el crecimiento de año en año en ingresos en porcentaje. En 2026 la tendencia vuelve ser alcista. Fuente: FT.

Esto es un no parar. La empresa superó las expectativas de Wall Street, que proyectaba unos ingresos de 78.860 millones, pero es que además Nvidia afirma que su pronóstico para el próximo trimestre es el de ingresar 91.000 millones de dólares, un 12% más que el actual. Es cierto que el crecimiento está desacelerando en términos porcentuales, algo normal a estas alturas, pero en términos absolutos la empresa sigue añadiendo miles de millones de dólares de ingresos adicionales cada trimestre.

Los números de los centros de datos. Esos 75.200 millones de dólares del negocio de centros de datos no solo son ventas de GPUs para los hiperescaladores. También incluye el negocio de las soluciones de networking de la empresa, que han crecido nada menos que un 199% interanual hasta los 14.400 millones de dólares: se han triplicado. La razón es lógica: la demanda de infraestructura de interconexión para los grandes clústeres que están creándose por doquier es enorme, y Nvidia proporciona una solución ideal para quienes compran sus chips de IA.

Cuidado I, que viene Anthropic. En la llamada con los inversores, Jensen Huang dio un dato singular: Anthropic prácticamente no ha hecho uso de las soluciones de Nvidia para entrenar y servir sus modelos de IA, pero eso va a cambiar. El CEO de la compañía destacó que la capacidad de cómputo que van a desplegar para Anthropic este año y el siguiente va a ser "bastante significativa". O lo que es lo mismo: van a seguir vendiendo como churros incluso si la competencia aprieta.

Nvidia es también inversora en startups. La estrategia de Nvidia está siendo además curiosa a nivel financiero, porque no contenta con crecer en su negocio, está apostando por las startups de IA. Ha invertido más de 26.000 millones en inversiones en este tipo de empresas, y eso no incluye los recientes acuerdos con OpenAI o en empresas cotizadas como Corning.

Cuidado II, que viene China. Todos estos números, atención, se están logrando sin la ayuda del gigante asiático. En diciembre, la administración Trump autorizó las exportaciones de chips de Nvidia a China (con una comisión para el gobierno del 25%). Teóricamente eso debería hacer que Nvidia generara ingresos notables gracias a dicha autorización. Huang explicó que de momento esos ingresos son nulos y que hay cierta incertidumnre sobre si China permitirá finalmente importar sus chips. En el segundo trimestre fiscal de 2027 no se asumen ingresos desde China, pero si finalmente ese mercado se abre, tendremos números aún más extraordinarios.

Recomprando acciones. Nvidia ha devuelto unos 20.000 millones de dólares a los accionistas este trimestre entre recompras y dividendos. El consejo de administración a aprobado invertir 80.000 millones de dólares más en recompras de acciones, multiplicando así por cuatro lo que se había autorizado previsamente. Eso es una señal clara de la confianza de Nvidia en su futuro, que también beneficiará a los accionistas: el dividendo ha pasado de 0,01 dólares por acción a 0,25 dólares por acción.

Antes Nvidia ofrecía datos específicos de los ingresos por gaming. A partir de ahora deja de hacerlo para meter esa división dentro de la categoría Edge Computing.

El gaming ya no sale en las cuentas. Normalmente los informes financieros de Nvidia dividían ingresos en centros de datos, networking, gaming, visualización profesional, automoción y algunos campos más. Ahora que Nvidia es una empresa totalmente enfocada en la IA, ha cambiado su estructura de agrupamiento de ingresos. Todo lo concerniente al gaming, los PCs, consolas, estaciones de trabajo, robots, coches y otros dispositivos forma parte de la categoía "Edge Computing". El gaming, insistimos, ya (casi) no importa.

En Xataka | Por primera vez en 30 años Nvidia no presentará nuevas GPUs para gamers en 2026. Ganan muchísimo más con la IA