Disney necesita sacar a 'Star Wars' de la irrelevancia desesperadamente: 'The Mandalorian and Grogu' ha arrancado con mal pie

Siete años después de 'El ascenso de Skywalker', 'Star Wars' regresa a los cines con 'The Mandalorian and Grogu', la primera película de la franquicia desde 2019. El recibimiento de los primeros críticos e incluso de los primeros pases para fans está siendo, en el mejor de los casos, muy tibio. Justo ahora, Disney necesita un éxito rotundo para revitalizar la franquicia, y los primeros espectadores parecen estar, simplemente, encogiéndose de hombros.

Flojas notas. Con cerca de 120 reseñas contabilizadas antes de su estreno del 22 de mayo, 'The Mandalorian and Grogu' se sitúa en torno al 60% en Rotten Tomatoes. Esa puntuación la coloca en el mismo rango que 'El ataque de los clones' (62%), aunque aún por encima del que se consideran los grandes fiascos de la franquicia: 'La amenaza fantasma' de la trilogía de precuelas y 'El ascenso de Skywalker' de la era Disney. Por supuesto, como siempre en Rotten Tomatoes, las opiniones son discutibles, pero es significativo que tenga un recibimiento tan tibio una película que iba a funcionar como balón de oxígeno para la franquicia.

Qué dicen. Todas las críticas coinciden en puntos comunes: la película divierte, pero no termina de justificar un regreso al cine de la saga. O dicho con otras palabras: estamos ante un episodio alargado de la serie. Se habla de un paseo nostálgico, de la entrega más aburrida de la franquicia, de que la película es esencialmente dos episodios de la serie empalmados. Uno de los problemas más señalados es que su gancho comercial, Pedro Pascal, ha acabado volviéndose contra la serie: el mandaloriano nunca se quita el casco, y la mayor parte de las escenas de acción las ejecuta un doble.

Por qué Disney necesita al mandaloriano. Disney viene de un 2025 complicado en taquilla, con los pinchazos de 'Blancanieves' y 'Elio', y las propuestas de Marvel (''Capitán América: Brave New World', 'Thunderbolts' y 'Los Cuatro Fantásticos') rindiendo menos de lo previsto. Según comentan los expertos, el exceso de series y películas diseñadas para Disney+ ha erosionado el valor cultural de Marvel, Star Wars y Pixar, lo que ha llevado a caídas como la pérdida de 700.000 suscriptores en el primer trimestre de 2025.

Resucitar 'Star Wars'. La estrategia ahora está muy clara: menos películas, más impacto. Marvel tiene como inminentes estrenos la nueva película de Spider-Man (en coproducción con Sony) y el esperado regreso de los Vengadores. 'Star Wars' apuesta por esta 'The Mandalorian & Grogu' (2026) y 'Starfighter' (2027), protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Shawn Levy. De momento, quizás, la estrategia se ha frustrado (aunque puede que la taquilla responda como Disney espera, en un nuevo capítulo del renovado divorcio entre crítica y público: al fin y al cabo, 'El ascenso de Skywalker' recaudó más de mil millones; y hay casos de películas como 'Los últimos Jedi', adorada por la crítica, detestada por los fans).

El problema clave de 'The Mandalorian'. Cuando Grogu era aún Baby Yoda, conquistó internet en un momento muy específico: con la inauguración de Disney+, en los días en torno a la pandemia. Pero el fenómeno no se repitió ni en temporadas sucesivas ni en series como 'El libro de Boba Fett' o 'Ahsoka'. La franquicia lleva años intentando desvincularse de la familia Skywalker, y 'The Mandalorian and Grogu' puede ser un buen paso en firme, aunque el argumento de la película gira en torno al hijo de Jabba the Hutt. Es decir, los apellidos en la minúscula galaxia de siempre. Otro síntoma de que la franquicia no sabe expandirse sin recurrir a los tropos habituales. Visto lo visto, 'Starfighter' tiene ante sí un desafío aún más relevante que el de funcionar en taquilla.

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