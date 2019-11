Baby Yoda: el negocio más prometedor de ‘Star Wars’ en años aún no tiene merchandising oficial, pero hay razones para ello

Quién iba a sospechar que un solo personaje de 'The Mandalorian' iba a generar todo este interés y expectación, mucha más que cualquiera de los personajes de la nueva 'Star Wars: El ascenso de Skywalker', y eso que estamos a puertas de su inminente estreno el próximo 20 de diciembre. Cómo íbamos a saberlo.

Nah, no nos engañemos. Estaba claro que un personaje como Baby Yoda iba a convertirse en el centro de atención de la serie más comentada de Disney+, hasta el punto de generar memes y gifs en modo avalancha (con sus consiguientes confusiones fugaces por cuestiones de derechos. Que luego quedan en nada porque Disney es famosa por el proteccionismo excesivo de los derechos de difusión de sus criaturas, pero también sabe bien que todo tiene un límite. Y también estaba claro que iba a desatar entre los fans más creativos una buena cantidad de fan-art y homenajes varios dedicados al aún misterioso personajillo.

Lotta people pointing out Yoda is a character not a species. True. But the important thing is someone in that writer's room wrote "Yoda" on a whiteboard then wrote "baby" above it. — Blank Check Podcast (@blankcheckpod) November 17, 2019

La discusión en torno a él ha llegado hasta el punto de que se viralice la devoción del director de cine y actor Werner Herzog, famoso por la ruda contundencia de la que suele hacer gala, derretido de amor ante la expresividad de su minúsculo compañero de reparto. O de que hayamos dedicado su (natural) tiempo a discernir si podemos llamarlo Baby Yoda (en resumen: Yoda Adulto -ahora deberíamos llamar al Yoda de toda la vida Yoda Adulto, con toda lógica-), lo que nos ha llevado unos días porque no es el mismo Yoda que el clásico, obviamente, ya que 'The Mandalorian' transcurre décadas después de 'El retorno del Jedi'. Pero Dave Filoni, director del piloto, asegura que podemos decir Baby Yoda con total tranquilidad hasta que tengamos un nombre mejor.

La cuestión es que ese secretismo, que impide que sepamos el nombre exacto de la adorable criatura de momento, y que hace quizás no lo vayamos a conocer hasta el mismo momento en el que sea desvelado en la serie, ha afectado a una rama del negocio Disney sin duda tan esencial como la propia 'The Mandalorian'. Una rama a la que Lucas prestó especial atención (si el responsable de la trilogía original alguna vez mereció ser definido como un "visionario", sin duda fue por esto), como puede comprobar cualquiera que se acerque al fascinante episodio de 'The Toys that Made Us' dedicado a 'Star Wars': los juguetes y el merchandising.

Las mercaderías, como decían en 'Spaceballs'

Ya desde los inicios de la saga, desde su misma primera secuela, Lucas descubrió hasta qué punto era rentable el merchandising de su mundo galáctico. Es lo que le llevó a pactar quinientos mil dólares menos en su salario a cambio de controlar (y recibir los beneficios íntegros) de los juguetes. Fue un movimiento que le convirtió en millonario, y una decisión ciertamente innovadora en una época en la que los juguetes no solían asociarse a películas salvo excepciones muy contadas, y desde luego no de forma tan exhaustiva y variada (solo hay que comparar el merchandising de 'Star Wars' con el que generó otro taquillazo de la época potencialmente explotable, 'Superman').

Sin contar la llegada de Disney, experta en el tema y que convirtió las continuaciones de 'Cars' de Pixar, por ejemplo, en campos de pruebas para juguetes más que en secuelas al uso, las cifras hablan por sí solas. Solo con las seis primeras entregas de la serie, la suma de los ingresos de las películas en cines y en el aún más lucrativo mercado doméstico no llegaban a diez mil millones de dólares. Los ingresos de merchandising (y eso no incluye solo juguetes, sino también videojuegos, cómics, libros y demás productos derivados) superaban los veinte mil millones. Más del doble, y sin contar el asalto reciente de Disney e hitos posteriores como la llegada de Lego a la ecuación, que con 'Star Wars' licenció por primera vez una propiedad intelectual ajena.

Es normal que la industria juguetera se pregunte dónde está Baby Yoda. Dejemos de lado la cuestión de si es un personaje prefabricado para vender juguetes: estamos de acuerdo en que es un bombón comercial, pero los más cínicos harían bien en revisar precedentes obvios de esta historia como el mítico manga del 'El Lobo Solitario y su cachorro' y las correspondientes películas de 'El asesino del Shogun'). La cuestión es que es un revientalistas jugueteras desde su primera aparición, y la serie, además, se esfuerza en reforzar su condición de "muñeco" cuando el mandaloriano protagonista coge en brazos al muppet.

En una entrevista con 'Entertainment Tonight', Jon Favreau, showrunner de la serie y voz autorizada en la materia -dado su importantísimo papel como director de algunos de los mayores éxitos recientes de Disney (de las dos primeras entregas de 'Iron Man' a remakes de clásicos como 'El libro de la selva' y 'El rey león')-, afirma que está todo relacionado con cómo los catálogos de juguetes se anticipan a la Navidad. "Queríamos que lo descubrierais por vosotros mismos, que cada vez que vierais la serie hubiera nuevos secretos y giros. Pero eso requiere mucha contención por parte de la gente que paga las facturas. Y parte de eso supone aguantar con cosas como el merchandising".

Favreau sabe de qué habla: las películas de los Vengadores han tenido sus más y sus menos con el merchandising y la filtración de lanzamientos jugueteros han espoileado detalles argumentales de películas sin estrenar. El más famoso, posiblemente, fue el guante de con las Gemas del Infinito pero el diseño de la armadura de Iron Man, lo que anticipaba que en algún momento el héroe las portaría. O, después de la muerte de la mitad de los héroes Marvel al final de 'Vengadores: Infinity War', los juguetes de Endgame con héroes como Pantera Negra o Spider-Man anticipaban que... bueno, que de algún modo sobrevivirían a la masacre.

Avalancha bootleg

Dos cosas están claras en todo este asunto: la gente necesita muñecos de Baby Yoda y de momento, no hay muñecos de Baby Yoda. Ni, según Hasbro, los va a haber hasta 2020, así que olvidémonos de unas Navidades verdes. Los aguerridos muchachos y muchachas de Etsy al rescate: la plataforma de manualidades y merchandising no oficial -que más de una vez ha entrado en guerra con artistas como Beyoncé, cansados de no recibir un porcentaje de los beneficios de las ventas de camisetas, tazas o composiciones de punto de cruz con frases sacadas de sus estribillos- exhibe montones de artículos de Baby Yoda.

Alguno de ellos está tan bien acabado como este de los vendedores MelvonANDReine que rivalizaría con los de la propia Disney (hasta que les ves los pies). Por supuesto, no suponen ninguna amenaza real para Disney, ya que los artículos de Etsy se fabrican artesanalmente y no podrían cubrir las necesidades reales de la industria juguetera, mucho menos con la expectación creada. Pero contrasta con la primera y desganada oleada de productos oficiales, a la venta en tiendas Disney y los comercios habituales, y que muestran una sola imagen de Baby Yoda, aún denominado 'The Child', y que denotan una calidad algo indigna de una multinacional que puede pagar el sueldo de un diseñador.

Entre uno y otro extremo, múltiples productos "piratas". En Etsy, paraíso de la creatividad en ganchillo, hay unos cuantos muñecos inspirados en la criatura, gorros de invierno y, por supuesto, gorros para bebé con pañales a juego. Un rápido paseo por otras barras libres de productos sin licenciar como eBay abren la vía de las camisetas, los jerseys navideños espeluznantes, las figuras impresas en 3D con una atención al detalle que tiende a cero. En RedBubble, comunidad de artistas donde el merchandising fan no oficial también abunda, también encontramos una buena ración de pegatinas, camisetas, cojines, imanes de nevera y todo tipo de impresiones no consentidas por Disney.

Mientras tanto, Disney no pierde comba: del mismo modo que uno tiene la impresión de que en Etsy muchos de los renovados productos Baby Yoda no son más que antiguos productos de Yoda Adultos con el añadido de ese abrigo adorable, también es posible que las ventas de merchandising oficial del Yoda de siempre suban como la espuma. No olvidemos que Yoda ya tenía una versión cute, la que aparecía en la serie 'Clone Wars'. Un negocio redondo con la bendición de Werner Herzog.