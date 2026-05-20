España ha batido récords en empleo juvenil. La mala noticia es que uno de cada tres parados ya supera los 50 años

El paro en España viene encadenando meses de buenas noticias. En abril, el número de desempleados bajó hasta las 2.357.044 personas, situándose por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008. El relato, visto desde lejos, es el de un mercado laboral que por fin ha dejado atrás sus peores cifras de desempleo. Sin embargo, ese relato tiene un punto ciego.

Cuando los datos se desglosan por edades, el optimismo inicial deja paso a la realidad: el mercado laboral mejora, sí, pero no para todos por igual. Los trabajadores de más de 45 años siguen quedándose atrás, y los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) lo confirman.

El paro sénior roza el 60% del total. De los algo menos de 2,35 millones de parados contabilizados en abril de 2026 en España, 1.376.550 desempleados tenían 45 años. Esto supone el 58,4% de todo el paro registrado. Dicho de otro modo, seis de cada diez parados tienen más de 45 años. Las malas noticias no terminan ahí. Dentro de ese grupo de mayores de 45, uno de cada tres desempleados supera ya los 50 años.

Para poner en perspectiva lo que implica ese porcentaje, debemos compararlo con lo que ha ocurrido en el mismo mes entre los menores de 25 años. El paro juvenil ha mejorado sus porcentajes con una caída del 10,2%, con 19.284 jóvenes menos en las listas del SEPE. Si volvemos a los datos de los mayores de 45 años, encontramos que solo 19.990 personas de esta franja de edad encontraron un empleo, pero en este caso el descenso solo ha supuesto una bajada del 1,43%.

Es decir, dado el envejecimiento progresivo de la población activa en España, los mayores de 45 años son el grupo más numeroso, por lo que aunque el número de personas que han encontrado empleo son muy similares, el peso en el conjunto es muy diferente.

Menos parados, pero más paro crónico. Al cierre del primer trimestre de 2026, el segmento de los mayores de 55 años rozaba los 4,93 millones de ocupados. Esto supone el 22% de todos los trabajadores del país, con 242.500 personas más que un año antes. Son cifras que reflejan que, por un lado la población activa cada vez es más mayor y que, por otro lado, se está jubilando más tarde y permanece en el mercado laboral durante más tiempo.

La segunda mala noticia para los mayores de 45 años es que, quienes pierden su empleo a esa edad, tienen enormes dificultades para recuperarlo. En marzo de 2026, los menores de 25 años firmaron 308.094 contratos, frente a los 367.204 que firmó el colectivo mayor de 45, que duplica en número el porcentaje de la población activa. Eso nos deja con una conclusión: la contratación sénior es proporcionalmente ínfima.

El Informe del Mercado de Trabajo de las Personas mayores de 45 años 2026 elaborado por el SEPE, indica que este colectivo superó los 11 millones de ocupados durante 2025, más del 50% del total de los trabajadores. Aun así, esa presencia masiva en el empleo existente no se traduce en la misma tasa de acceso a nuevas oportunidades. Esto es un indicador de que las barreras a la reincorporación de los mayores de 45 al mercado laboral siguen siendo infranqueables una vez se pierde el trabajo. Prueba de ello es que el 53% de los 755.500 parados mayores de 50 lleva más de un año buscando empleo sin encontrarlo.

El paro juvenil rompe su propio récord. El escenario para los menores de 25 años es diametralmente opuesto. El desempleo entre menores de 25 años cerró abril de 2026 en el 24,53% con un total de 169.693 personas, la cifra más baja de toda la serie histórica del SEPE.

En términos interanuales, representa una caída del 14,2% respecto a abril del año pasado, cuando había 197.674 jóvenes en paro. Hace una década, en 2015, la tasa de paro juvenil en España se situaba en el 44,4%. Este descenso sostenido no tiene equivalente en ningún otro grupo de edad, lo cual convierte al empleo juvenil en uno de los grandes éxitos del mercado laboral español de los últimos años.

En envejecimiento es un factor determinante. Tal y como muestran los datos, la edad define grandes diferencias en el impacto del desempleo entre los distintos segmentos de la población activa, pero esa diferenciación también hace que el paro castigue más a unas comunidades que a otras, con un especial impacto en la España vaciada, donde los jóvenes se han mudado a los grandes polos industriales.

Por provincias, Zamora destaca de forma llamativa porque más del 62% de sus desempleados superan los 45 años. Pontevedra y La Coruña también presentan estructuras de desempleo muy envejecidas.

En Xataka | Hay un hombre que lleva 85 años trabajando para la misma empresa. Y no tiene planes de jubilarse

Imagen | Unsplash (Hasan Mrad)