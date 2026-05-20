El cierre del estrecho de Ormuz ahoga la economía china. Su única salida energética es un histórico pacto con Putin

"一日不见，如隔三秋" (Un día sin verte es como tres otoños). Recurriendo a la traducción al ruso de este antiguo proverbio chino, el presidente Vladimir Putin quiso comenzar su reunión con Xi Jinping. El gesto de extrema cercanía no fue fortuito. La Plaza de Tiananmen se vistió de gala con una salva de 21 cañonazos, una banda militar y decenas de niños ondeando banderas para recibir al mandatario ruso. A simple vista, Pekín desplegó el mismo teatro diplomático y la misma pompa que había ofrecido al presidente estadounidense, Donald Trump, apenas unos días antes, según detalla Bloomberg.

Sin embargo, el fondo era diametralmente opuesto: si con Trump la alfombra roja buscaba apaciguar y coreografiar la estabilidad con un rival volátil, con Putin se escenificaba la autoridad y el respaldo a un socio acorralado. El mandatario chino se dirigió a su homólogo como un "viejo amigo", un término inusualmente reservado en la burocracia del Partido para extranjeros muy bien considerados.

La visita, que marca el 25º aniversario de la firma del tratado de amistad entre ambos países y que representa el viaje número 25 de Putin a China, escenifica una alianza vital en el momento más crítico de la década. Detrás de los paseos por los jardines imperiales y las reuniones a puerta cerrada, se esconde una urgencia asfixiante. El tablero global arde por el cierre del estrecho de Ormuz derivado de la guerra entre Estados Unidos e Irán, un bloqueo que ha cortado de tajo las arterias energéticas de Asia y ha convertido a esta cumbre en un salvavidas geopolítico.

El salvavidas siberiano. La respuesta a la crisis tiene un nombre claro en la agenda de ambos líderes: el gasoducto Power of Siberia 2. De acuerdo con las estimaciones, una vez completada, esta colosal infraestructura de 2.600 kilómetros de longitud transportará hasta 50.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas al año desde los yacimientos árticos rusos de Yamal hasta el norte de China, atravesando Mongolia.

Moscú y Pekín ya han alcanzado un "entendimiento general" sobre el proyecto, abarcando consensos sobre el trazado y los métodos de construcción, según declaró a los periodistas el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, y confirmó el portavoz Dmitri Peskov. Además, ambos gobiernos han firmado un memorando de suministro jurídicamente vinculante para impulsar la construcción.

Pero no es oro todo lo que reluce. Como advierten rotativos como el Financial Times y CNBC, el acuerdo lleva años tropezando con la misma piedra: el precio, la financiación y el calendario de entrega. China, consciente de su posición de fuerza, exige que la tarifa del nuevo gasoducto se equipare al precio del mercado nacional ruso, fuertemente subsidiado (entre 120 y 130 dólares por cada 1.000 metros cúbicos), unas condiciones que reducirían drásticamente los márgenes de beneficio para el gigante estatal ruso Gazprom.

Además, el secretismo y la cautela reinan en Pekín: como señala Reuters, cuando Gazprom anunció el memorando el pasado mes de septiembre, China no emitió ninguna declaración oficial al respecto. Y aunque el acuerdo se logre cerrar ahora, la salvación rusa no será inmediata; desde la unidad de investigación de China National Petroleum Corp. (CNPC) ya se ha advertido que proyectos de gas de esta envergadura requieren al menos entre ocho y diez años para su construcción.

El factor Ormuz: un acelerador geopolítico. Si el gasoducto llevaba años en la mesa de dibujo, la Tercera Guerra del Golfo ha pisado el acelerador. El cierre de facto del estrecho de Ormuz ha provocado un auténtico cataclismo en la región del Indo-Pacífico. Este bloqueo marítimo ha interrumpido de golpe la llegada de la mitad de las importaciones de petróleo de China y casi un tercio de su suministro de gas natural licuado (GNL). Las consecuencias han sido inmediatas: el gigante asiático ya ha reportado un repunte en la inflación y un abrupto debilitamiento de su actividad económica interna durante el mes de abril.

Frente a la vulnerabilidad marítima, asegurar una ruta de suministro terrestre es vital para la supervivencia de Pekín. Como analizan expertos en Deutsch Welle, la inestabilidad en el Golfo ha disparado el deseo de China de contar con un flujo de energía por gasoducto que sea inmune a sanciones occidentales o bloqueos navales estadounidenses. Aun así, China se enfrenta a esta crisis con los deberes hechos. Lejos de improvisar, Pekín aprovechó los años anteriores para comprar crudo fuertemente sancionado a países como Rusia, Venezuela e Irán. Gracias a esto, China cuenta hoy con unas reservas estratégicas colosales, respaldado además por una flota de petroleros iraníes que funcionan como almacén flotante frente a sus costas.

Una relación profundamente tirante y asimétrica. Aunque las declaraciones oficiales hablan de "respeto mutuo" y una asociación "sin límites", la realidad económica dibuja una relación profundamente desigual. El propio presidente Putin ha declarado que Rusia y China quieren ser socios iguales, pero la brecha es evidente: la economía china es casi ocho veces mayor y mucho más avanzada tecnológicamente. Sin el dinero y la tecnología de China, la misma supervivencia del régimen ruso estaría en entredicho.

Los datos son demoledores. De acuerdo con el Financial Times, Rusia ha sufrido una caída interanual del 38% en sus ingresos por exportaciones energéticas. Para sobrevivir al aislamiento occidental, Moscú ha convertido a China en su salvavidas. A finales del año pasado, más del 99% del comercio bilateral se liquidó en rublos y yuanes para esquivar el sistema SWIFT, y Pekín suministra actualmente el 90% de las importaciones de tecnología rusa sancionada, incluyendo semiconductores, microelectrónica y bienes de doble uso, indispensables para su maquinaria bélica.

Por su parte, Xi Jinping ejecuta un delicado ejercicio de equilibrismo diplomático. Su reunión con Putin llega pocos días después de su cumbre con Donald Trump. Esta sincronía permite a Rusia un movimiento táctico clave: como informó Euronews, el viaje de Putin le sirve para recibir información directa e intercambiar puntos de vista con Pekín sobre las recientes negociaciones con Washington.

Simultáneamente, China no duda en invocar por primera vez sus "Reglas de Bloqueo" para ordenar a sus refinerías nacionales que ignoren las sanciones estadounidenses y sigan comprando crudo iraní. Pero al mismo tiempo, como subraya el diario Asahi Shimbun, el Ministerio de Comercio chino confirmó la compra de 200 aviones Boeing justo después de la visita de Trump, en un claro gesto para estabilizar sus lazos económicos con Occidente.

Un nuevo epicentro mundial. La crisis actual y las negociaciones en Pekín certifican un cambio de paradigma irreversible. La entrada en funcionamiento del "Power of Siberia 2" no es solo un acuerdo comercial, es la crónica de una ruptura anunciada. El gas ruso que antes garantizaba las calefacciones en Berlín o París, ahora tendrá que ganarse un hueco en Shanghái. Como advierten diversos analistas, su construcción retirará del mercado internacional 50.000 millones de metros cúbicos de demanda de GNL, afectando directamente a las futuras inversiones de exportación en países como Estados Unidos o Qatar.

Sin embargo, el pragmatismo de Pekín ha vuelto a congelar las expectativas de Moscú. En una última actualización de los documentos firmados durante la cumbre, publicados por el Kremlin y recogidos por Reuters, no hay ni una sola mención a acuerdos de petróleo o gas. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, ha tenido que salir al paso admitiendo ante los medios rusos que, si bien hay un "entendimiento compartido sobre los parámetros principales, la ruta y el método de construcción", detalles clave como el precio siguen en el aire y "el proyecto aún carece de un calendario definitivo para su implementación".

¿Sale ganando Rusia con este giro hacia Asia tras las sanciones europeas? La realidad es que Moscú no consolida su poder, sino su supervivencia. Rusia asegura un cliente estratégico masivo que absorbe la producción exiliada del mercado occidental, pero el coste es altísimo: pierde para siempre el poder de fijación de precios que ostentaba en Europa. En el viejo continente, el Kremlin usaba la energía como herramienta de presión política; con China, la asociación tiene claros límites y Rusia se ve relegada a actuar cada vez más como un socio menor. Moscú soñaba con un acuerdo rápido, pero el guion y los precios de saldo los dicta íntegramente Xi Jinping.

En medio del pánico que recorre Asia —con gasolineras vacías en Australia, vuelos cancelados en Vietnam y Japón escondiendo sus depósitos—, China ha decidido abrir su grifo exportador de combustible a sus vecinos, presentándose como el salvador de la región. La lección geopolítica de 2026 es clara: mientras Occidente concentra sus esfuerzos en el despliegue militar naval y las sanciones financieras, China ha demostrado que las guerras energéticas del siglo XXI se ganan controlando la infraestructura física, las rutas terrestres y las reservas estratégicas.

Imagen | Kremlin

Xataka | Xi Jingping está obsesionado con las reservas estratégicas. Y ahora van a salvar a Asia de un cataclismo energético