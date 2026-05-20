OpenClaw marcó el camino para los agentes IA. Gemini Spark es Google poniéndole peaje

En enero de este año el mundo tecnológico se asombraba con OpenClaw (por aquel entonces Clawdbot), el agente de IA más poderoso que habíamos visto hasta la fecha, capaz de tomar el control total del ordenador y todo open source. Las empresas tecnológicas tomaron buena nota de ello y algunas como Pereplexity o NVIDIA se han lanzado a copiarlo. Google acaba de unirse a la fiesta.

Gemini Spark. Así es como han bautizado a este agente personal basado en Gemini Flash 3.5 que, en palabras de la propia Google "te ayuda a gestionar tu vida digital". Con Gemini Spark puedes asignarle una tarea y se pondrá a trabajar en ella de forma autónoma, incluso con el móvil y el ordenador apagados. Google hace hincapié en el tema de la seguridad, que fue una de las principales preocupaciones con OpenClaw, y asegura que Spark está diseñado para "consultarte antes de realizar acciones importantes".

Qué puede hacer Spark. Como está integrado con todas las herramientas de Google Workspace, Spark puede realizar tareas complejas como hacer un documento con la lista de asistentes de una fiesta a partir de la información que recibes en el correo electrónico. También puede programar tareas recurrentes, como revisar tu extracto bancario a final de mes para detectar cargos extraños, organizar tus archivos de drive o crear flujos de trabajo a partir de las notas de una reunión.

Quién podrá usarlo. Aquí viene la principal diferencia con OpenClaw y es que evidentemente Gemini Spark no sale gratis. Google ha confirmado que su nuevo agente será parte de la suscripción Google AI Ultra. En España eso significa pagar un mínimo de 100 euros al mes (hay un plan de 220 euros con más funciones y almacenamiento), pero aunque quieras tampoco vas a poder probarla porque de momento se va a lanzar en versión beta sólo para usuarios de EEUU. Por el momento no hay confirmación de cuándo llegará a otros idiomas y países. Cuando esté disponible, Gemini Spark se podrá usar en Android, iOS y en la app web, pero además han hablado de integrarlo directamente en Chrome.

Por qué es importante. El éxito viral de OpenClaw a principios de año nos mostró lo lejos que puede llegar una sola persona con una buena idea de IA y lo poco que duró ese momento dulce. No habían pasado ni tres meses cuando OpenAI fichó a su creador y poco después empezamos a ver a grandes empresas copiándole la idea. Perplexity con Personal Computer, NVIDIA con NemoClaw y ahora Google con Gemini Spark. Un único proyecto open-source ha marcado la agenda de una industria que se lo ha tragado en un abrir y cerrar de ojos y nos lo ha devuelto en forma de suscripción mensual.

Imagen | Google

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