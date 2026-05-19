Chollos en Amazon hoy, 19 de mayo: desde un Xiaomi 17 hasta una tele TCL de 65 pulgadas

¿Quieres renovar algunos de tus dispositivos tecnológicos ahorrando dinero? Como cada semana, en Xataka hacemos una selección con los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado en Amazon. Estas son algunas de las ofertas que merecen la pena hoy, 19 de mayo.

Proyector TCL C1 por 193,34 euros: con sistema Google TV certificado.

por 193,34 euros: con sistema Google TV certificado. Fire TV Stick HD por 25,99 euros: con botón de acceso directo a Alexa.

por 25,99 euros: con botón de acceso directo a Alexa. Smartphone Xiaomi 17 por 899,99 euros: de 6,3 pulgadas y teleobjetivo de 50 MP f/2.0.

por 899,99 euros: de 6,3 pulgadas y teleobjetivo de 50 MP f/2.0. Smart TV TCL 65Q7C por 899 euros: QD MiniLED de 65 pulgadas y con Google TV.

por 899 euros: QD MiniLED de 65 pulgadas y con Google TV. Localizador Bluetooth Ugreen FineTrack por 13,99 euros: con pila CR2 que ofrece autonomía de hasta 18 meses.

Proyector TCL C1

Empezamos nuestra selección con un dispositivo perfecto ahora que se acerca el Mundial de fútbol 2026 para ver partidos a lo grande. Se trata de este proyector portátil TCL C1 que está rebajado a 193,34 euros en esta oferta flash.

Este proyector viene con el sistema Google TV certificado preinstalado y te permite ver apps de streaming sin tener que recurrir a un Fire TV Stick o a una Android TV Box. Está equipado además con un altavoz de 8 W con Dolby Audio y es compatible con vídeo 4K y formatos HDR10.

TCL C1 Proyector Portatil 4K Compatible Hoy en Amazon — 279,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Fire TV Stick HD

Si tienes una tele vieja en casa, en un dormitorio o en la cocina, este Fire TV Stick HD es el más básico y económico, pero te servirá para convertirla en inteligente o darle una mayor fluidez. Ahora tiene un 42% de descuento y puedes llevártelo por 25,99 euros.

Este dispositivo de Amazon ofrece reproducción en streaming HD y es perfecto para iniciarse en el mundo de los Fire TV. Su mando viene con botón de acceso directo a Alexa. Además, se conecta fácilmente al puerto HDMI de tu tele y su tamaño compacto hace que sea posible llevártelo cómodamente incluso a tus vacaciones o segunda residencia.

Smartphone Xiaomi 17

Si quieres cambiar de móvil y ya le habías echado el ojo al último buque insignia de Xiaomi, ahora está rebajado este Xiaomi 17 en Amazon. Concretamente, te lo puedes llevar por 899,99 euros.

El sistema fotográfico es lo más reseñable de este Xiaomi 17. Cuenta con un teleobjetivo de 50 MP f/2.0, ideal para hacer fotos en espacios con mala iluminación. Su pantalla es de 6,3 pulgadas y este modelo en oferta viene con 12 GB de RAM y un almacenamiento interno de 512 GB.

Smart TV TCL 65Q7C

Como hemos dicho antes, se acerca uno de los acontecimientos deportivos del año y si estás buscando una tele para ver el Mundial 2026, esta TCL está en oferta ahora en Amazon. Ha pasado de costar 1.099 euros a 899 euros en estos momentos.

Este televisor monta un panel QD MiniLED de 65 pulgadas y cuenta con un sistema de sonido firmado por Bang & Olufsen. Funciona bajo el sistema operativo Google TV y también es perfecta para gaming, gracias a su tasa de refresco de 144 Hz.

TCL 65Q7C Televisor 65 Pulgadas QD-Mini LED 4K Smart TV Hoy en Amazon — 874,71 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Localizador Bluetooth Ugreen FineTrack

¿Llevas tiempo pensando en comprar un AirTag para tener localizadas tus llaves, la cartera o incluso la maleta durante tus vacaciones, pero te parece caro? Este localizador Ugreen es la alternativa económica y ahora está disponible por solo 13,99 euros.

Presenta el mismo diseño y tamaño que el AirTag de Apple y es compatible con la red "Buscar" de la compañía de la manzana mordida. Funciona con una pila CR2 reemplazable, que ofrece una autonomía de hasta 18 meses.

UGREEN FineTrack Mini Tag Hoy en Amazon — 13,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Xiaomi, Ugreen, TCL, Amazon y TCL

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