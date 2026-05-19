Cada vez tenemos más claro quién va a ser la primera víctima de la IA dentro de las empresas: los mandos intermedios

Llevamos varios años escuchando que la IA iba a cambiar el trabajo tal como lo conocemos. Lo que quizá nadie anticipó es que la primera víctima masiva no serían los operarios de fábrica ni los analistas de datos, sino la capa de profesionales que mantiene unida la estructura de cualquier empresa: los mandos intermedios.

El fenómeno ya está dejando un reguero de despidos con las sucesivas reestructuraciones que las grandes tecnológicas vienen aplicando durante el último año. Los departamentos se reducen por la implantación de la IA y se hacen cada vez más autónomos en la toma de decisiones, por lo que el escalón intermedio que lo unía todo se hace innecesario.

El perfil que más preocupa. Los mandos intermedios llevan décadas ejerciendo de correa de transmisión entre la dirección que dicta las estrategias y los equipos que la ejecutan. La función de estos cargos era recoger datos, sintetizarlos, trasladar las decisiones y coordinar la operativa del día a día. Ese trabajo de intermediación es exactamente el papel que está automatizando la IA con mayor facilidad, lo que convierte a los mandos intermedios en el eslabón más susceptible de ser despedido en esa cadena por no estar relacionado ni con la toma de decisiones ni con la ejecución de las mismas.

La presión sobre este perfil intermedio lleva tiempo acumulándose y los datos lo confirman. A finales de 2025, las ofertas de empleo para mandos intermedios en EEUU eran un 42% inferiores al máximo registrado tres años antes, según Revelio Labs. La consultora Gartner calculaba que para 2026 una de cada cinco empresas usará la IA para suprimir más de la mitad de sus puestos de gestión intermedia.

Las empresas lo están aplicando. Hace solo unas semanas, Block, la empresa de pagos fundada por Jack Dorsey, anunciaba el despido del 40% de su plantilla y presentó un nuevo modelo organizativo en el que la IA asume el papel de nexo de unión entre equipos.

En una publicación posterior en su blog, Dorsey y el consejero Roelof Botha explicaban este movimiento: "No hay necesidad de una capa permanente de gestión intermedia". Brian Armstrong recogía el testigo de Dorsey en su anuncio de despido para 14% de la plantilla de Coinbase, especificando que los cargos intermedios iban a desaparecer como tal y que ahora iba a aportar "ensuciándose las manos junto a sus equipos".

Lo que se pierde cuando desaparece un eslabón. En declaraciones a The Guardian, Freeland Abbott, ex responsable técnico de Square, advirtió de que "la IA no puede proporcionar motivación de equipo, conexión humana ni apoyo de la manera en que puede hacerlo una persona", eliminando el componente humano de las empresas que aportan los mandos intermedios.

Además, la eliminación de este rol podría significar un obstáculo más en las opciones de ascenso para los empleados junior, que habitualmente encuentran esas oportunidades comenzando a gestionar el trabajo de otros empleados junior a medida que van adquiriendo experiencia. Según el estudio de Anastassia Fedyk, profesora de la Haas School of Business de la Universidad de California en Berkeley, a medida que las herramientas de IA permiten trasladar más trabajo de los gestores a sus subordinados, estos cambios estructurales podrían volverse permanentes.

Volver a contratar mandos intermedios. Matthew Bidwell, profesor de gestión en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, aseguraba en su podcast sobre el mercado laboral que hay precedentes de empresas que intentaron eliminar jerarquías intermedias y acabaron dando marcha atrás. Según su análisis, los mandos intermedios están en una posición especialmente vulnerable en las reestructuraciones porque es más difícil para ellos demostrar su valor ante la dirección.

Lejos de acabar con los puestos "productivos" que realizaban los ingenieros y administrativos, la IA parece haber abierto la veda y la pieza que más se está viendo afectada hasta el punto de situarla como especie en riesgo de extinción son los gerentes intermedios. Sobre todo, tras su proliferación pospandémica.

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Imagen | Unsplash (Austin Distel)