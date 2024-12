Hay empresas que están funcionando sin jefes ni cargos: sus empleados son más productivos y ganan más dinero

Aplanar la jerarquía de Meta se convirtió en una obsesión para Mark Zuckerberg, proclamando 2023 como "el año de la eficiencia" y 2024 como el de la consolidación de esa estructura sin tantos cargos intermedios. Ese modelo se ha ido popularizando, con algunos casos en los que se ha llegado al extremo: se han eliminado los títulos e incluso se ha prescindido de los jefes.

Meta fue una de aquellas empresas que incrementó considerable su plantilla durante la pandemia. De hecho, declaraciones de algunos de esos recién contratados desvelaban que muchos de ellos habían sido contratados solo para evitar que la competencia lo hiciera.

El resultado fue una plantilla hiperjerarquizada que hacía que tomar cualquier decisión tuviera que pasar por demasiados filtros hasta llegar a quien debía tomarla. En resumen: ineficiencia.

Mark Zuckerberg sacó la tijera y comenzó una oleada de despidos entre los cargos intermedios para reducir el número de capas entre el problema y quien debe tomar la decisión. El concepto ha sido adoptado posteriormente por otras grandes tecnológicas como Amazon o Google, que buscan moverse rápido en la toma de decisiones, ante un escenario de competitividad máxima generado por el desarrollo de la IA.

Organización horizontal: sin títulos ni jefes

En su búsqueda de esa simplificación jerárquica, algunas empresas han optado por eliminar los títulos de sus cargos, democratizando la toma de decisiones y organizando la empresa por departamentos (horizontal), no por capas (vertical).

Hace algunos días, Victoria Weller, del equipo de operaciones de ElevenLabs, una empresa dedicada al desarrollo de IA, contaba en un artículo de Sifted que habían eliminado los títulos de los cargos de todos sus empleados.

De ese modo, ya nadie era vicepresidente, director o manager de nada y simplemente pertenecían a un determinado departamento, pero podían colaborar abiertamente con otros departamentos cuando el proyecto lo requiera, sin necesitar el visto bueno de un jefe o coordinador.

Según contaba Weller, "los títulos de los puestos de trabajo pueden ser una distracción. Desvían la atención de los resultados del trabajo (en generar las mejores ideas y ejecutarlas rápidamente) y reducen nuestra capacidad de cambiar de enfoque de manera flexible".

Victoria Weller aseguraba que "el objetivo del cambio organizativo fue hacer que nuestro equipo se pregunte '¿dónde tengo el mayor impacto en este momento?', en lugar de '¿cómo puedo convertirme en el jefe de X?'". Es decir, poner en el centro la resolución de los proyectos y no tanto el individualismo por conseguir un ascenso en su carrera.

En un mensaje de X, Luke Harries, otro miembro del equipo de ElevenLabs, destacaba esta peculiaridad de su empresa. Señalaba que nadie tenía títulos rimbombantes para describir su puesto, destacando que lo que cuenta son las ideas no el cargo que ocupa quien la propone.

En su mensaje, Harries adjunta las ofertas de empleo que actualmente tiene abiertas la compañía y, efectivamente, en ellas no se encuentra el título del puesto para el que se postula, sino que se describe el departamento (ingeniería, comercial, financiero, soporte al cliente, etc.)

En España también existen: Indaero

No tenemos que irnos a Silicon Valley para encontrar empresas con esa estructura horizontal que prescinde de jefes y cargos. En una entrevista con Un Podcast Salmón, Darío González, (ex) CEO de la sevillana Indaero, contaba que una de las condiciones para que el fondo de inversión Krisos invirtiera en su empresa de suministros para la industria aeronáutica fue que se eliminaran los cargos jerárquicos. Incluido el suyo de CEO de la empresa que fundó su padre.

En el caso de esta pyme afincada en Alcalá de Guadaíra, todas las decisiones estratégicas y la gestión de la organización la asume el conjunto de la plantilla. Estas decisiones incluyen la asignación salarial de los empleados, que es una información pública entre los empleados y está limitada: los salarios más elevados no pueden superar en 2,5 veces el importe de los más bajos.

En su entrevista, Darío González reconoció ser el primer sorprendido con los buenos resultados con el nuevo modelo de gestión. "Ganamos más dinero y los trabajadores son más felices y productivos porque se implican con su trabajo y son responsables de ello".

"Al principio da miedo porque hay un poco de confusión. Había empleados que no se sentían importantes y ahora tenían capacidad de decisión y otros que sí tenían esa potestad que ya no podían usarla", aseguraba González. "A la hora de tomar decisiones, y debido a la experiencia que tengo, mis propuestas se escuchan más, pero a la hora de tomar una decisión yo no impongo ni mi criterio ni mis reglas, sino que es un sistema de representantes quien toma las decisiones".

Tal y como aseguraba González, ahora los empleados deben asumir algunas responsabilidades sobre su empleo, ya que no se limitan a obedecer lo que le imponga un jefe. "En las empresas tradicionales, hay un reducido equipo directivo que está muy motivado, y muchos empleados que están muy poco motivados. Cuando consigues que todo el mundo esté enganchado a la filosofía y a la empresa, consigues que la productividad aumente", señalaba el ex CEO.

No todo han sido éxitos en este modelo

El modelo de eliminación de título o jefes no siempre es garantía de éxito. La hemeroteca nos deja algunos casos en los que, empresas de distinta índole, han tenido que volver al sistema de jerarquía "tradicional".

GitHub puede ser un buen ejemplo de ello. En 2008, se fundó basándose en una estructura plana en la que no había jefes por convicción de sus fundadores. Sin embargo, en 2016, la compañía se vio forzada a abandonar esa estructura. Medium también enfrentó muchos desafíos para mantener su "holacracia" porque "estaba obstaculizando el trabajo".

En Buffer también reconocieron que "Lo hicimos mal" y no supieron aplicar el modelo de autogestión en su estructura interna. La multinacional del calzado Zappos perdió a casi un tercio de sus empleados tras anunciarles que, o asumían la responsabilidad de la autogestión, o podían irse.

