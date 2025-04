"Ayer me sentí reivindicado": dos preppers españoles nos cuentan cómo vivieron el gran apagón de ayer

Cinco segundos. Es lo que se necesitó para que el 60% de la energía de España se esfumara este 28 de abril. A las 12:33 de la mañana se perdieron 15 GW de generación en el sistema, provocando un apagón total que nos pilló a muchos sin los elementos necesarios para afrontar una situación de desconexión absoluta en la que la radio era la única ventana a la información. Pero hay quien no pasó la noche a oscuras o comiendo restos de comida del frigorífico.

Son personas que se han ido preparando para este tipo de situaciones y nos cuentan cómo lo vivieron, sus trucos y que todo eran bromas en su entorno hasta que a esos les tocó pedir una linterna para poder pasar la noche.

“Lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás”, comentaba Pedro Sánchez, presidente de España, en la rueda de prensa de este 29 de abril. Poco a poco va saliendo a la luz información sobre el apagón que nos dejó a partir de esas 12:33 horas del lunes, sin electricidad en la península y sin datos móviles para comunicarnos.

A lo lago de la tarde, el sistema, gracias a los servicios de emergencia, empezó a revivir poco a poco, pero esto es algo que nos obliga a revisar algo tan fundamental como, puede ser, infravalorado: los puntos débiles de la red eléctrica española. Ahora bien, no sólo las autoridades deben actuar: los ciudadanos también tenemos algo que decir gracias a la preparación.

Pero, claro, la idea de hacer acopio de suministros y de preparar un kit de supervivencia no aparece en nuestra mente de un día para otro sin que haya algo que desencadene esa idea. Miguel Morales es una de esas personas que tienen una serie de elementos en casa por lo que pueda pasar. “Me dio por ahí porque, después del COVID, me quedó claro que la diferencia entre una situación crítica y unas vacaciones en casa era sólo cómo de preparado estabas”, nos comenta.

Isra Fernández, compañero de Applesfera, es otro de esos preparados para lo que venga. En su caso, esa chispa para empezar a crear su kit fue algo muy anterior. “Siempre he sido un poco ‘tarado’ con esto’, pero quizá… el 11S. Me pilló saliendo del instituto y me tocó la cabeza. Después, mis amigos y yo siempre estábamos con “¿y si algún día pasara algo como en ‘28 días después’?” Como aclaración, ‘28 días después’ es una peli de apocalipsis zombi.

Pero aunque el 11 de septiembre de 2001 pudiera prender esa chispa, como en el caso de Miguel, el COVID fue el punto culminante. “Nos abastecimos y pudimos ayudar a vecinos y amigos”, nos comenta Isra.

Tenía camping gas, comida enlatada, raciones de supervivencia y treinta litros de agua. Me dije “si se tiene que ir, yo estoy aquí preparado”

Durante ese periodo, “hubo gente que lo pasó realmente mal y otros que hasta bien” gracias a esos suministros que tenían en casa, completa Miguel. Pero… ¿qué suministros? En el caso de una pandemia, alimentos no perecederos, muchos en lata para hacer hornillos caseros, son “lo más útil que puedes tener”, nos dice. Y, ante un apagón como el de ayer, el truco fue tirar de baterías.

“Tengo dos baterías y ambas se usaron enteritas ayer. Forman parte del día a día, así que no es una ida de olla que sólo vayas a usar en el fin del mundo: es un objeto cotidiano que puede significar tener smartphone o no”. Isra comenta que tiene 50 pilas AA y otras 50 AAA, y ambos mencionan la radio. Sea de pilas o de manivela, se convirtió en algo imprescindible. “Aunque al principio se limitaba a leer los tweets de Red Eléctrica, cuando se cayó la cobertura fueron bastante clave para seguir informados”, comenta Miguel.

Aparte de poder cargarse con luz solar, estas linternas proporcionan un buen ambiente dentro de casa | Foto de Miguel Morales

Isra apunta que, en su caso, no es de pilas, sino de manivela. Así no depende de baterías y su modelo (este) se carga mediante energía cinética, solar o mediante red eléctrica para alimentar una batería de 10.000 mAh que, además de como punto de luz, sirve como cargador. También tiene radio AM/FM y brújula.

La linterna de Isra

Dentro de esa preparación, un punto muy importante es la comida. De nuevo: no tanto para eventos que duran unas horas, como el del apagón, sino de cara a otros que pueden dilatarse meses o, incluso, semanas.

Isra detalla un absoluto arsenal de alimentos, compuesto por cuatro bidones de agua, botes de miel, crema de cacahuete y 10 kg de leche en polvo, así como 20 latas de legumbre y fruta en almíbar, afirmando que “lo ideal sería tener unas 100, principalmente guisantes, garbanzos y alimentos con proteína vegetal”.

No todo es tecnología: también hay velas | Foto de Miguel Morales

El camping gas aquí también es una buena idea porque hay equipos muy compactos que permiten calentar comida en este tipo de situaciones, pero que también son interesantes para usar de vez en cuando para ciertos platos si en tu cocina cuentas con vitrocerámica o inducción. Y Miguel nos comenta que pasó el día con tres tipos de comida: comidas preparadas en lata, fideos instantáneos y fruta.

Ahora bien, ¿cómo haces acopio de esa cantidad de latas? “Durante los últimos seis meses, en cada compra he incluido productos de larga duración. Así no he tenido que hacer una compra gorda y he ido repartiendo el gasto”, apunta Miguel.

Eso sí, no todo es tener el material y hay una serie de trucos para pasar el día lo mejor posible en estas situaciones. El aceite de girasol, por ejemplo, no sirve sólo para cocinar, sino para usar de combustible en el camping gas si un apagón se dilata demasiado y te quedas sin bombonas de gas. Las latas de las conservas no sólo sirven para guardar la comida, sino para hacer hornillos caseros.

Garrafas de agua y de alcohol isopropílico | Foto de Miguel Morales

Sobre las linternas, Miguel afirma que más allá de las de foco, las que tienen un haz amplio son de más ayuda para crear ambiente en una habitación que las que tienen el haz dirigido y hay otro factor: puede que el apagón o lo que nos haga desempolvar el kit de emergencia no nos pille en casa y hay algo que es muy útil: Google Maps.

¿Cómo voy a usar Google Maps si no hay datos? Sencillo: descargando los mapas. “Tener descargado un mapa completo de Madrid, ayudó a un montón de gente a volver a casa”, afirma Miguel. Es algo muy sencillo de hacer, también puedes en apps como Apple Maps y no ocupa demasiado espacio en el móvil.

Tengo que reconocer que conozco personas que tienen kits similares a los que detallan Miguel e Isra y, en confianza y en tono jocoso, antes del COVID soltaba comentarios de “si pasa algo, me voy a tu búnker”. No he sido el único que ha dicho algo así. “Con ese dinero podrías irte de vacaciones” es un comentario que Isra ha recibido en alguna ocasión. Es algo que también ha ocurrido en el caso de Miguel, pero cuando la cosa aprieta, la percepción cambia.





“Durante el día, la mayoría se lo tomó a broma, pero por la noche fue otra historia: ahí sí me tuve que dedicar a repartir linternas”. Ayer me sentí superreivindicado", nos cuenta Miguel en una muestra más de que, ante situaciones como esta, algo que sale a relucir es el civismo de la población, ayudándose unos a otros cuando la situación viene mal dada.

Y también afloran las ganas de fiesta, claro.

Imagen principal | Miguel Morales

