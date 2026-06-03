Pensábamos que el catnip era la droga favorita de los gatos, hay otra planta que les gusta más. Y no es por el colocón

A los gatos les encanta el catnip, no hay más que ver el lineal de cualquier tienda de animales repleto de juguetes con catnip. Lo olisquean, le dan mordiscos, se rebozan en el suelo y hasta babean, como si entraran en una especie de trance. Creíamos que esta hierba era la "droga" favorita de nuestros mininos, pero unos investigadores han descubierto que hay otra planta que les atrae todavía más.

El experimento. Un grupo de investigadores japoneses se propusieron descubrir cuál es la planta que más atrae a los gatos, el catnip o el matatabi (también conocido como vid plateada o silvervine). Para ello combinaron tres ensayos: gatos libres en un jardín con las plantas frescas, gatos libres con un ladrillo impregnado con el extracto de ambas plantas y gatos en cautividad con papeles impregnados. Los investigadores registraron en vídeo los episodios de auto-unción, que es cuando se producen frotamientos y se ponen a hacer "croquetas" cerca de las distintas plantas.

El matatabi gana por goleada. Todos los grupos de gatos que participaron en el experimento mostraron una clara preferencia por el matatabi. En el caso de los gatos libres que tenían acceso tanto a las plantas como al ladrillo impregnado, casi todos los episodios de auto-unción se produjeron con el matatabi. Entre los gatos en cautividad, 15 respondieron sólo al matatabi, tres a ambos y tres olisquearon un poco, pero no se frotaron contra ellos.

Lo curioso es que el análisis químico reveló que el catnip era mucho más potente (contiene mucha más nepetalactona) que el matatabi, pero a pesar de ello los gatos tuvieron clarísima su preferencia. Masao Miyazaki, líder del proyecto, afirma en Phys que Uno podría esperar que una planta que contiene más compuestos activos, y compuestos que claramente funcionan en pruebas de laboratorio, desencadene una respuesta conductual más fuerte en condiciones de libre elección. Pero eso no fue lo que observamos".

La teoría del olfato abrumado. La hipótesis de los autores es que el catnip, especialmente cuando es fresco, libera una cantidad excesiva de estos compuestos y hace que el olor sea demasiado intenso, de ahí que los gatos prefieran el matatabi por ser más suave. Esto encaja con una anécdota recogida en 'El diccionario de los jardineros' publicado en 1789, que observó que los gatos preferían el catnip cuando estaba marchito antes que fresco, lo que refuerza la idea de que puede saturar sus sentidos.

Un motivo biológico. El hecho de frotarse contra estas plantas no es simplemente para pillarse un colocón, también esconde un propósito evolutivo: actúa como un mecanismo de defensa frente a mosquitos y otros parásitos. Al restregar la cara y el cuerpo con las plantas, se impregnan de las sustancias (iridoides) que éstas liberan, actuando como repelente de insectos. La razón de que prefieran el matatabi se explicaría porque ofrece una protección más fiable ya que produce una mezcla de iridoides más compleja, especialmente cuando mordisquean la planta. Es decir, que es mucho mejor antimosquitos.

Imagen | Sergey Dvorkin, Pexels

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