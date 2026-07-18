EEUU ha encontrado la solución a su escasez de personal en hospitales: enfermeros virtuales filipinos

En la UCI de un hospital, el personal permanece atento a las constantes de todos los pacientes ingresados, listos para actuar si es necesario, o al menos así pensamos que es. En muchos hospitales estadounidenses, parte de ese trabajo lo están controlando en tiempo real y a miles de kilómetros enfermeros en Filipinas. Bienvenidos a la externalización sanitaria.

Qué está pasando. Lo cuentan en Rest of World. Estados Unidos tiene un déficit de casi 80.000 enfermeros y la forma que han encontrado de cubrir esa carencia es externalizar el servicio a contratistas independientes que se encuentran en Filipinas. Desde allí, miles de enfermeros y auxiliares monitorizan a los pacientes y realizan tareas administrativas por una fracción del sueldo que cobrarían si estuvieran trabajando de forma presencial.

Así funciona. Uno de estos enfermeros virtuales cuenta que llegó a monitorizar hasta diez pacientes de UCI al mismo tiempo, pero destaca que "“No tomábamos las decisiones sobre la atención médica, solo informábamos a las enfermeras de planta". Los enfermeros virtuales no pueden administrar medicación o realizar procedimientos, sino que se dedican a vigilar las constantes de los pacientes y avisar si notan algo raro o si han olvidado darle la medicación. También realizan otras gestiones más administrativas como dar altas, archivar historiales o dar citas.

Mucho más barato para el hospital. Un enfermero virtual sale mucho más barato al hospital que uno presencial. En Estados Unidos, el sueldo medio por hora de un enfermero registrado es de 45 dólares, mientras que trabajando en remoto desde Filipinas está entre 5 y 10 dólares por hora. Según la Asociación de Gestión de Información Sanitaria de Filipinas (HIMAP, por sus siglas en inglés) los hospitales que subcontratan este servicio pueden ahorrarse hasta un 70% en costes de personal.

Además de ahorrar, un estudio del Hospital Mount Sinai concluyó que integrar este servicio remoto beneficia a los enfermeros de planta, que percibieron "una reducción de la carga administrativa, la realización ininterrumpida de las tareas clínicas y la sensación de que se habían reducido sus horas extras"

Y más rentable para el trabajador. La otra cara de la moneda es que, en Filipinas, para un trabajador sale más rentable ser enfermero virtual que presencial. Cuentan la historia de Alice, una enfermera que cobraba 100 dólares al mes trabajando en un hospital filipino y, tras empezar a trabajar para una empresa de telesalud, ha quintuplicado su sueldo. La HIMAP estima que hay 210.000 filipinos trabajan a tiempo completo para el sector sanitario estadounidense y el sector ya mueve 4.500 millones de dólares al año.

Escasez de enfermeros. En EEUU, el problema se agravó tras la pandemia con personal agotado que ha ido abandonando la profesión. Además de la enfermería remota, también se han puesto en marcha leyes que reconocen las plataformas que ofrecen servicios de enfermería bajo demanda como Clipboard Health o Nursa.

Pero la escasez también afecta a Filipinas, que es uno de los países que más enfermeros ha "exportado" desde los años sesenta. Se calcula que una cuarta parte de los enfermeros inmigrantes en EEUU son Filipinos. Este formato remoto no les obliga a emigrar, pero sigue siendo una forma de desviar el trabajo y alimentar la escasez doméstica.

Por qué Filipinas. Desde Filipinas hacen todo tipo de tareas como controlar robots a distancia o llevarle el LinkedIn a directivos occidentales. Que el país se haya convertido en toda una potencia de la externalización de servicios responde a varios factores. El principal es que casi la mitad de los ciudadanos tienen muy buen nivel de inglés, pero también es porque tienen una larga trayectoria en subcontratación de servicios de atención al cliente para empresas occidentales y ya hay toda una industria creada alrededor. Y por supuesto la cuestión económica: estos trabajadores salen mucho más baratos que contratar a alguien presencialmente.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Este robot humanoide prometía hacer nuestras tareas domésticas. Por ahora es una marioneta de 20.000 dólares











