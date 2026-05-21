Los ejecutivos occidentales que triunfan en LinkedIn tienen un secreto: asistentes virtuales en Filipinas que escriben por ellos

Que internet está plagada de contenido generado por IA es algo de lo que venimos hablando desde hace tiempo, pero hay una plataforma donde el fenómeno resulta especialmente evidente: LinkedIn. Ya no es que las publicaciones huelen a IA a kilómetros, es que las respuestas en los comentarios suenan igual de fabricadas. Gracias a un completo reportaje de Rest of World sabemos cómo se está produciendo exactamente este ecosistema artificial. Todo empieza en Filipinas.

Qué está pasando. En Filipinas ha florecido toda una industria de asistentes virtuales especializados en LinkedIn cuyo trabajo consiste en gestionar las cuentas de ejecutivos occidentales. No sólo se ocupan de crear esas publicaciones sobre liderazgo que seguro que has visto en la plataforma, también comentan en las de otros, responden comentarios y amplifican mensajes como si fueran los propios ejecutivos a los que representan, todo usando herramientas de IA generativa. Esto explica esa sensación de déjà vu al leer ciertas publicaciones de LinkedIn con estructuras similares, moralejas previsibles y un tono sospechosamente pulido.

Cómo trabajan. El reportaje describe el día a día de Renee (nombre ficticio), como "postear y comentar en nombre de una inversora estratégica con sede en Londres". Para poder hacer su trabajo, la empleada recibió un documento de cuatro páginas que contenía la biografía de la inversora, sus libros favoritos y una lista de los temas que le interesaban. Al día, genera entre 30 y 40 comentarios, intentando interactuar con cuentas que generen más engagement.

También narran la historia de Alex, que trabaja en una agencia con otros 20 asistentes como él. Cuenta que tienen un grupo de WhatsApp en el que se avisan cuando lanzan una publicación para que así el resto pueda comentar usando sus cuentas, así consiguen aumentar las interacciones y que el algoritmo impulse sus publicaciones. Eso sí, hay veces en las que, debido al volumen de comentarios, se comenten errores, como un asistente que comentó "¡Gran victoria!" en una publicación sobre el 11S.

Por qué Filipinas. La respuesta está en una combinación de factores que llevan años convirtiendo al país en referente del trabajo remoto. Principalmente es debido a que casi la mitad de la población domina el inglés. Además, Filipinas es líder en subcontratación de servicios de atención al cliente, por lo que cuenta con muchos profesionales acostumbrados a tareas de soporte, marketing y gestión digital para empresas occidentales. Y por supuesto está la cuestión salarial. Uno de estos asistentes virtuales gana entre 4 y 7 dólares la hora, mucho más barato que contratarlo en EEUU u otro país occidental.

Asistentes virtuales. Es como se conoce a los profesionales que prestan servicios de apoyo remoto a empresas o particulares. Esta industria nació durante la pandemia con el auge del teletrabajo y fue aumentando gracias a que muchas compañías occidentales buscaban fórmulas más baratas y flexibles para delegar trabajo que antes hacían equipos internos.

Según un informe de Future Market Insights, la industria de los asistentes virtuales generó 19.500 millones de dólares en 2025 y estiman que crecerá un 184% en los próximos diez años. Aun así, no todo el mundo ve este mercado como una apuesta sólida a largo plazo. Ivan Gonzales, reclutador en Filipinas de Worca (una agencia que conecta mano de obra digital asiática con empresas estadounidenses), cree que la IA acabará absorbiendo buena parte de este sector. En declaraciones a Rest of World, lo describe directamente como un “empleo sin futuro”.

Qué está haciendo LinkedIn. En un comunicado a Rest of World, LinkedIn asegura estar reforzando sus medidas contra el contenido “de baja calidad, automatizado o genérico”. La compañía explica que, aunque la IA puede servir para superar el problema de la “página en blanco”, su algoritmo está pensado para premiar las interacciones auténticas. No parece que esté funcionando mucho.

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