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DES 2026: entre el 9 y el 11 de junio os esperamos en Málaga en el mayor evento B2B dedicado a la IA y a la tecnología

Xataka es Media Partnert del DES 2026 y participaremos en una de las mesas redondas de la feria el 9 de junio

Des Xataka 2026
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Andrés P. Mohorte

Subdirector de Xataka
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Quedan tres semanas para que dé comienzo la décima edición del Digital Entrerprise Show (DES) (9-11 de junio), uno de los eventos más importantes de Europa dedicados a la transformación digital, la IA y las tecnologías exponenciales. Por quinto año, Málaga acoge esta enorme feria de conocimiento y tecnología de la que Xataka es Media Partner.

Como todos los años, el DES tiene un perfil B2B, dirigido al sector empresarial, institucional y ejecutivo. Miles de directivos, trabajadores y expertos de todos los ámbitos empresariales se reunirán durante tres días en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), transformando a la ciudad en el epicentro de la tecnología europea durante toda la semana.

Miles de asistentes y dos grandes focos

Con una asistencia prevista de más de 15.000 personas, la organización contempla la exposición de 400 firmas y la presentación de más de 700 innovaciones, muchas de ellas atadas a la inteligencia artificial. 

La edición de 2026 es especial porque marca la primera década de existencia del DES. A modo de homenaje y ruptura, la organización ha roto con sus estructuras previas y se ha rediseñado por completo bajo un nuevo formato hiperespecializado llamado 'Universo DES'. La idea es simple: transformar la feria en un "evento de eventos" dividido en siete ecosistemas temáticos que abordarán desde el Cloud hasta el Digital Marketing Planet.

Visual Des2026

No obstante y como no podía ser de otro modo dados los tiempos que corren, el DES 2026 prestará especial atención a dos grandes áreas temáticas: el auge de la IA agéntica y la ciberdefensa, cuestiones que hemos tratado en Xataka con una regularidad diaria. Las conferencias versarán sobre la integración de la IA en el día a día, la computación cuántica, la automatización del trabajo, las novedades en seguridad civil y militar e incluso el auge de los drones.

Entre los ponentes destacan Randi Zuckerberg (creadora de Facebook Live y CEO de Zuckerberg Media), Yongdong Wang (Corporate Vice President de Microsoft), Beatriz Navarro (CMO de Renault) y expertos como Carme Artigas (copresidenta del Órgano Consultivo de IA de la ONU) y Javier Porras Castaño (Chief Artificial Intelligence Officer de Unicaja), entre otros muchos. Xataka también participará en una mesa redonda el 9 de junio a las 17:20 de la mano de un servidor. La lista completa, así como la agenda, se puede consultar en la web.

Cómo participar

Des2026 Xataka 1

El acceso general y a la zona de exposición de las grandes firmas tecnológicas se gestiona a través de la web oficial del evento. Las entradas varían en función del perfil profesional y los contenidos a los se desee asistir durante los días 9, 10 y 11 de junio. Son las siguientes:

  • Business Pass. La entrada de acceso general. Permite visitar la zona expositiva del DES Universe y algunos de los eventos más importantes, como The Alnomics, España Empresa Diital o CyberXponential World. Su precio es de 90 euros durante los tres días.
  • Premium VIP Pass. Ideal si tu perfil es ejecutivo y persigues oportunidades de negocio y reuniones con inversores. Además de los accesos generales incluidos en el pase anterior, permite desbloquear la plataforma de reuniones 1 to 1, la sala VIP Lounge y The Scale Up! World Summit. Su precio es de 400 euros (un día) o 675 euros (tres días).
  • Honour Pass. El pase honorífico incluye todo lo anterior y además un almuerzo en el Leadership Summit o en el CIO’s Summit y una invitación a la fiesta de bienvenida. Su precio es de 1.500 euros para los tres días.

Gracias a nuestra colaboración como Media Partner, todos nuestros lectores pueden acceder a un descuento del 35% en todas las entradas del DES 2026. Tan solo tienes que hacer clic en este enlace, elegir tu pase, introducir el código que te mostramos en la siguiente imagen y completar el registro.

Xataka Descuento 35 Digital Enterprise Show 2026

 ¡Te esperamos en Málaga entre el 9 y el 11 de junio!

Imagen | DES



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