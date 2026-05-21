España tendrá 27.000 nuevos funcionarios. La sorpresa es que ahora se buscan expertos en IA, ciberseguridad y ciencia de datos

Estos últimos años, España ha impulsado las convocatorias de empleo público. Así se ha conseguido batir cifras históricas en número de plazas y, aunque la OEP (la Oferta de Empleo Público) de 2025 levantó el pie del acelerador, el Consejo de Ministros acaba de aprobar la OEP correspondiente a este 2026 con unas cifras algo superiores a las del periodo anterior. Lo que llama la atención es otra cosa: las 1.700 plazas para especialistas en tecnología de la información para lograr un objetivo ambicioso.

Transformar la Administración gracias a la IA.

27.000 para la AGE. Como ha publicado el Gobierno a través del ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la OEP 2026 incluye 27.232 plazas para la Administración General del Estado. Supone un pequeño aumento respecto a las 26.889 plazas del año pasado, aunque sigue evidenciando que hay un problema de personal. El desglose son 26.886 plazas ordinarias y 346 correspondientes a una oferta extraordinaria vinculada a la emergencia climática.

El Gobierno apunta que esta oferta generará 6.200 empleos netos y asegura que, desde 2021, las diferentes ofertas de empleo público han cumplido con el objetivo de rejuvenecer la plantilla pública, con una edad media situada ahora en los 49 años.

Nuevos especialistas. Ahora bien, la gran novedad es que la Administración quiere perfiles mucho más especializados en tecnología. De esas plazas, 1.700 serán para especialistas en tecnologías de la información. Se estima que es un 42% más que las convocadas en la anterior oferta y no es sólo el aumento en plazas, sino los perfiles que están buscando.

Porque lo que se buscan son "especialistas en Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Ciencia del Dato" con el objetivo de, según el ministro Óscar López, "transformar la Administración". López apunta que hay que ver cuáles son las prioridades de la administración, las necesidades de la ciudadanía y, así, "tener una administración más eficaz y eficiente con uso de la IA y con la creación de empleo público de calidad".

Más digitalización. Ese aumento en perfiles digitales está apoyado en las cifras del Gobierno que apuntan que el porcentaje de ciudadanos que usamos sitios webs oficiales o las aplicaciones es de un 83% mientras que la media europea es del 75%. Además, apuntan que España está siete puntos por encima de la media en digitalización de la Administración Pública.

El objetivo al que aspiran es aumentar un 25% los procedimientos administrativos digitales, digitalizando la administración pública. Si esto va a ir acompañado de la destrucción de empleo, López afirma que no y que lo que van a hacer es transformar esos empleos, no destruirlos.

No detallan mucho más, aparte de que se realizarán una serie de cursos de capacitación digital con módulos de IA y "herramientas de datos" para fortalecer las competencias digitales de todos los empleados públicos.

Superando los 37.000. En total, contando las playas ya anunciadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, la OEP 2026 superará las 37.000 plazas, ligeramente por encima de las 36.588 del año pasado. Y, más allá de lo llamativo de esas ofertas digitales en IA y "datos", el Gobierno pretende reforzar áreas estratégicas como la de la transición energética, la prevención de emergencias climáticas y la lucha contra el cambio climático.

El problema es que, según la OCDE, el empleo público español sigue por debajo de la media internacional. En el informe de 2025, la OCDE apuntaba que el empleo público español representó en 2023 el 15,25% del total de la población activa, siendo la media del conjunto de países de la OCDE del 18,41%.

Habrá que esperar informes más recientes para ver si el repunte récord de 2023 y 2024 ha revertido la situación.

Imagen | Treball Generalitat (editada)

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