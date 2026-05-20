Tú le dices lo que quieres con lenguaje natural y esta herramienta lo programa por ti: Hostinger Horizons cuesta ahora la mitad

Muchas veces lo difícil no es tener una buena idea, sino tener las herramientas para plasmarla y hacerla realidad. Tradicionalmente, si no sabías programar y querías lanzar una web o una aplicación, necesitabas una inversión de dinero o tiempo elevada. Pero la IA también ha irrumpido en este sector para ponernos las cosas más fáciles.

Gracias a la inteligencia artificial, es posible eliminar la barra que supone no saber nada de código y tener las herramientas necesarias para poder plasmar una idea en forma de app. Y ahí una de las opciones más interesantes ahora mismo nos la ofrece Hostinger Horizons, tanto por lo que ofrece (lo veremos más abajo) como por precio: si usamos el código 'XATAKA15' tendremos un descuento total de un 51 %.

No solo te permite crear una app, sino también

Imagina que tienes la idea de una pequeña app como servicio (lo que se conoce como micro SaaS). Estas herramientas son muy interesantes porque están pensadas para resolver un problema muy concreto, aunque igualmente siempre ha sido necesario saber programar para lanzar una. Ahí podemos incluir muchos tipos de servicios, como, por ejemplo, un CRM que permita a una pequeña inmobiliaria gestionar todo su negocio.

Si no conoces nada de código y no quieres aprender a programar, una herramienta de IA generativa como Hostinger Horizons te puede ir genial. Explicado de forma muy sencilla: tú le pides con lenguaje natural lo que quieres y esta IA se encarga de crear la estructura y programar por ti. De esta forma, no tienes que programar nada ni aprender a usar una plataforma como GitHub.

Esto ya es de por sí bastante interesante, pero se complementa a la perfección con otra de las cosas que tiene este servicio de Hostinger, puesto que también incluye el hosting. De esta forma, no solo es un servicio para crear tu SaaS o tu herramienta web, sino que también te servirá para colocarla al alcance de tus potenciales usuarios en Internet.

Ahora bien, varias cosas a tener en cuenta. Un servicio como este de Hostinger no puede sustituir completamente el desarrollo avanzado. Si tu idea tiene mucha complejidad, vas a necesitar desarrolladores que te ayuden a plasmarla. Sin embargo, sí que puede ser útil para, prácticamente en una tarde, tener un primer acercamiento funcionando sin necesidad de ponerte a programar tú a mano.

Como decimos más arriba, usando el código 'XATAKA15' nos podemos hacer con Hostinger Horizons a mitad de precio. El plan Starter, que es el más equilibrado, se queda en 11,89 euros al mes si elegimos el plan de 12 meses. El servicio cuenta con garantía de reembolso de 30 días y puedes cancelar en cualquier momento, por lo que puedes probar lo que ofrece sin ningún tipo de permanencia.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Hostinger

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