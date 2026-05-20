Star Catcher ha recaudado 88 millones de dólares para construir la primera red eléctrica espacial. Su plan es recargar satélites con láseres

A medida que aumenta el ritmo de lanzamientos espaciales y las misiones más allá de la Tierra se vuelven más abundantes y variadas, es importante ir buscando nuevas formas de obtener energía para que esas naves puedan desplazarse hasta sus destinos. El combustible no es infinito, por lo que llega un punto en el que se agota. Por eso, hay tres propuestas principales. Una es reabastecer las naves directamente en órbita. Otra opción es recurrir a la energía nuclear. De hecho, ya hay varias agencias trabajando en ello.

Finalmente, está la opción de la energía solar. Por desgracia, esta cuenta con algunas limitaciones, pero la empresa estadounidense Star Catcher quiere solucionarlas a través de la primera red energética del mundo ubicada en el espacio.

Una buena inyección económica. Star Catcher acaba de anunciar que ha recibido 65 millones de dólares en una ronda de financiación de serie A. Con lo que ya tenían en sus arcas, la empresa cuenta con 88 millones de dólares. Suficiente para fechar su primer lanzamiento a finales de este año.

Distintas formas de “exprimir” el Sol. La energía solar a la que estamos acostumbrados se obtiene mediante placas con células fotovoltaicas instaladas directamente a la Tierra. No obstante, ya hay empresas que quieren traerla directamente desde el Sol, aunque sea de noche. Su objetivo es usar espejos que reflejen la luz solar a voluntad en cualquier lugar de la Tierra, sea la hora que sea y tanto si la meteorología acompaña como si no lo hace. El problema es que estas compañías están siendo bastante criticadas por suponer riesgos como una gran contaminación lumínica.

En cambio, lo que quiere hacer Star Catcher es ligeramente distinto. Ellos también tomarán la energía solar directamente en el espacio, pero no la dirigirán a la Tierra, sino a las naves espaciales que la necesiten. Será como una especie de central solar espacial.

Beaming óptico. Star Catcher se basará en un fenómeno conocido como beaming óptico. Este consiste en extraer la energía solar y usarla para alimentar un láser óptico multiespectral, con el que se redirigirá a unos satélites desde los que se puede distribuir a voluntad hacia las naves que lo necesiten. Para ello, esperan poder poner en órbita terrestre baja una constelación de 200 satélites.

Récords anteriores. El año pasado, esta compañía batió el récord mundial de transmisión de electricidad inalámbrica al hacer llegar 1,1 kW de potencia al Centro Espacial Kennedy de la NASA. Ahora, quieren transmitir directamente al espacio.

También tiene limitaciones. Aunque esta empresa no tiene las mismas limitaciones que aquellas que quieren redirigir la luz solar a la Tierra, supone la colocación de una cantidad inmensa de satélites en órbita, con el riesgo que eso supone.

Muchos expertos alertan que, del mismo modo que podría pasar con la constelación Starlink de Elon Musk, este tipo de infraestructuras aumentan el riesgo de síndrome de Kessler. Es decir, podría pasar que uno o varios fragmentos de basura espacial choquen con ellos, deteriorándose y lanzando al espacio piezas que se convertirían en más basura espacial, que a su vez colisionaría con más satélites o más basura. Así, se generaría un efecto dominó muy peligroso para los satélites, las naves y las estaciones espaciales que estén en el espacio en ese momento.

Aún más riesgos. Por otro lado, los propios lanzamientos de las naves que colocarán los satélites en órbita también son una gran fuente de contaminación. De hecho, recientemente se ha publicado un estudio en el que se alerta de la gran cantidad de sustancias contaminantes que dejan este tipo de lanzamientos en las capas altas de la atmósfera, donde, de otro modo, la contaminación sería residual. En definitiva, esta compañía nos traerá grandes avances, pero tendrá que maniobrar con cautela para no traer aún más problemas.

Imagen | Star Catcher

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