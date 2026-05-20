Buscaba un buen teclado y quería uno que me ayudara a trabajar más rápido (y cómodo). Ya tengo claro el que quiero

Entre el tiempo que paso trabajando y el que paso jugando en el PC, se puede decir que tengo muchas horas del día las manos sobre el teclado. Durante años, periférico que me ha acompañado ha sido un Logitech G513 del que he aprendido que me encanta el reposamuñecas. Sin embargo, creo que ya va siendo hora de jubilarlo y quiero algo diferente.

Como estoy todo el día bicheando casi todas las tiendas y mirando todo tipo de dispositivos, reconozco que he dedicado más tiempo de la cuenta a la búsqueda de un teclado nuevo. Y, en esa búsqueda, he encontrado el teclado que me gustaría formara parte de mi setup: se trata de Corsair Galleon 100 SD y cuesta 349,99 euros. Tiene un precio alto, lo sé, pero son varios los motivos que hacen que me encante.

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Teclado con reposamuñecas y Stream Deck. Todo junto

Como digo, hay varios motivos para ello y el primero y principal es lo que más destaca de este Galleon 100 SD: es el primer teclado en llevar un Stream Deck incorporado. Más allá de que elimina algo que me sobraba de mi Logitech (el teclado numérico), esta parte es superútil y, aunque es un gadget que ha ganado popularidad por los streamers, es de lo mejor que hay para aumentar la productividad.

¿Qué se puede hacer con ella? Pues ahí está la gracia, puesto que es muy personalizable. Lo más sencillo es destinar cada tecla a abrir una app, como Slack o un gestor de correo. Esto es genial, pero puedes ir mucho más allá haciendo que un solo botón abra todas las aplicaciones que necesitas para trabajar a la vez. Es más, puedes colocar funciones específicas de programas como Excel o Photoshop también, lo que te permite optimizar (y mucho) el flujo de trabajo. Y para colocar ciertas funciones a la hora de jugar también me parece una maravilla.

He hablado del reposamuñecas como un punto que me encanta, pero hay que hacer aquí un pequeño matiz. Muchos de estos accesorios que se pueden encontrar en Amazon o tiendas similares son de plástico y, aunque no tienen por qué ser malos, me parecen incómodos. Sin embargo, este Corsair tiene un reposamuñecas viscoelástico como el teclado Logitech que ya tengo, que aporta una comodidad genial incluso si pasas mucho tiempo con las muñecas apoyadas sin parar.

Para terminar, dos detalles más. Sus interruptores, que son MLX Pulse, tienen recorrido corto y, aunque ofrecen una respuesta audible, no suenan como una máquina de escribir vieja. Además, aunque no es algo que importe para trabajar, tiene una tasa de sondeo de 8.000 Hz, lo que hace que su tiempo de respuesta sea muy top.

Me dejo algunas cosas extra que tiene este Galleon 100 SD como la pantalla LCD, las ruletas para controlar el sonido o los materiales de sus teclas, pero aun así es una opción que me parece un auténtico espectáculo. No es un teclado para todo el mundo ni una opción económica, como digo más arriba, pero sí una opción muy interesante si, como yo, pasas muchísimas horas con las manos encima del teclado para trabajar y jugar.

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