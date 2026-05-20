De Pamplona al mundo: el Skoda Epiq no es el coche eléctrico con más autonomía pero quiere ganarnos por su precio

Skoda ya tiene su coche eléctrico más esperado. La compañía checa fue la elegida por el Grupo Volkswagen para abanderar a los eléctricos más baratos del conglomerado automovilístico. Lo hizo, como todas las marcas, empezando la casa por el tejado con el Enyaq iV. Más tarde llegaría el Elroq, un SUV compacto que nos dejó buenas sensaciones en nuestras primeras impresiones.

Pero es el Epiq el que más interés ha levantado. Y es que la competencia cada vez es mayor entre los vehículos eléctricos de menor tamaño. El Skoda Epiq quiere ser esa alternativa "asequible" para una familia europea que vive en un entorno urbano y realiza pocos viajes largos al año.

Un vistazo a… ¿Por qué un coche eléctrico tiene menos autonomía que la que anuncian

Ficha técnica del Skoda Epiq



Skoda Epiq Tipo de carrocería SUV de cinco plazas Medidas y peso 4,17 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,58 metros de alto. Distancia entre ejes de 2,60 metros. Peso de 1.618 kg. Maletero 475 litros. Potencia máxima 155 kW (211 CV) Consumo WLTP Solo confirmado en la versión de batería grande: Skoda Epiq 55: 13,7 kW/100 km. Autonomía de 440 km. Distintivo ambiental DGT Cero emisiones. Ayudas a la conducción (ADAS) Obligatorias por la Unión Europea. Control de crucero adaptativo con respuesta a los semáforos. Asistencia al aparcamiento. Otros Pantalla central de 13 pulgadas con sistema de infoentretenimiento construido sobre Andorid. Compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Carga inalámbrica y llave digital en el teléfono móvil. Asientos calefactados, equipo de sonido de 10 altavoces y luces matriciales. Híbrido eléctrico. No. Híbrido enchufable. No. Eléctrico Sí. Skoda Epiq 35: batería de 37,0 kWh útiles (38,5 kWh brutos) y 116 CV

Skoda Epiq 40: batería de 37,0 kWh útiles (38,5 kWh brutos) y 135 CV

Skoda Epiq 50: batería de 51,7 kWh útiles (55 kWh brutos) y 211 CV Precio y lanzamiento Ya disponible Skoda Epiq 35 y 40 por confirmar

Skoda Epiq 50: ya disponible desde 31.350 euros antes de ayudas

De Pamplona al mundo

Con los pilares y el techo sobre la casa, quedaba poner el suelo y los cimientos. Es lo que hace Skoda con el Epiq, un coche que servirá de puerta de entrada para la gama eléctrica de la compañía.

El Epiq es un SUV urbano, de 4,17 metros de largo, que tiene el claro objetivo de posicionarse como la opción diaria para el coche de una familia media europea que viva en un entorno urbano y quiera ahorrar en el día a día. El coche, incluso, puede posicionarse como único vehículo en casa siempre y cuando se esté dispuesto a hacer algunos sacrificios.

Porque la opción más pequeña de los eléctricos checos llega con una batería de entrada de apenas 37,0 kWh útiles (38,5 kWh brutos) de tipo LFP que lo condenan a ser un coche nacido por y para la ciudad. En este caso se puede optar por una potencia de 116 o 137 CV y en ambos casos se anuncia una autonomía de 310 km según ciclo WLTP. La diferencia sustancial es que la versión con mayor potencia alcanza 90 kW de potencia de recarga mientras que la más modesta se queda en 50 kW.

La que podría llegar a ser interesante como único coche en casa es la que combina una batería de tipo NCM y 51,7 kWh útiles (55,0 kWh brutos) de capacidad. En este caso funciona con un motor de 211 CV y la autonomía según ciclo WLTP es de 440 kilómetros. Esta cifra, en carretera, es probable que supere por poco los 300 kilómetros reales aunque para conocerlo de primera mano tendríamos que poner el coche a prueba.

Lo cierto es que no es una autonomía para viajar pero con una recarga del 10 al 80% de 24 minutos (cifras prometidas por la compañía) puede ser una alternativa interesante si uno busca un coche familiar para el día a día, fácil para moverse por ciudad y solo va a hacer uno o dos viajes largos al año en los que está dispuesto a perder algo de tiempo y comodidad.

Para convencernos de que el Skoda Epiq no solo es un coche barato y sí puede ser ese coche "para todo", el eléctrico cuenta con un maletero de 475 litros al que hay que sumar otro espacio en su zona delantera de otros 25 litros. Además, su pantalla central es de 13 pulgadas y el sistema de infoentretenimiento está construido sobre Android, lo que debería facilitar la navegación por los menús.

En cuanto a su equipamiento, el coche llega con la posibilidad de incluir todo tipo de ayudas, asistencias a la conducción y comodidades. Desde los asientos calefactados a las luces matriciales, además del control de crucero adaptativo con centrado en el carril y parada automática en los semáforos. Se puede añadir cargador inalámbrico para el teléfono móvil y convertir éste en llave digital. las versiones superiores cuentan con sistema de sonido con 10 altavoces y asistentes de aparcamiento.

El coche se fabricará en Pamplona, en la planta que el grupo Volkswagen tiene en Landaben. Es la confirmación de que la compañía apuesta por nuestro país para los coches eléctricos de menor tamaño y más asequibles. En cuanto a esto último, solo se ha desvelado el precio de la versión con la batería grande, la de 55 kWh brutos. Parte de los 31.350 euros antes de ayudas estatales.

Fotos | Skoda

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