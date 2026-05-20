Madrid se acaba de convertir en la punta de lanza de una transformación tecnológica en Europa: los robotaxis

Los robotaxis han aterrizado ya a unas cuentas ciudades del mundo, pero su uso aún es testimonial. Más aún en Europa, aunque todo indica que pronto vamos a ir hablando cada vez más de este tipo de vehículos. De hecho, tal y como cuentan en Expansión, en Madrid vamos a ver la primerísima prueba piloto en diciembre de taxis autónomos con las principales plataformas VTC del mercado. Será la primera prueba piloto de la Unión Europea a escala real.

Lo que ha pasado. La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en el último trimestre de este año el primer proyecto piloto de robotaxis de la UE con pasajeros reales. Uber, Cabify y Bolt participarán en la iniciativa, aunque la convocatoria está abierta a más empresas con las que ya se negocia. La prueba arrancará en Madrid capital y otros dos municipios aún por confirmar, con recorridos en zonas previamente definidas y controladas.

Tal y como comparten desde el medio, la flota inicial se situará entre 50 y 100 vehículos con automatización de nivel 5, es decir, sin necesidad de conductor humano al volante.

Por qué es un hito. Hasta ahora, ninguna ciudad europea había puesto en marcha un proyecto de tal magnitud. La única experiencia previa en la UE fue una prueba muy limitada en Zagreb con apenas dos vehículos. El resto del mundo lleva años de ventaja, y es que Waymo opera ya unos 3.000 coches autónomos en ciudades estadounidenses como San Francisco, Los Ángeles o Phoenix y acumula más de 20 millones de trayectos. En China, empresas como Apollo Go (Baidu), Pony.ai y WeRide suman más de 5.500 vehículos en circulación. Europa, en cambio, aún no había dado el paso.

Cómo funcionará el piloto. Según comparten desde Expansión, en una primera fase, los vehículos llevarán a bordo un supervisor humano cuya función será vigilar el sistema de conducción automatizada e informar a los usuarios sobre la tecnología. Pasadas unas semanas, y en función de los datos recogidos, se pasará a la fase sin conductor. Para ello, el usuario reservará el coche desde su móvil, accederá al vehículo con el teléfono y llegará a su destino sin nadie en el asiento del conductor.

Entre los fabricantes de vehículos que podrían participar figuran Jaguar, el grupo Stellantis y la marca china Arcfox (del grupo BAIC). Desde el medio indican que los operadores tecnológicos serán firmas ya rodadas como WeRide, Baidu, Pony.ai o Waymo.

Legislación. La Dirección General de Tráfico viene trabajando desde 2015 en un marco jurídico para vehículos automatizados, y la Comunidad de Madrid ha impulsado la creación de la Oficina para los Vehículos y la Movilidad Automatizada (OFVA). El piloto tiene, en ese sentido, la misión de recopilar datos reales de uso para después sentar las bases de una futura legislación sobre transporte autónomo en España.

Los protocolos incluyen formación específica para policías, bomberos y servicios de emergencias. Anabel Díaz, vicepresidenta de Uber para Europa, Oriente Próximo y África, contaba a Expansión que Madrid tiene "la oportunidad de situarse a la vanguardia de Europa".

Despliegue en Europa. Hace unos meses, Lyft anunció una alianza con la china Baidu para lanzar robotaxis en Reino Unido y Alemania a lo largo de 2026. Uber, por su parte, ya tiene acuerdos con más de 18 empresas de conducción autónoma a nivel global. Europa se está convirtiendo, a marchas forzadas, en el próximo campo de batalla del transporte autónomo, y las grandes plataformas saben que quien llegue primero con músculo regulatorio tendrá ventaja.

Y ahora qué. El éxito de la prueba dependerá de que los datos recogidos sean suficientes para construir una regulación sólida, que los usuarios muestren una aceptación razonable de la tecnología, y que las empresas que pretendan participar quieran seguir invirtiendo en la tecnología. Uber ya ha indicado que tiene previsto realizar grandes inversiones en este campo en Madrid. Todas las miradas puestas ahora al proyecto, pues España podría convertirse en un laboratorio de referencia para los robotaxis, al igual que el resto de capitales europeas que ya están en vísperas de aterrizar la tecnología. Veremos en qué queda todo.

Imagen de portada | Aamy Dugiere

En Xataka | China lleva años presumiendo de sus robotaxis sin conductor. Hasta que más de 100 se han parado a la vez en Wuhan