Samsung tiene clarísimo que el liderazgo de monitores gaming es suyo: Odyssey es el primer 6K de la industria

¿Hasta qué punto importa el monitor cuando hablamos de jugar? Mucho más de lo que parece cuando uno mira solo el procesador, la gráfica o la consola. La pantalla es el último eslabón de toda esa cadena: ahí se traduce la potencia en imágenes, fluidez, detalle y respuesta. Samsung ha movido ficha con una propuesta que llama la atención desde el primer dato: un Odyssey G8 que la compañía presenta como “el primer monitor gaming 6K de la industria”.

El protagonista de este lanzamiento es el G80HS, la versión de 32 pulgadas del Odyssey G8, producto que llega con una ficha técnica especialmente ambiciosa. La resolución es de 6144 x 3456 píxeles, con una densidad de 224 ppp. El formato se mantiene en 16:9, el panel es plano y la tecnología elegida es IPS, una base que busca combinar nitidez, ángulo de visión y respuesta.

Ficha técnica del Samsung Odyssey G8 G80HS



Samsung Odyssey G8 32" (G80HS) Panel Fast IPS de 32 pulgadas Relación de aspecto 16:9 HDR10+ HDR10+ Gaming Resolución 6144 x 3456 píxels (6K) 3072 x 1728 píxeles (3K) FRECUENCIA DE REFRESCO MÁXIMA 165 Hz (6K) 330 Hz (3K) brillo típico 350 nits relación de contraste 1,000:1 tiempo de respuesta 1 (GTG) ÁNGULOS DE VISIÓN 178°(H) 178°(V) Soporte de color sRGB 99% Hasta 1.000 millones de colores conectividad 1 x DisplayPort 2 x HDMI 2.1 1x USB-B de subida 2x USB-A 3.2 Gen 1 Salida de auriculares dimensiones 714,5 x 595,4 x 263,9 mm (con peana) peso 7,4 kilos (con peana) precio No anunciado

El Odyssey G8 que destaca por su salto de resolución

Hablamos de mayor resolución, ¿pero esto significa siempre mejor experiencia? La realidad es que para notarlo de verdad hacen falta contenido, distancia de uso y un equipo capaz de mover los juegos. Dicho eso, la apuesta del G80HS va en una dirección clara: ofrecer una imagen más limpia, con contornos más finos y más margen para trabajar en el escritorio. Es un planteamiento muy actual, porque muchos usuarios ya no compran un monitor solo para jugar: buscan una pantalla que les sirva para editar, escribir, ver contenido y volver después a la partida.

La otra mitad de la propuesta está en la velocidad. Samsung plantea dos caminos: usar el monitor en 6K a 165 Hz o bajar a 3K para alcanzar 330 Hz mediante Dual Mode. La tasa de refresco indica cuántas veces por segundo puede actualizarse la imagen, así que una cifra más alta puede traducirse en movimientos más fluidos. Tiene sentido que existan dos modos, porque no todos los títulos piden lo mismo: un juego narrativo puede beneficiarse más del detalle, mientras que uno competitivo suele agradecer cada extra de fluidez.

El panel elegido también ayuda a entender por dónde va el G80HS. Samsung habla de “Fast IPS”, una tecnología que busca combinar buena reproducción de color, ángulos de visión amplios y una respuesta rápida, tres puntos importantes cuando el monitor no se usa siempre de frente ni solo para jugar. La firma menciona 178 grados de visión horizontal y vertical, soporte para hasta 1.000 millones de colores y una cobertura del 99% del espacio sRGB.

La imagen se completa con HDR10 y HDR10+ Gaming, un conjunto de compatibilidades pensado para mejorar el tratamiento del brillo y el contraste. HDR10+ Gaming, recordemos, optimiza los valores en tiempo real para hacer más visibles detalles en zonas oscuras y partes muy iluminadas de la escena. En un juego, esto puede marcar diferencias muy concretas: distinguir mejor un rival en una sombra, leer con más claridad un entorno nocturno o conservar mejor la lectura de una zona muy iluminada.

En una pantalla de estas características, la conectividad también forma parte de la experiencia. El G80HS incluye DisplayPort 2.1, dos HDMI 2.1, un puerto USB-B de subida, dos USB-A 3.2 Gen 1 y salida de auriculares. En la práctica, eso permite montar un escritorio con PC, otros dispositivos de juego y periféricos sin depender tanto de adaptadores externos, aunque conviene tener presente un detalle: no incorpora altavoces. Samsung también incluye un soporte ergonómico con ajuste de altura, inclinación, giro y pivote, además de compatibilidad con montaje VESA 100 x 100 mm.

Cabe señalar que el G80HS no llega solo, y eso también ayuda a entender la amplitud del lanzamiento de Samsung. La nueva familia Odyssey incluye otros modelos, como un G8 de 27 pulgadas con resolución 5K a 180 Hz o hasta 360 Hz en QHD mediante Dual Mode, además de propuestas OLED como el Odyssey OLED G8 y el Odyssey OLED G7. La compañía también ha renovado la línea ViewFinity S8, más orientada a entornos profesionales.

Precio y disponibilidad del Odyssey G8 G80H

Samsung habla de lanzamiento para su nueva generación de monitores Odyssey y ViewFinity, pero en la información facilitada no aparece el precio del Odyssey G8 G80HS ni una fecha concreta de disponibilidad comercial en España. Lo que sí indica la compañía es que ya es posible registrarse en su web para descubrir la nueva línea Odyssey G8, el Odyssey OLED G7 y el ViewFinity S8, además de acceder a la promoción de lanzamiento.

Imágenes | Samsung

En Xataka | Primeras impresiones del TCL RM9L con RGB MiniLED: la alternativa al OLED para pantallas de gran formato