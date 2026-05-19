De momento, la moto eléctrica no ha logrado calar en España. Un fabricante chino le está dando la vuelta

El aumento de los precios del combustible provocado por la guerra de Irán está siendo la excusa perfecta para que uno de los fabricantes de motos eléctricas más relevante en China pongo el foco lejos de su territorio. Ante la creciente demanda de motos económicas y eléctricas fuera de Asia, el foco está claro: Europa.

Yadea. Yadea es, por volumen de ventas, el mayor fabricante del mundo de scooters y vehículos eléctricos de dos ruedas. Su éxito viene dado por la altísima demanda de este tipo de motillos tanto en china como en el sudeste asiático y América del Sur. Y ahora es turno de conquistar Europa.

Desde que el conflicto con Irán encareció los precios del petróleo y puso trabas a su tránsito, las ventas internacionales de Yadea están creciendo a un ritmo del 70% interanual respecto a 2025.

Lo nuevo. Yadea no es un nuevo participante en Europa. En España llevan teniendo presencia desde 2022, distribuyendo ciclomotores y motos eléctricas de precio ajustado. Una operativa discreta que quiere empezar a consolidarse y crecer a partir de este año.

Yadea está cerrando la apertura de una fábrica en Hungría para producir dentro de la Unión Europea y blindarse ante el endurecimiento arancelario. No es una práctica nueva: China está empezando a fabricar en Europa para lograr que sus productos sean competitivos, y la moto eléctrica no es una excepción.

Por qué es importante. De los casi 60 millones de scooters eléctricos que se venden en China, 16 millones corresponden a Yadea. Si hay un fabricante con el suficiente músculo y conocimiento para inundar Europa de vehículos de dos ruedas a precio asequible, es este.

Por qué ahora. Wang Jiazhong, vicepresidente de Yadea, ha dejado claro en sus declaraciones que la actual situación es la mejor oportunidad posible para empezar a expandirse por más mercados.

"La situación en Oriente Medio presenta una buena oportunidad para que entremos en el mercado y guiemos a los consumidores hacia el uso de nuestros vehículos eléctricos, ya que pueden sentir claramente cuánto han aumentado los precios del combustible."

No tan rápido. Europa es un mercado peculiar y complicado para las dos ruedas eléctricas. Representa alrededor del 9% de los volúmenes globales y se inclina hacia los modelos premium. No es un mercado de volumen como Asia, al menos a día de hoy. Todo lo contrario sucede con la moto a combustión: China está arrasando y pronto el top 3 de motos más vendidas estará protagonizado por motos chinas.

Por eso, la empresa está explorando joint ventures y colaboraciones con empresas locales para adaptar su oferta cultural y estéticamente. Lo que no han logrado gigantes como NIU, Super Soco o Silence (ejemplo del estrepitoso fracaso de la moto eléctrica en España, con la SEAT MO), quiere lograrlo Yadea.

En Xataka | A España le encanta una cosa: las motos baratas. A Europa no le hace gracia otra cosa: las motos baratas.







